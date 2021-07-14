Юсупов — лучший игрок матча «Химки» — «Сочи»

Полузащитник «Сочи» признан лучшим игроком матча Кубка Париматч Премьер против «Химок» (3:2).

Юсупов, который отметился голом и результативной передачей, прокомментировал результат встречи:

Это контрольный матч, мы пока втягиваемся. Надеемся, что к Кубку Конференций подойдем в хорошей форме. Всегда хочется реабилитироваться. Не такая уверенная победа, но всё-таки выиграли. Пока не совсем готовы к Кубку Конференций, но благодаря этому турниру подготовимся. У нас не прям оборонительная команда, играем в пять защитников, но крайние защитники много играют впереди. Мы много забиваем, много пропускаем. Нужно забивать больше соперника.