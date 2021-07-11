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11 июля 2021, 20:00

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл словенский «Целе» со счетом 1:0.

«Железнодорожники» забили свой единственный мяч благодаря автоголу голкипера соперника Матьяжу Розману.

«Локомотив» — «Целе» 1:0 (0:0)

Голы: Розман 72 (автогол)

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский (Миранчук, 66), Жемалетдинов (Лисакович, 67), Смолов, Камано.

Тем временем два клуба Российской Премьер-Лиги сошлись в товарищеском матче на предсезонном турнире.