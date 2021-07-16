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Агент Роналду работает над продлением контракта с «Ювентусом»

16 июля 2021, 10:53

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нападающий Криштиану Роналду близок к продлению контракта с «Ювентусом».

В данный момент агент игрока Жорже Мендеш работает над пролонгацией договора до 2023 года.

Футболист выйдет из отпуска и присоединится к команде 25 июля.

По слухам, у Роналду, который получил одну из наград по итогам Евро-2020, был также вариант в другом топ-клубе. Недавно вице-президент «Юве» Павел Недвед высказался о будущем Роналду.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 17:03
Ладно что он потерял резкость, разучился обводить, бить штрафные. Но за счёт чутья и удара с 2 ног он ещё мог бы быть полезен поменяй ему характер.
dok66
dok66
16 июля в 16:18
Думаю , это будет хорошо для Роналду , если останется в Юве . Еще как минимум пару лет погремит , тем более итальянский Чемп хорошо уже изучил . А там можно будет и подумать : либо бутсы на гвоздь , или еще пошуметь где нибудь в Америке
Nеmesis
Nеmesis
16 июля в 15:20
    sir_Alex
    sir_Alex
    16 июля в 14:20
    Пора бы ему в родной "Спортинг" возвращаться.
    h8you
    h8you ответ Sexual Harassment (раскрыть)
    16 июля в 13:40
    )))ну достаточно взлянуть на показатели голов Ювентуса до прихода Роналду)или ты думаешь,что без Роналду Юве не забьет сой стандарт голов в сезоне?Достаточно взглянуть на Наполи,когда Игуаин забил 36,потом он ушел и Наполи даже больше забило
    h8you
    h8you
    16 июля в 13:38
    Это будет ужас для Ювентуса.....Аллегри так и не сможет играть в свой футбол...придется жертвовать Дибалой и думать кому за принцессу отрабатывать
    beefs
    beefs
    16 июля в 12:38
    ну что же звезда то закатывается...
    asraeil
    asraeil
    16 июля в 12:28
    Посмотрим о чем договорятся
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 12:26
    Посмотрим , что там Жорже наработает.
    Dima salev
    Dima salev
    16 июля в 12:25
    В Ювентусе линию защиты усилить надо Келини уже старый. Забывать голы будет Кьеза
    Ислам0926
    Ислам0926
    16 июля в 11:51
    Вроде французские издания пишут что Роналдо согласовал личный контракт с ПСЖ
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 июля в 11:48
    Агент и про себя не забудет.
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 июля в 11:36
    наверное об увеличении зп. базарят)))
    drug01
    drug01
    16 июля в 11:21
    Для эта будет последняя команда....... А дальше пойдёт Китай иди Америка....... Но он достиг много и является по настоящему звездой современного футбола.....
    Спасибо ему за игру!!!!!?!?
    Elliada
    Elliada
    16 июля в 11:15
    Ха. Роналду хотел уйти. Но желающих не нашлось. Никому он не нужен. Теперь решил продлить контракт с Юве, чтобы не сидеть без работы через год.
    Ironigor
    Ironigor
    16 июля в 11:09
    Старушка Юве просто не сможет ему отказать !!!)
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    16 июля в 11:02
    С одной стороны он конечно эгоист, но с другой - а кто забивать будет, если не он? Мората?
    Руководство решило не ломать голову похоже.
    112910415
    112910415
    16 июля в 10:58
    а если это любовь ?!
    sihafazatron
    sihafazatron
    16 июля в 10:55
    Это может стать ошибкой юве
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    16 июля в 10:54
    На пять лет надо подписать
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