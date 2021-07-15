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ФК «Красава» одержал первую победу в официальном матче

15 июля 2021, 00:08
КрасаваЛоготип футбольный клуб Красава (Одинцово)3 : 0Логотип футбольный клуб Металлург (Видное)МеталлургМатч завершен

ФК «Красава», созданный известным блогером и бывшим футболистом Евгением Савиным, обыграл «Металлург Видное» в матче Кубка России. Эта победа стала для клуба первой в официальном матче.

Голами в составе «Красавы» отметились Максим Чиканчи, Давид Кусаев и Магомедэмин​ Рабаданов. Матч 1/128 финала Кубка России ФК «Красава» проведёт 28 июля против «Строгино». Перед этой игрой клуб сыграет против «Твери» и «Ленинградца» в ФНЛ-2.

Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
вчера в 09:55
Пипец, ну и название
David Young
David Young
15 июля в 18:37
Мне этот клуб напоминает The Boys Элвиса Пресли, и стиляг в целом.
Djebrael
Djebrael
15 июля в 08:50
Ну что Красава и есть красава....:)))
112910415
112910415
15 июля в 06:18
начало большого пути (?!)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 июля в 04:58
КРС? Вообще-то у нас в России общепринято КРС расшифровывать как "крупный рогатый скот".
Ну, что от таких как Женька Савин можно ещё ожидать... криативщики блин.
Ни в коем случае не хочу троллить фк "Красава", но мозги должны же быть.
Valentinych
Valentinych
15 июля в 01:58
1/128 - круть!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 00:56
А Красава то красава!
протон1
протон1
15 июля в 00:23
название клуба можно было и проще назвать
VeniaminS
VeniaminS
15 июля в 00:16
Можно поздравить новичков.
Ironigor
Ironigor
15 июля в 00:11
С первой победой Красава !!!
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