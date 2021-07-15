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«Динамо» проиграло второй подряд товарищеский матч за день

15 июля 2021, 21:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТКМатч завершен

Московское «Динамо» уступило венгерскому МТК со счетом 0:2 в товарищеском матче на сборе в Австрии.

«Динамо» — МТК 0:2 (0:1)
Голы: Кочиш 33, Марк 79

«Динамо»: Будачев, Варела, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Грулев (40, Н’Жи), Кутуцкий, Сазонов, Игбун, Галкин, Гладышев.

Отметим, что соперник «Динамо» допустил ошибку перед началом встречи. Для динамовцев этот матч стал вторым за день. Ранее бело-голубые с таким же счетом проиграли чешскому «Яблонцу» (0:2).

17 июля «Динамо» проведет заключительную встречу австрийского сбора против «Будофаки».

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Источник: soccer.ru
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112910415
вчера в 09:29
задумано выбрать, исчерпать лимит поражений прямо сейчас ...
и дальше будут победы, победы, иногда ничьи
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
15 июля в 23:56
Паша, ты много помнишь, чтобы я ошибался? Вот, и в этот раз- убедишься. Если у тренера нет футбольной идеи- он обречён.
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
15 июля в 23:54
Нет, Паша, я не являюсь большим спецом Черевченко, а только лишь, являюсь пламенным почитателем его таланта!!! Сравнивать БЕЗДАРНОСТЬ Шварца с незаурядным ЧЕРЕВЧЕНКО- неэтично. Будь у Черевченко состав физрука, он бы стал чемпионом с большим отрывом. То, что Черевченко выжимает из Химок- достойно подвигу!!! Гнусный физрук, с такими игроками, давно опустился бы в ФНЛ. Ничего, Паша, разочарование уже близко. Подождем....
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
15 июля в 23:38, ред.
Привет, Виктор.)
Если я и оправдываю тренера, то не ради самого оправдания как такового, а лишь до тех пор, пока вижу перспективу, связанную с ним.
Если же я её вижу, то и оправдания выглядят как описание препятствий, мешающих ему увереннее двигаться вперёд. Как только я перестаю её видеть, я сразу же честно и прямо об этом докладываю уважаемому сообчеству..))

В этом смысле по мне можно хоть часы проверять- стоит мне распознать, что очередной динамовский тренер больше не может быть полезен команде (безразлично по какой причине)- я немедленно пишу здесь об этом, и через пару туров, а то и быстрее, его снимают.
Так было и с Кобелевым, и с Силкиным, и со всеми последующими- без исключений..))
О Шварце я тоже доложусь, даже не сомневайся, как только пойму для себя, что ему пора на выход. Но пока я этого не вижу..

В предсезонку ведь все тренеры решают свои проблемы, а они у всех разные, и многие из них нам не видны. Мы, простые болелы, можем судить лишь исходя из того, что видим со стороны..

А вот кстати..
Ты ведь считаешь большим спецом Черевченко, верно?
А обратил ли ты внимание на результаты предсезонных матчей Химок?

Я вот обратил, и они таковы:
с Долгопрудным 0:1; с Факелом 0:1; с Рубином 0:1; с Сочи 2:3.. Ниче так?
Следует ли из этого, что он сдулся, или человек просто решает некие проблемы, которые на этапе предсезонки не зависят от результата товарняков?
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
15 июля в 23:04
Привет, Павел!
Давно заметил, ты, Паша, изо всех сил, постоянно, пытаешься оправдать физрука. Нет на него Лаврентия Палыча....
баск
баск
15 июля в 22:09, ред.
Команда пока полуразобрана, но причина этого в том, что как и на первом сборе, Шварц продолжает пропускать через матчи абсолютно всех, предоставляя каждому примерно равное с другими игровое время.
Т.е. основу он не наигрывает, хотя до старта ЧР чуть больше недели.

Причина этого, видимо, в том, что команда разбалансирована чисто технически-
-отпускники Фомин и Евгеньев подъехали только на второй сбор и далеки от нормальной формы;
-Лаксальт, Бальбуэна и Сазонов- новички;
-Шима травмирован;
-Галкина, Гладышева и Кутицкого только подтягивают и оценивают;
-Игбуна и Клинтона, видимо, пристроить куда-либо так и не удастся, так что и их хошь-не хошь, а привлекать приходится.

Учитывая всё это, цели обоих австрийских сборов, насколько я понимаю, были сугубо приземлённые- дать всей команде физику и предоставить игровое время более-менее поровну абсолютно всем.

Это означает, что основа будет наигрываться только по ходу чемпионата России, в первых турах которого нас ждут серьёзные эксперименты с составом.
Так что по крайней мере поначалу ЧР ни на что существенное претендовать мы не будем..
1bear
1bear
15 июля в 22:01
это "товарняки",конечно,но как говорится - "осадок остался"
stanichnik
stanichnik
15 июля в 21:55
На этом сборе у Динамо одни поражения. Как бы в субботу против «Будофаки» снова не получились факи.
протон1
протон1
15 июля в 21:49
если и таких в товарняках не обыграть. то что говорить о еврокубках. чемпионат в россии поддох
Ironigor
Ironigor
15 июля в 21:43
Ничего страшного не происходит. Выбор основного состава.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 июля в 21:39
Пока есть отмазка - это предсезонка.
протон1
протон1
15 июля в 21:22
А вы ещё ругаете наши клубы за поражения от Ювентуса, Бенфики, Баварии
drug01
drug01
15 июля в 21:21
Сейчас ге очень страшно....... До первого тура есть время...... Исправить ошибки а вот Спартак прет?????????? Так можно ждать нового чемпиона!!!!!!!
beefs
beefs
15 июля в 21:20
это нормально, главное чтобы тренер был доволен...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 21:13
Подготовка идёт полным ходом...
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