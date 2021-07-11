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«Локомотив» в товарищеском матче обыграл словенский «Целе»

11 июля 2021, 20:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦелеЦелеМатч завершен

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл словенский «Целе» со счетом 1:0.

«Железнодорожники» забили свой единственный мяч благодаря автоголу голкипера соперника Матьяжу Розману.

«Локомотив» — «Целе» 1:0 (0:0)
Голы: Розман 72 (автогол)

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский (Миранчук, 66), Жемалетдинов (Лисакович, 67), Смолов, Камано.

Тем временем два клуба Российской Премьер-Лиги сошлись в товарищеском матче на предсезонном турнире.

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Источник: soccer.ru
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sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
11 июля в 20:28
Автоголы это заразно)))) евроковид
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 июля в 20:23
На очереди «Зенит»
Q-J-G
Q-J-G
11 июля в 20:08
«Железнодорожники» забили свой единственный мяч благодаря автоголу голкипера соперника Матьяжу Розману.

Что за футбольный вирус... На Евро-2020 больше количество автоголов, чем за всю историю Евро, а теперь и товарищеские матчи с автоголами, вирус мутирует, и с официальных матчей распространился на товарищеские матчи)
mihaluch
mihaluch
11 июля в 20:07
Подготовка идёт полным ходом.
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