Слуцкий: «Ничто не предвещало разгрома от „Спартака“»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал разгромное поражение своей команды в Кубке Париматч Премьер против «Спартака» (0:4).

В первом тайме была содержательная игра и качественная. Немного не разобрались со стандартом, который привел к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.

Второй гол быстро пропустили, а после этого всё. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошел брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость.