Ерохин: «Хочу играть и побеждать с „Зенитом“. Быть джокером тоже здорово»

Полузащитник «Зенита» высказался относительно своего будущего в петербургском клубе.

Начну ли искать клуб, если не стану чаще попадать в основу? Точно не думаю об этом в ходе подготовки к сезону. Честно говоря, у нас ближайшие несколько месяцев из-за Лиги чемпионов и чемпионата России будут очень насыщенными. Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому, завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом», и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.

Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас. В любом случае быть джокером — тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени.