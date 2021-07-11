«Локомотив» в товарищеском матче обыграл словенский «Целе» со счетом 1:0.
«Железнодорожники» забили свой единственный мяч благодаря автоголу голкипера соперника Матьяжу Розману.
«Локомотив» — «Целе» 1:0 (0:0)
Голы: Розман 72 (автогол)
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский (Миранчук, 66), Жемалетдинов (Лисакович, 67), Смолов, Камано.
Тем временем два клуба Российской Премьер-Лиги сошлись в товарищеском матче на предсезонном турнире.
Что за футбольный вирус... На Евро-2020 больше количество автоголов, чем за всю историю Евро, а теперь и товарищеские матчи с автоголами, вирус мутирует, и с официальных матчей распространился на товарищеские матчи)
Что за футбольный вирус... На Евро-2020 больше количество автоголов, чем за всю историю Евро, а теперь и товарищеские матчи с автоголами, вирус мутирует, и с официальных матчей распространился на товарищеские матчи)