12 футболистов «Урала» отказались прививаться от коронавируса

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что несколько футболистов команды отказались прививаться от коронавируса.
Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.
Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%: и иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать.
Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас.
Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.
Власти Израиля считают невозможным достижение в стране коллективного иммунитета , даже если всем взрослым будут сделаны прививки от коронавируса. Об этом заявила глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс на заседании парламентского комитета.
Как видно ещё толком никто не изучил эту заразу, и только экспериментируют, что бы ее победить. Заметь в Израиле привили практически всех.
Власти Израиля считают невозможным достижение в стране коллективного иммунитета , даже если всем взрослым будут сделаны прививки от коронавируса. Об этом заявила глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс на заседании парламентского комитета.
Как видно ещё толком никто не изучил эту заразу, и только экспериментируют, что бы ее победить. Заметь в Израиле привили практически всех.
Понятно, что каждый сам для себя должен оценивать риск последствий прививки и риск осложнений в случае заболевания. Но тех случаев, когда стоит остерегаться прививки, на самом деле не так много как людей, которых в том числе не исключаю умышленно с определенной целью убедили в ненужности и даже вредности прививок.
Понятно, что каждый сам для себя должен оценивать риск последствий прививки и риск осложнений в случае заболевания. Но тех случаев, когда стоит остерегаться прививки, на самом деле не так много как людей, которых в том числе не исключаю умышленно с определенной целью убедили в ненужности и даже вредности прививок.
Исследования в ходе вакцинации населения Сан-Марино показали высокую переносимость вакцины "Спутник V" людьми в возрасте от 60 лет и старше. Соответствующие выводы опубликованы в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet.
Почти все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, при этом местные симптомы среди людей от 60 лет и старше встречались значительно реже, чем после вакцинации другими одобренными препаратами, сообщается в пресс-релизе. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было.
Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей.
Вакцина "Спутник V" против коронавируса показала высокую эффективность в Сан-Марино, сообщает итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), который проводит исследование применения российского препарата в карликовой республике.
В совместной с санмаринским Институтом социального обеспечения (ISS) ноте отмечается, что результаты вакцинации "Спутником V" опубликованы в связи с визитом санмаринской делегации в римское учреждение.
"Предварительные данные исследования, посвященного анализу ответа антител, на репрезентативной выборке из примерно тысячи добровольцев, вакцинированных "Cпутником V", показали сероконверсию, то есть появление специфических антител в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований (российской вакцины - ред). Таким образом, отмечается повышенная иммуногенность российской вакцины, и в целом эти данные подтверждают высокую эффективность кампании вакцинации в Республике Сан-Марино"
Медучреждения напоминают, что кампания по вакцинации на горе Титано стартовала 25 февраля: помимо "Спутника V" здесь можно было сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, однако 85% санмаринцев получили российскую вакцину.
Спустя месяц после начала вакцинации в Сан-Марино отметили четкое снижение новых установленных случаев заражения. Их число снизилось с свыше 200 случаев за неделю в первой половине марта до менее 30 случаев в неделю во второй половине апреля. Последний установленный случай заражения установлен 12 мая, последний летальный исход зафиксирован 25 апреля. В минувшее воскресенье ISS Сан-Марино сообщил, что в республике более нет инфицированных COVID-19.
А в России вакцинировано 1,5% населения и из-за некоторых "вирусологов с 20 летним стажем" этот процент не скоро вырастет и вирус будет распространяться и мутировать дальше.
Исследования в ходе вакцинации населения Сан-Марино показали высокую переносимость вакцины "Спутник V" людьми в возрасте от 60 лет и старше. Соответствующие выводы опубликованы в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet.
Почти все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, при этом местные симптомы среди людей от 60 лет и старше встречались значительно реже, чем после вакцинации другими одобренными препаратами, сообщается в пресс-релизе. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было.
Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей.
Вакцина "Спутник V" против коронавируса показала высокую эффективность в Сан-Марино, сообщает итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), который проводит исследование применения российского препарата в карликовой республике.
В совместной с санмаринским Институтом социального обеспечения (ISS) ноте отмечается, что результаты вакцинации "Спутником V" опубликованы в связи с визитом санмаринской делегации в римское учреждение.
"Предварительные данные исследования, посвященного анализу ответа антител, на репрезентативной выборке из примерно тысячи добровольцев, вакцинированных "Cпутником V", показали сероконверсию, то есть появление специфических антител в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований (российской вакцины - ред). Таким образом, отмечается повышенная иммуногенность российской вакцины, и в целом эти данные подтверждают высокую эффективность кампании вакцинации в Республике Сан-Марино"
Медучреждения напоминают, что кампания по вакцинации на горе Титано стартовала 25 февраля: помимо "Спутника V" здесь можно было сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, однако 85% санмаринцев получили российскую вакцину.
Спустя месяц после начала вакцинации в Сан-Марино отметили четкое снижение новых установленных случаев заражения. Их число снизилось с свыше 200 случаев за неделю в первой половине марта до менее 30 случаев в неделю во второй половине апреля. Последний установленный случай заражения установлен 12 мая, последний летальный исход зафиксирован 25 апреля. В минувшее воскресенье ISS Сан-Марино сообщил, что в республике более нет инфицированных COVID-19.
А в России вакцинировано 1,5% населения и из-за некоторых "вирусологов с 20 летним стажем" этот процент не скоро вырастет и вирус будет распространяться и мутировать дальше.
Так все можно 79ать. Те, кто по состоянию привится, но не делает этого - подвергается опасности других, у кого здоровье не ахти. Это называется пох... изм. И дело здесь не в нашем ТВ, Скобеевой и прочая, а в менталитет. Вот когда припрет, побегите прививаться, расталкивая конкурентов.
Так все можно 79ать. Те, кто по состоянию привится, но не делает этого - подвергается опасности других, у кого здоровье не ахти. Это называется пох... изм. И дело здесь не в нашем ТВ, Скобеевой и прочая, а в менталитет. Вот когда припрет, побегите прививаться, расталкивая конкурентов.
Каждый должен принимать решение лично вакцинироваться или нет. Друг мой сделал первую прививку и перенес ее легко, несколько дней болело плечо, вялость, слабость. Другая после химио терапии был рак, что бы была работа тоже сделала первую прививку теже лёгкие побочки, зато на работе один мужик после прививки умер получил трамбоз, хотя до прививки был здоров, другой попал в реанимацию тоже после прививки.
У моей сестры свекр после второй прививки доехал до дома и в лифте потерял сознание, позже выяснилось инсульт.
Так что как отреагирует твой организм на прививку никто не гарантирует.
Не агитирую ни за ни против, выбор для себя делаю и считаю, что никто не вправе меня принудить к вакцинации, нарушая ещё этим мои конституционные права.
Каждый должен принимать решение лично вакцинироваться или нет. Друг мой сделал первую прививку и перенес ее легко, несколько дней болело плечо, вялость, слабость. Другая после химио терапии был рак, что бы была работа тоже сделала первую прививку теже лёгкие побочки, зато на работе один мужик после прививки умер получил трамбоз, хотя до прививки был здоров, другой попал в реанимацию тоже после прививки.
У моей сестры свекр после второй прививки доехал до дома и в лифте потерял сознание, позже выяснилось инсульт.
Так что как отреагирует твой организм на прививку никто не гарантирует.
Не агитирую ни за ни против, выбор для себя делаю и считаю, что никто не вправе меня принудить к вакцинации, нарушая ещё этим мои конституционные права.
В Израиле почти все вакцинировались, а евреи не похожи на идиотов.
И я не думаю, что они запоем смотрят Скабееву.))
В Израиле почти все вакцинировались, а евреи не похожи на идиотов.
И я не думаю, что они запоем смотрят Скабееву.))
Несколько это теперь - не меньше 12...
Несколько это теперь - не меньше 12...
а так да, в Питере все Окей. продолжайте в том же духе.
Потом только не нойте, что тебя какой то ... в метро или магазе заразил))
а так да, в Питере все Окей. продолжайте в том же духе.
Потом только не нойте, что тебя какой то ... в метро или магазе заразил))
Насильственное действие сверху выше, низы особо не упираются.Напоминает изнасилование )
Насильственное действие сверху выше, низы особо не упираются.Напоминает изнасилование )