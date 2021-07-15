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Слуцкий: «Ничто не предвещало разгрома от „Спартака“»

15 июля 2021, 00:41
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение своей команды в Кубке Париматч Премьер против «Спартака» (0:4).

В первом тайме была содержательная игра и качественная. Немного не разобрались со стандартом, который привел к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.

Второй гол быстро пропустили, а после этого всё. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошел брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость.

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал неоднозначную причину, по которой «Спартак» разгромно обыграл «Рубин».

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ протон1 (раскрыть)
15 июля в 08:34
Нет дыма без огня.
mars6791
mars6791
15 июля в 08:33
Тревожно однако. Не может сильная команда позволять себе так проваливаться. Звонок очень громкий.
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 08:23
В межсезонье не страшно проиграть.
ildar_3871
ildar_3871
15 июля в 07:40
Все из за липового пенальти !
rubinovyi2
rubinovyi2
15 июля в 07:01
Левонид,где же была содержательная игра в первом тайме?Только если последние 15 минут.Наверное пора перестать развлекаться,петь песни и заняться,хотя бы обороной.
129856
129856
15 июля в 06:29
Матч был явно постановочный.
112910415
112910415
15 июля в 06:15
Слуцкий разберётся, Слуцкий поправит !
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 04:47
Спартак - чемпион предсезонки.
Futurista
Futurista
15 июля в 01:05
Разгром подкрался незаметно)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 00:55, ред.
Это Руй....
Великий и беспощадный....
У всех его соперников один синдром...они начинают "...разваливаться и позволять сопернику так много. Идёт брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле."
Даже сборная из Рубина,Сочи и Химок не смогла бы ничего сделать против могучего и
неистового Руя...
протон1
протон1
15 июля в 00:49
ну с кем не бывает. слуцкому успехов. а спартаку побед
протон1
протон1
15 июля в 00:49
прикольно интервью. бубнов бредит
mihaluch
mihaluch
15 июля в 00:47
Может так оно и было.
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