Гол Черышева принёс «Валенсии» волевую победу над «Вильярреалом»

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16 июля 2021, 21:39

16 июля «Валенсия» и «Вильярреал» провели товарищеский матч. Победу со счетом 3:2 одержали «летучие мыши», которые по ходу встречи уступали с разницей в 2 мяча.

Победным для валенсийцев стал гол российского полузащитника , который начал матч на скамейке запасных, но появился на поле после перерыва.

«Валенсия» — «Вильярреал» 3:2 (0:1)

Голы: Вальехо, 68; Вальехо, 87 (пенальти); Черышев, 90+4 — Пенья, 45+1; Куэнка, 67.

Ранее появлялась информация, что Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе.