Витория: «Я очень критично отношусь к нашим играм»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу своей команды в Кубке Париматч Премьер против «Рубина» (4:0).

Мы играли против очень хорошего соперника. Прежде всего обращаем внимание на то, как играем сами, как идёт наша подготовка. Конечно, первая игра сезона будет сильно отличаться от сегодняшнего матча. Вместе мы провели около 30 тренировок, впереди весь сезон. Не всё получается, есть ошибки, которые стараемся исправлять. На то и существует межсезонье.

Если меня спросят, что лучше: побеждать или проигрывать в товарищеских матчах, то, конечно, отвечу побеждать. Несмотря на победу, я очень критично отношусь к нашим играм, будем разбирать и анализировать вместе с командой. Покажем, что было хорошо, что плохо, проведём работу над ошибками. Это часть подготовки. Надеюсь, к началу сезона мы будем готовы.