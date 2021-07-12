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12 июля 2021, 14:08

«Ростов» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Австрии. Встреча состоялась в городе Бад-Блюмау и завершилась со счетом 2:1.

«Ростов» — «Локомотив» 2:1 (0:0)

Голы: Комличенко 65 — с пенальти, Тугарев, 81; Петров, 86.

«Ростов»: Песьяков, Николаев, Мелехин, Драме (Мартич, 46), Лангович, Мамаев (Щетинин, 73), Гигович, Сухомлинов, Тугарев, Фольмер (Турищев, 68), Комличенко (Тошевски, 73).

«Локомотив»: Худяков (Савин,46), Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Черный, Петухов, Петров, Бабкин, Лисакович (Никитин, 69), Миранчук, Касимов (Бокоев, 68).

Сегодня «Ростов» сыграет еще один товарищеский матч — с венгерским клубом «Кишварда», начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Ростове» находится бывший полузащитник «Рапида».