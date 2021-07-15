Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном уходе Левандовски

Главный тренер «Баварии» прокомментировал слухи о том, что ряд топ-клубов Европы рассчитывает переманить к себе форварда мюнхенской команды .

Слухи о Роберте Левандовски ходят много лет. Думаю, это началось ещё с момента его перехода в «Баварию».

Думаю, для того, кто забивает так много голов, это нормально, когда почти каждый клуб прощупывает почву.

Полагаю, Роберт знает, чем обладает в Мюнхене, что у него есть в этой команде. Я говорил с ним и переписывался. Но я не очень люблю в первом же официальном разговоре с игроком затрагивать тему его контракта.