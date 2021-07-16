Агент Роналду работает над продлением контракта с «Ювентусом»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нападающий Криштиану Роналду близок к продлению контракта с «Ювентусом».
В данный момент агент игрока Жорже Мендеш работает над пролонгацией договора до 2023 года.
Футболист выйдет из отпуска и присоединится к команде 25 июля.
По слухам, у Роналду, который получил одну из наград по итогам Евро-2020, был также вариант в другом топ-клубе. Недавно вице-президент «Юве» Павел Недвед высказался о будущем Роналду.
Спасибо ему за игру!!!!!?!?
Спасибо ему за игру!!!!!?!?
Руководство решило не ломать голову похоже.
Руководство решило не ломать голову похоже.