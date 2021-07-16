ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2021

Гол Черышева принёс «Валенсии» волевую победу над «Вильярреалом»

16 июля 2021, 21:39
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

16 июля «Валенсия» и «Вильярреал» провели товарищеский матч. Победу со счетом 3:2 одержали «летучие мыши», которые по ходу встречи уступали с разницей в 2 мяча.

Победным для валенсийцев стал гол российского полузащитника Дениса Черышева, который начал матч на скамейке запасных, но появился на поле после перерыва.

«Валенсия» — «Вильярреал» 3:2 (0:1)
Голы: Вальехо, 68; Вальехо, 87 (пенальти); Черышев, 90+4 — Пенья, 45+1; Куэнка, 67.

Ранее появлялась информация, что Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Все новости
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче
Вчера, 19:12 Комментарии14
«Красава» потерпел поражение в дебютном матче ПФЛ
18 июля Комментарии19
«Торпедо» разгромило «Спартак-2». Итоги 2-го тура ФНЛ
17 июля Комментарии8
Московское «Динамо» разгромило венгерский клуб
17 июля Комментарии17
«Сочи» одержал победу над «Рубином» на предсезонном турнире
17 июля ФотоКомментарии18
«Ростов» проиграл венгерскому клубу в последнем матче на сборах
17 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
18 июля в 14:37
Удачи Денису, так держать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 июля в 22:54
Черышеву только в товарняках и играть
mihaluch
mihaluch
16 июля в 22:14
Это всего лишь товарняк.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 22:02
Давай, ещё нужно прибавлять. Удачи тебе Денис !!!
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
16 июля в 21:50
Здравствуйте. Будем разбираться с этой проблемой.
протон1
протон1
16 июля в 21:46
а говорили что хотят от него избавиться, в валенсии лучше играет чем в сборной
5uvhpp5pxkqu
5uvhpp5pxkqu
16 июля в 21:42
Молодец. Хорошо себя проявил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100