«Наполи» продлил контракт с Ди Лоренцо

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15 июля 2021, 22:12

«Наполи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником .

Новое соглашение с чемпионом Европы в составе сборной Италии рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с 2019 года, в его активе 95 матчей (7 голов и 15 голевых передач) в составе «адзурри».

Ранее появлялась информация, что «Наполи» отклонил предложение «Эвертона» по одному из своих ключевых игроков.