ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеКубок Париматч Премьер 2021

Витория: «Я очень критично отношусь к нашим играм»

14 июля 2021, 23:53
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу своей команды в Кубке Париматч Премьер против «Рубина» (4:0).

Мы играли против очень хорошего соперника. Прежде всего обращаем внимание на то, как играем сами, как идёт наша подготовка. Конечно, первая игра сезона будет сильно отличаться от сегодняшнего матча. Вместе мы провели около 30 тренировок, впереди весь сезон. Не всё получается, есть ошибки, которые стараемся исправлять. На то и существует межсезонье.

Если меня спросят, что лучше: побеждать или проигрывать в товарищеских матчах, то, конечно, отвечу побеждать. Несмотря на победу, я очень критично отношусь к нашим играм, будем разбирать и анализировать вместе с командой. Покажем, что было хорошо, что плохо, проведём работу над ошибками. Это часть подготовки. Надеюсь, к началу сезона мы будем готовы.

Ранее стало известно имя футболиста «Спартака», которого Витория намерен продать.

Все новости
Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»
Сегодня, 01:39 Комментарии0
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Супервайзер (раскрыть)
15 июля в 12:21, ред.
Аналогично.
Я тоже за Игнатовым особо не следил, но по товарищеским матчам он один из лучших в атаке. И мозг команды. Не по годам зрелую игру показывает, в 19 то лет!
Весь вопрос, потянет ли взрослый мужской футбол? Вот в чём загвоздка.

Одно можно сказать точно - конкуренция в атакующей линии Спартака зашкаливает!
Супервайзер
Супервайзер ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 09:58
Игнатов меня удивил, может быть, потому, что я не сильно обращал внимание раньше на его игру. Потенциал у него серьезный.
112910415
112910415
15 июля в 06:37
все выводы сделаем позже
Comentarios
Comentarios
15 июля в 03:26
В принципе нормально сыграли . Видно нет закрепощенности.
makkie
makkie
15 июля в 00:26, ред.
Главное подготовка, а не результат. Но приятно, что потренировались и победили.

Очень интересно, каким будет основной состав у Руй Витории к первому туру в Казани.
По сути, основа еще не играла на сборе в полном составе. Тасуются звенья, добавляется молодёжь, пробуются старички и резервисты.

Мой вариант основы:

Максименко
Рассказов-Жиго-Джикия-Айртон
Крал-Зобнин
Бакаев-Ларссон-Промес
Соболев

Но и Игнатов метит в основу. Похоже, любимчик у Руй Витории.

Ждём-с!
протон1
протон1
15 июля в 00:25
когда приходит новый тренер игроки хотят показать что хотят выделиться. отдают все силы что бы быть в основе. вот и победили. дальше посмотрим
Gahi
Gahi
15 июля в 00:22
Руй Витория оказался не из тех кто сразу стал восхвалять себя и команду, выиграв матч с крупным счётом у своего соперника. Это говорит прежде всего о том что тренер не может оставаться после каждого матча довольным игрой своей команды, для того чтобы совершенствовать её во всех линиях с наименьшими ошибками которые были обозначены во время разбора сыгранного матча. С таким подходом к команде и игрокам можно поставить хорошую командную игру, которая безусловно принесёт свои положительные результаты чтобы бороться за трофеи. Удачи
stanichnik
stanichnik
15 июля в 00:16
Пока болельщики Спартака могут быть довольны работой нового тренерского штаба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 23:55
Выигрываете,радуйся,скоро начьнутся склоки!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100