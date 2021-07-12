«Ростов» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Австрии. Встреча состоялась в городе Бад-Блюмау и завершилась со счетом 2:1.
«Ростов» — «Локомотив» 2:1 (0:0)
Голы: Комличенко 65 — с пенальти, Тугарев, 81; Петров, 86.
«Ростов»: Песьяков, Николаев, Мелехин, Драме (Мартич, 46), Лангович, Мамаев (Щетинин, 73), Гигович, Сухомлинов, Тугарев, Фольмер (Турищев, 68), Комличенко (Тошевски, 73).
«Локомотив»: Худяков (Савин,46), Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Черный, Петухов, Петров, Бабкин, Лисакович (Никитин, 69), Миранчук, Касимов (Бокоев, 68).
Сегодня «Ростов» сыграет еще один товарищеский матч — с венгерским клубом «Кишварда», начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что на просмотре в «Ростове» находится бывший полузащитник «Рапида».
Хорошо что в этом матче Карпин дал сыграть 6 игрокам молодёжки. И ещё двух потенциальных новичков проверил
Хорошо что в этом матче Карпин дал сыграть 6 игрокам молодёжки. И ещё двух потенциальных новичков проверил