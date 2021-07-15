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Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном уходе Левандовски

15 июля 2021, 06:53

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о том, что ряд топ-клубов Европы рассчитывает переманить к себе форварда мюнхенской команды Роберта Левандовски.

Слухи о Роберте Левандовски ходят много лет. Думаю, это началось ещё с момента его перехода в «Баварию».

Думаю, для того, кто забивает так много голов, это нормально, когда почти каждый клуб прощупывает почву.

Полагаю, Роберт знает, чем обладает в Мюнхене, что у него есть в этой команде. Я говорил с ним и переписывался. Но я не очень люблю в первом же официальном разговоре с игроком затрагивать тему его контракта.

По последней информации, 32-летним нападающим всерьёз заинтересовался топ-клуб АПЛ.

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
15 июля в 10:38
Либо сейчас, либо уже будет поздно. Лёва после рекордного кол-ва голов за сезон решил, что в Бундеслиге он уже всего добился?)
Вoлхв
Вoлхв
15 июля в 10:09
Думаю, что доиграет в Баварии
Василий 50
Василий 50
15 июля в 08:56
Поздно начинать ему новую жизнь.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 07:06
Может и уйдёт. За новым вызовом
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 07:03
Вполне может случиться.
Comentarios
Comentarios
15 июля в 06:57
Похоже между ними кошка пробежала
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 06:55
Слухами земля полнится...
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