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Давиташвили покинул «Рубин»

16 июля 2021, 13:58

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Зурико Давиташвили покидает клуб.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее была информация, что «Рубин» может покинуть также один из лидеров команды.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:24
Офигеть. Так то хороший игрок с неплохим потенциалом по меркам РПЛ по крайней мере. Могли бы хоть что-то за него получить хотя бы.
ildar_3871
ildar_3871
16 июля в 18:48
Удачи ему
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 14:59
По Родине заскучал наверное.
idres
idres
16 июля в 14:00
Удачи ему в другом клубе
Ванечка
Ванечка
16 июля в 13:59
Хорошо, что полюбовно расстались
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