«Наполи» продлил контракт с Ди Лоренцо

«Наполи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джованни Ди Лоренцо.
Новое соглашение с чемпионом Европы в составе сборной Италии рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с 2019 года, в его активе 95 матчей (7 голов и 15 голевых передач) в составе «адзурри».
✍️ Giovanni Di Lorenzo in azzurro fino al 2026!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 15, 2021
👉 https://t.co/13fgOtz6eo
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xfu8DKh1O7
Ранее появлялась информация, что «Наполи» отклонил предложение «Эвертона» по одному из своих ключевых игроков.