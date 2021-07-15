«Динамо» проиграло второй подряд товарищеский матч за день

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15 июля 2021, 21:11

Московское «Динамо» уступило венгерскому МТК со счетом 0:2 в товарищеском матче на сборе в Австрии.

«Динамо» — МТК 0:2 (0:1)

Голы: Кочиш 33, Марк 79

«Динамо»: Будачев, Варела, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Грулев (40, Н’Жи), Кутуцкий, Сазонов, Игбун, Галкин, Гладышев.

Отметим, что соперник «Динамо» допустил ошибку перед началом встречи. Для динамовцев этот матч стал вторым за день. Ранее бело-голубые с таким же счетом проиграли чешскому «Яблонцу» (0:2).

17 июля «Динамо» проведет заключительную встречу австрийского сбора против «Будофаки».