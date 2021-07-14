Федун — о победе над «Рубином»: «Они поддавались»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Рубином» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.
Сегодня они поддавались. Через 10 дней у нас ещё одна игра с «Рубином».«Спартак» играл на расслабоне? На расслабоне играли не мы, а они.
Ранее Федун применил фразу «на расслабоне» к другой товарищеской встрече.
то можно было бы сказать, что португалы
играли на расслабоне
Федуна тешат эти победы, но очко всё-таки жмёт,
хотя неплохо бы отодвинуть Гаспром - так уже надоел
"Зенит" сейчас это не российскакя команда -
они чужие, как и те, что наверху...
Правда, может питерских болел и тешит (отчасти)
то можно было бы сказать, что португалы
играли на расслабоне
Федуна тешат эти победы, но очко всё-таки жмёт,
хотя неплохо бы отодвинуть Гаспром - так уже надоел
"Зенит" сейчас это не российскакя команда -
они чужие, как и те, что наверху...
Правда, может питерских болел и тешит (отчасти)
Победил Лёня спартаковский. Так держать!!!
Победил Лёня спартаковский. Так держать!!!