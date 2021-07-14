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Онопко — о возможной отмене лимита: «Конкуренция всегда идёт на пользу»

14 июля 2021, 11:08

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что РПЛ должна отменить лимит на легионеров.

Я категорически против лимита. Конкуренция всегда идет на пользу. Чем больше будет качественных иностранцев, тем сильнее будет стимул развиваться у наших игроков, чтобы попадать в состав.

Мне нравится идея качественного отбора легионеров. В Англии это хорошо работает. Конечно, у нас процент матчей, сыгранных легионером за сборную, должен быть чуть ниже, но сама концепция остается такой же. Это позволит регулировать процесс, чтобы не приезжали иностранцы, которые слабее российских игроков.

Я за здоровую конкуренцию, должны играть лучшие. Но против того, когда привозят слабых иностранцев через непонятные схемы. Раньше к нам приезжали хорошие легионеры, но тогда и деньги были другие. Сейчас таких денег в российском футболе уже нет.

Накануне РФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:09
почему то я полностью согласен с мнением Онопко. только отмена лимита .
rubinovyi2
rubinovyi2
14 июля в 13:42
И где же набрать этих самых качественных легионеров,которые согласятся играть в РПЛ?
112910415
112910415
14 июля в 13:00
товарищ правильно понимает
Великолепный
Великолепный
14 июля в 12:03
Конкуренция еще никогда не вредила.
Cat01
Cat01
14 июля в 11:39
Надо его слушать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 11:33
Поддерживаю Онопко!
minai
minai
14 июля в 11:32, ред.
Наивный Онопко простодушно полагает, что наши зачем-то будут стремиться с лавки в основу. Это случиться, если руководство клубов проявит политическую волю, и клубные юристы начнут в контрактах привязывать игровое время, результат, и пр. к зарплате. Вот тогда и будет настоящая конкуренция.
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 11:26
Полностью поддерживаю Савельича! Даже несмотря на то, что он целовал конскую тряпку 😁
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 11:14
Раньше к нам приезжали хорошие легионеры, но тогда и деньги были другие. Сейчас таких денег в российском футболе уже нет.
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ну, на малкомов по 40 лямов находят
beefs
beefs
14 июля в 11:11
правильно говоришь, а делают...
Ironigor
Ironigor
14 июля в 11:10
Ну сегодня Витек прав !!!
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