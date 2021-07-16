Агент Роналду работает над продлением контракта с «Ювентусом»

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16 июля 2021, 10:53

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нападающий близок к продлению контракта с «Ювентусом».

В данный момент агент игрока Жорже Мендеш работает над пролонгацией договора до 2023 года.

Футболист выйдет из отпуска и присоединится к команде 25 июля.

По слухам, у Роналду, который получил одну из наград по итогам Евро-2020, был также вариант в другом топ-клубе. Недавно вице-президент «Юве» Павел Недвед высказался о будущем Роналду.