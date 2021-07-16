Давиташвили покинул «Рубин»

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Зурико Давиташвили покидает клуб.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Зурико Давиташвили покидает «Рубин»!— «Рубин» Казань (@fcrk) July 16, 2021
Контракт с грузинским полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон 🤝
За «Рубин» он провёл 28 матчей и забил 2 гола.
Мы благодарим Зурико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! ❤️💚 pic.twitter.com/s4RdMAK2Ry
Ранее была информация, что «Рубин» может покинуть также один из лидеров команды.