Слуцкий: «Ничто не предвещало разгрома от „Спартака“»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение своей команды в Кубке Париматч Премьер против «Спартака» (0:4).
В первом тайме была содержательная игра и качественная. Немного не разобрались со стандартом, который привел к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.
Второй гол быстро пропустили, а после этого всё. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошел брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость.
Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал неоднозначную причину, по которой «Спартак» разгромно обыграл «Рубин».
Великий и беспощадный....
У всех его соперников один синдром...они начинают "...разваливаться и позволять сопернику так много. Идёт брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле."
Даже сборная из Рубина,Сочи и Химок не смогла бы ничего сделать против могучего и
неистового Руя...
Великий и беспощадный....
У всех его соперников один синдром...они начинают "...разваливаться и позволять сопернику так много. Идёт брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле."
Даже сборная из Рубина,Сочи и Химок не смогла бы ничего сделать против могучего и
неистового Руя...