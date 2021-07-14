Федун — о победе над «Рубином»: «Они поддавались»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Рубином» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.

Сегодня они поддавались. Через 10 дней у нас ещё одна игра с «Рубином».«Спартак» играл на расслабоне? На расслабоне играли не мы, а они.