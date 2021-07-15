ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

12 футболистов «Урала» отказались прививаться от коронавируса

15 июля 2021, 16:19

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что несколько футболистов команды отказались прививаться от коронавируса.

Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.

Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.

Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%: и иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать.

Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас.

Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.

Все новости
Николич: «В „Локомотиве“ все здоровы, кроме Зе Луиша. Он получил травму»
15 июля Комментарии5
Голкипер «Спартака» Селихов выбыл на три месяца из-за перелома пальца
15 июля Комментарии19
Футболисты ЦСКА не отказывались от вакцинации
15 июля Комментарии45
СлухиФутболисты ЦСКА отказались привиться от коронавируса
15 июля Комментарии70
«Завтра оценим их состояние». Ганчаренко — о травмах Сафонова и Спайича
10 июля Комментарии4
Слуцкий рассказал о повреждении Самошникова
10 июля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
Я помню как в Беларуссии играли в футбол, когда все чемпионаты останавливали
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ viv (раскрыть)
вчера в 17:05
Не верная информация. Проблемы в Беларуси с ковидом были, просто их пытались замалчивать до определенного момента. А сейчас там идет массовая вакцинация Спутником. Я знаю, что говорю, потому что сам живу в Беларуси.
viv
viv ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:00, ред.
Не факт. В Швеции и Беларуссии сразу отказались от прививок и пошли естественным путем, никого не прививая и что то таких проблем нет как у тех стран кто прививается.

Власти Израиля считают невозможным достижение в стране коллективного иммунитета , даже если всем взрослым будут сделаны прививки от коронавируса. Об этом заявила глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс на заседании парламентского комитета.

Как видно ещё толком никто не изучил эту заразу, и только экспериментируют, что бы ее победить. Заметь в Израиле привили практически всех.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ viv (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
Согласен, каждый должен сам решать. Но нужно учитывать, что у человечества нет другого пути победить этот вирус, кроме как выработать коллективный иммунитет. Уже сейчас новые мутации вируса стали в 3 раза агрессивнее, а завтра появятся еще более страшные. И чем меньше людей имеют антитела к вирусу, тем быстрее это будет происходить. В конце концов может дойти до того, что на улицах будут валяться горы трупов. Беда кажется далекой пока не коснется конкретного человека или его близких. Мой коллега полежал с ковидом в реанимации, насмотрелся там всякого и после этого привился сам и всю свою семью. Потому что он выбирает жизнь.
Понятно, что каждый сам для себя должен оценивать риск последствий прививки и риск осложнений в случае заболевания. Но тех случаев, когда стоит остерегаться прививки, на самом деле не так много как людей, которых в том числе не исключаю умышленно с определенной целью убедили в ненужности и даже вредности прививок.
viv
viv ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Не агитирую ни за ни против, выбор для себя делать вакцинацию или не делать должен сделать каждый сам , без принуждения что тебя уволят с работы. Ты веришь что в Сан Марино все хорошо после вакцинации , а другой человек верит вирусологу с 20- ти летним стажем что и после прививки некоторые умирают. ( Ниже уже приводил случаи с работы что мужчина умер после прививки, заработал трамбоз, у моей сестры свекр после второй прививки - инсульт). Имеет на это право. Поэтому каждый лично должен выбирать для себя что для него предпочтительнее, сделать прививку в надежде что его личный организм ее переживет, или надеяться на свой врождённый иммунитет который сам справляется с заразой ,а не кто то должен решать его судьбу.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ viv (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
И что, этот "вирусолог с 20 летним стажем" призывает не вакцинироваться?

Исследования в ходе вакцинации населения Сан-Марино показали высокую переносимость вакцины "Спутник V" людьми в возрасте от 60 лет и старше. Соответствующие выводы опубликованы в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet.
Почти все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, при этом местные симптомы среди людей от 60 лет и старше встречались значительно реже, чем после вакцинации другими одобренными препаратами, сообщается в пресс-релизе. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было.
Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей.

Вакцина "Спутник V" против коронавируса показала высокую эффективность в Сан-Марино, сообщает итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), который проводит исследование применения российского препарата в карликовой республике.
В совместной с санмаринским Институтом социального обеспечения (ISS) ноте отмечается, что результаты вакцинации "Спутником V" опубликованы в связи с визитом санмаринской делегации в римское учреждение.
"Предварительные данные исследования, посвященного анализу ответа антител, на репрезентативной выборке из примерно тысячи добровольцев, вакцинированных "Cпутником V", показали сероконверсию, то есть появление специфических антител ​​в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований (российской вакцины - ред). Таким образом, отмечается повышенная иммуногенность российской вакцины, и в целом эти данные подтверждают высокую эффективность кампании вакцинации в Республике Сан-Марино"
Медучреждения напоминают, что кампания по вакцинации на горе Титано стартовала 25 февраля: помимо "Спутника V" здесь можно было сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, однако 85% санмаринцев получили российскую вакцину.
Спустя месяц после начала вакцинации в Сан-Марино отметили четкое снижение новых установленных случаев заражения. Их число снизилось с свыше 200 случаев за неделю в первой половине марта до менее 30 случаев в неделю во второй половине апреля. Последний установленный случай заражения установлен 12 мая, последний летальный исход зафиксирован 25 апреля. В минувшее воскресенье ISS Сан-Марино сообщил, что в республике более нет инфицированных COVID-19.

А в России вакцинировано 1,5% населения и из-за некоторых "вирусологов с 20 летним стажем" этот процент не скоро вырастет и вирус будет распространяться и мутировать дальше.
viv
viv ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Только что в передаче "Время покажет" вирусолог с 20-ти летним стажем рассказал, что вакцинация не помогает, люди все равно умирают. Говорит что вакцина до конца не проверена, и гарантий не дают, помощи не будет в виде выплаты приличных сум денег если получишь серьезные побочные последствия- инвалидность. Вирусолог с 20-ти летним стажем наверно знает что говорит.
blitz
blitz
вчера в 10:32
12 футболистов «Урала» отказались прививаться от коронавируса. Это их личное дело, имеют право.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 09:45
А кто же придумал ?) Или из лужи набрали ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:36, ред.
Вакцина это как подушка безопасности в машине, она не может спасти тебя от самой аварии, а если ни дай Бог она произойдет, у тебя будет шанс.
sir_Alex
sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 07:34
Однозначно угроза. Надеюсь, скоро непривитых не останется. Так или иначе.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 01:16
Нас на работе заставляют делать прививку, или уход на удаленку без содержания! В приказном порядке т.к. имеем дело с людьми. А тут футболеры ахеревшие не хотят ставить
протон1
протон1
вчера в 01:04
песков же разъяснил, что вакцинация добровольная. хочешь вакцинируйся, хочешь увольняйся.
протон1
протон1
вчера в 01:04
Почему мнение Путина, который не является врачом, вообще учитывается в этом вопросе?
Tostao
Tostao ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
вчера в 00:27
Вакцину не фельдшер из сельского медпункта изобрёл. Вакцина не на пустом месте появилась.
Так все можно 79ать. Те, кто по состоянию привится, но не делает этого - подвергается опасности других, у кого здоровье не ахти. Это называется пох... изм. И дело здесь не в нашем ТВ, Скобеевой и прочая, а в менталитет. Вот когда припрет, побегите прививаться, расталкивая конкурентов.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Tostao (раскрыть)
15 июля в 23:57
Люди не в вакцину не верят , а в какой-то спутник-5 . Который из страны , где медицина на уровне средневековья .
viv
viv
15 июля в 23:52, ред.
Правильно говорит ( мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.)
Каждый должен принимать решение лично вакцинироваться или нет. Друг мой сделал первую прививку и перенес ее легко, несколько дней болело плечо, вялость, слабость. Другая после химио терапии был рак, что бы была работа тоже сделала первую прививку теже лёгкие побочки, зато на работе один мужик после прививки умер получил трамбоз, хотя до прививки был здоров, другой попал в реанимацию тоже после прививки.
У моей сестры свекр после второй прививки доехал до дома и в лифте потерял сознание, позже выяснилось инсульт.
Так что как отреагирует твой организм на прививку никто не гарантирует.
Не агитирую ни за ни против, выбор для себя делаю и считаю, что никто не вправе меня принудить к вакцинации, нарушая ещё этим мои конституционные права.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ABir (раскрыть)
15 июля в 23:46
Но на самом-то деле добровольно-принудительно
95-shishani-95
95-shishani-95
15 июля в 23:45
Ну и правильно!
Tostao
Tostao
15 июля в 23:02, ред.
Вот сегодня Пётр Мамонов умер от короны, до него Меньшов. Великие и знаменитые, но не привитые...
В Израиле почти все вакцинировались, а евреи не похожи на идиотов.
И я не думаю, что они запоем смотрят Скабееву.))
ABir
ABir
15 июля в 22:59
Президент ведь сказал, что дело добровольно
armeec_
armeec_ ответ Palex (раскрыть)
15 июля в 22:31
Свои порции принимай как хочешь .)
pendulum47
pendulum47
15 июля в 22:29
Несколько игроков* (12 человек)
Несколько это теперь - не меньше 12...
Palex
Palex ответ armeec_ (раскрыть)
15 июля в 22:25
Я даже обсуждать с тобой не буду эту тему. Вакцинируйся сколько душе угодно. Можешь и мою порцайку уколоть.
armeec_
armeec_ ответ Palex (раскрыть)
15 июля в 22:15
Ты смотришь скобееву, ну молодца.
а так да, в Питере все Окей. продолжайте в том же духе.
Потом только не нойте, что тебя какой то ... в метро или магазе заразил))
Palex
Palex ответ armeec_ (раскрыть)
15 июля в 22:03
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Дима Логинов (раскрыть)
    15 июля в 22:01
    Всё верно! Выбор каждого. Тоже переболел неделю, никаких симптомов. Бог дал иммунитет, а все эти вакцины от лукавого.
    armeec_
    armeec_ ответ Palex (раскрыть)
    15 июля в 21:58
    Ну да, то то у умных в Питере уже коек в больничках не хватает который месяц.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
    15 июля в 21:57
    Ого это как вообще? А как же свобода выбора? Мы же люди у которых есть право или нет? т.е. не привитые стали угрозой?
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ zooveterinar (раскрыть)
    15 июля в 21:54
    Согласен! Но общество у нас как-то само по себе стало.
    Насильственное действие сверху выше, низы особо не упираются.Напоминает изнасилование )
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100