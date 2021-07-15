«Динамо» проиграло второй подряд товарищеский матч за день

Московское «Динамо» уступило венгерскому МТК со счетом 0:2 в товарищеском матче на сборе в Австрии.
«Динамо» — МТК 0:2 (0:1)
Голы: Кочиш 33, Марк 79
«Динамо»: Будачев, Варела, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Грулев (40, Н’Жи), Кутуцкий, Сазонов, Игбун, Галкин, Гладышев.
Отметим, что соперник «Динамо» допустил ошибку перед началом встречи. Для динамовцев этот матч стал вторым за день. Ранее бело-голубые с таким же счетом проиграли чешскому «Яблонцу» (0:2).
17 июля «Динамо» проведет заключительную встречу австрийского сбора против «Будофаки».
Т.е. основу он не наигрывает, хотя до старта ЧР чуть больше недели.
Причина этого, видимо, в том, что команда разбалансирована чисто технически-
-отпускники Фомин и Евгеньев подъехали только на второй сбор и далеки от нормальной формы;
-Лаксальт, Бальбуэна и Сазонов- новички;
-Шима травмирован;
-Галкина, Гладышева и Кутицкого только подтягивают и оценивают;
-Игбуна и Клинтона, видимо, пристроить куда-либо так и не удастся, так что и их хошь-не хошь, а привлекать приходится.
Учитывая всё это, цели обоих австрийских сборов, насколько я понимаю, были сугубо приземлённые- дать всей команде физику и предоставить игровое время более-менее поровну абсолютно всем.
Это означает, что основа будет наигрываться только по ходу чемпионата России, в первых турах которого нас ждут серьёзные эксперименты с составом.
Так что по крайней мере поначалу ЧР ни на что существенное претендовать мы не будем..
Т.е. основу он не наигрывает, хотя до старта ЧР чуть больше недели.
Причина этого, видимо, в том, что команда разбалансирована чисто технически-
-отпускники Фомин и Евгеньев подъехали только на второй сбор и далеки от нормальной формы;
-Лаксальт, Бальбуэна и Сазонов- новички;
-Шима травмирован;
-Галкина, Гладышева и Кутицкого только подтягивают и оценивают;
-Игбуна и Клинтона, видимо, пристроить куда-либо так и не удастся, так что и их хошь-не хошь, а привлекать приходится.
Учитывая всё это, цели обоих австрийских сборов, насколько я понимаю, были сугубо приземлённые- дать всей команде физику и предоставить игровое время более-менее поровну абсолютно всем.
Это означает, что основа будет наигрываться только по ходу чемпионата России, в первых турах которого нас ждут серьёзные эксперименты с составом.
Так что по крайней мере поначалу ЧР ни на что существенное претендовать мы не будем..