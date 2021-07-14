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Юсупов — лучший игрок матча «Химки» — «Сочи»

14 июля 2021, 20:16
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов признан лучшим игроком матча Кубка Париматч Премьер против «Химок» (3:2).

Юсупов, который отметился голом и результативной передачей, прокомментировал результат встречи:

Это контрольный матч, мы пока втягиваемся. Надеемся, что к Кубку Конференций подойдем в хорошей форме. Всегда хочется реабилитироваться. Не такая уверенная победа, но всё-таки выиграли. Пока не совсем готовы к Кубку Конференций, но благодаря этому турниру подготовимся. У нас не прям оборонительная команда, играем в пять защитников, но крайние защитники много играют впереди. Мы много забиваем, много пропускаем. Нужно забивать больше соперника.

Будущее Юсупова в «Сочи» было долгое время под вопросом, но недавно оно прояснилось.

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Все комментарии
drug01
drug01
14 июля в 21:03
Сочи ждёт прекрасный старт в чемпионате! Юсупов молодец с каждой игрой играет все лучше и лучше. Впереди начало чемпионата и первые победы прибавят ему больше уверенности. Так что давайте 50 очков! Такое новшество полностью поддерживаю. Посмотрим кто останется в конкурсе до утра ещё далеко.... Большое спасибо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 20:50
Молодец,нуу очень полезен команде!
1bear
1bear
14 июля в 20:48
Молодец - ветеран,а пылит ещё и пользу должен принести в Кубке
mihaluch
mihaluch
14 июля в 20:39
К кубку кофедераций надо хорошо подготовиться.
протон1
протон1
14 июля в 20:37
Юсупов там к Кубку конфедераций готовится, судя по его интервью...
Mangur
Mangur
14 июля в 20:20
Согласен. Тащил игру.
3re9pm2rdpq6
3re9pm2rdpq6
14 июля в 20:16
Хорошо себя проявил.
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