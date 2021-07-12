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«Ростов» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Австрии

12 июля 2021, 14:08
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«Ростов» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Австрии. Встреча состоялась в городе Бад-Блюмау и завершилась со счетом 2:1.

«Ростов» — «Локомотив» 2:1 (0:0)

Голы: Комличенко 65 — с пенальти, Тугарев, 81; Петров, 86.

«Ростов»: Песьяков, Николаев, Мелехин, Драме (Мартич, 46), Лангович, Мамаев (Щетинин, 73), Гигович, Сухомлинов, Тугарев, Фольмер (Турищев, 68), Комличенко (Тошевски, 73).

«Локомотив»: Худяков (Савин,46), Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Черный, Петухов, Петров, Бабкин, Лисакович (Никитин, 69), Миранчук, Касимов (Бокоев, 68).

Сегодня «Ростов» сыграет еще один товарищеский матч — с венгерским клубом «Кишварда», начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Ростове» находится бывший полузащитник «Рапида».

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Источник: soccer.ru
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Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 21:41
Много новых имён.
stanichnik
stanichnik
12 июля в 22:31
Комличенко забивает в каждом матче.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 14:18
Роман Тугарев забил своей бывшей команде))
Хорошо что в этом матче Карпин дал сыграть 6 игрокам молодёжки. И ещё двух потенциальных новичков проверил
beefs
beefs
12 июля в 14:13
Последние приготовления к новому чемпионату...
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