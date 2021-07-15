ФК «Красава» одержал первую победу в официальном матче

1626296929

15 июля 2021, 00:08

ФК «Красава», созданный известным блогером и бывшим футболистом , обыграл «Металлург Видное» в матче Кубка России. Эта победа стала для клуба первой в официальном матче.

Голами в составе «Красавы» отметились , и . Матч 1/128 финала Кубка России ФК «Красава» проведёт 28 июля против «Строгино». Перед этой игрой клуб сыграет против «Твери» и «Ленинградца» в ФНЛ -2.

Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.