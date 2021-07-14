Онопко — о возможной отмене лимита: «Конкуренция всегда идёт на пользу»

Экс-тренер ЦСКА считает, что РПЛ должна отменить лимит на легионеров.

Я категорически против лимита. Конкуренция всегда идет на пользу. Чем больше будет качественных иностранцев, тем сильнее будет стимул развиваться у наших игроков, чтобы попадать в состав.

Мне нравится идея качественного отбора легионеров. В Англии это хорошо работает. Конечно, у нас процент матчей, сыгранных легионером за сборную, должен быть чуть ниже, но сама концепция остается такой же. Это позволит регулировать процесс, чтобы не приезжали иностранцы, которые слабее российских игроков.

Я за здоровую конкуренцию, должны играть лучшие. Но против того, когда привозят слабых иностранцев через непонятные схемы. Раньше к нам приезжали хорошие легионеры, но тогда и деньги были другие. Сейчас таких денег в российском футболе уже нет.