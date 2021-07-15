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Ерохин: «Хочу играть и побеждать с „Зенитом“. Быть джокером тоже здорово»

15 июля 2021, 01:17

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался относительно своего будущего в петербургском клубе.

Начну ли искать клуб, если не стану чаще попадать в основу? Точно не думаю об этом в ходе подготовки к сезону. Честно говоря, у нас ближайшие несколько месяцев из-за Лиги чемпионов и чемпионата России будут очень насыщенными. Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому, завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом», и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.

Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас. В любом случае быть джокером — тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени.

Недавно появилась информация о том, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику сборной Перу.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
15 июля в 12:09
самый бесполезный игрок в Зените совсем там испортился вот что делают большие деньги
Рефери
Рефери ответ 112910415 (раскрыть)
15 июля в 10:15
+
112910415
112910415
15 июля в 10:13
Начну ли искать клубу, если не стану чаще попадать в основу?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268373/erohin-aleksandr-zenit
Djebrael
Djebrael
15 июля в 08:52
Ну на джокера явно не тянет..
88_DEIVID
88_DEIVID
15 июля в 04:31
А ещё более здорово получать за это такие деньги, которые больше никто платить не станет.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 01:59
Кто же откажется от золотой питерской лавки на четвертом то десятке к тому же.
minai
minai
15 июля в 01:29
Одного желания быть футболистом мало. Хотя у нас в стране ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 01:21
Ещё поиграет за Зенит пару сезонов!
протон1
протон1
15 июля в 01:21
вам все условия создают. только играйте родные. играйте
Futurista
Futurista
15 июля в 01:20
Джокеры Зенита это судьи...
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