ФК «Красава» одержал первую победу в официальном матче

ФК «Красава», созданный известным блогером и бывшим футболистом Евгением Савиным, обыграл «Металлург Видное» в матче Кубка России. Эта победа стала для клуба первой в официальном матче.
Голами в составе «Красавы» отметились Максим Чиканчи, Давид Кусаев и Магомедэмин Рабаданов. Матч 1/128 финала Кубка России ФК «Красава» проведёт 28 июля против «Строгино». Перед этой игрой клуб сыграет против «Твери» и «Ленинградца» в ФНЛ-2.
Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.
Ну, что от таких как Женька Савин можно ещё ожидать... криативщики блин.
Ни в коем случае не хочу троллить фк "Красава", но мозги должны же быть.
Ну, что от таких как Женька Савин можно ещё ожидать... криативщики блин.
Ни в коем случае не хочу троллить фк "Красава", но мозги должны же быть.