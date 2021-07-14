ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеКубок Париматч Премьер 2021

Федун — о победе над «Рубином»: «Они поддавались»

14 июля 2021, 23:33
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Рубином» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.

Сегодня они поддавались. Через 10 дней у нас ещё одна игра с «Рубином».«Спартак» играл на расслабоне? На расслабоне играли не мы, а они.

Ранее Федун применил фразу «на расслабоне» к другой товарищеской встрече.

Все новости
Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»
Сегодня, 01:39 Комментарии0
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июля в 06:25
"Спартак" форсировал подготовку и вышел на пик формы к главному турниру сезона:
112910415
112910415
15 июля в 06:13
не будем пока радоваться
VIC2
VIC2
15 июля в 00:33, ред.
Вот если бы Бинфику в одну калиту вынесли,
то можно было бы сказать, что португалы
играли на расслабоне
Федуна тешат эти победы, но очко всё-таки жмёт,
хотя неплохо бы отодвинуть Гаспром - так уже надоел
"Зенит" сейчас это не российскакя команда -
они чужие, как и те, что наверху...
Правда, может питерских болел и тешит (отчасти)
Ironigor
Ironigor
15 июля в 00:16
Изловчился , кто похвалит меня лучше всех !!!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 00:14, ред.
Спартак сам приучил всех осторожно относиться к предсезонным турнирам. Отсюда такая реакция владельца). А, если посмотреть в хитрые глаза космонавта, то там увидишь бездну, или Омут, в котором можно утонуть, или улететь, чтобы не вернуться).
minai
minai
15 июля в 00:06
Твоё дело - не языком трындеть, а денежки отстёгивать на усиление, куда укажет тренер.
Vladimir808
Vladimir808
15 июля в 00:01
Два Лени шутили.
Победил Лёня спартаковский. Так держать!!!
drug01
drug01
14 июля в 23:53
У Спартака в этом году году юбилей? Федун ставит высокую планку и боится что все пойдет не по плану..... На самом деле он верит в успех своей команды но не хочет видеть что игра команды пошла так легко......... Который результат говорит...
mihaluch
mihaluch
14 июля в 23:46
Кто-то точно играл на расслабоне.
beefs
beefs
14 июля в 23:39
Ну и шутник...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100