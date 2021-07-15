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«Рома» забила 10 мячей в первом матче под руководством Моуриньо

15 июля 2021, 21:58

«Рома» провела первый матч под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.

«Волки» встретились с клубом «Монтекатини», выступающим в чемпионате Тосканы, и добились крупной победы со счетом 10:0.

Матч состоялся в тренировочном центре Фульвио Бернардини.

Хет-триком отметился Борха Майораль. Еще по голу забили Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевский и Амаду Диавара. Еще один мяч соперник отправил в собственные ворота.

Назначение Моуриньо в «Рому» вызвало в Италии огромный ажиотаж. В честь тренера в Риме была создана фреска, а клуб выпустил атрибутику, посвященную Особенному.

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dok66
dok66
вчера в 15:34
Начал за здравие .
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:37
Вот уж действительно "Особенный")))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:01
Посмотрим как Моу реализуется в итальянском чемпе.
truffagldino
truffagldino
вчера в 08:28
Это первые товарищеские игры, поэтому и соперники из третьего дивизиона. Сегодня Аталанта играет с Альбино тоже мешок мячей будет.
112910415
112910415
вчера в 08:17
и примерно так обойдутся со всеми ! )
pele1981
pele1981
вчера в 07:51
Могли бы и с младенцами из перинатального центра сыграть))))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 00:54
Это примерно как будто Спартак обыграл команду из первенства пермского края
1bear
1bear
вчера в 00:30
...нашли чем гордиться...это не спарринг партнёр,а мальчики для битья
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:13
Чемпионат Тосканы...)))
Руй Витория вон особенней особенного...по 8 штук безответных отгружает....и командам не из чемпионата Тосканы...а участникам еврокубков....
Страшно представить сколько бы Рома с ним забивала...тосканцам...
Штук 30-40....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:06
Ну и соперника нашли!!!
Владимир 77
Владимир 77
15 июля в 23:32
Подумал ,что сыграли во дворе с римской ребятней
Давайте думать
Давайте думать
15 июля в 23:19
Рим это Лацио, рому в топку!!!
Mangur
Mangur
15 июля в 23:18
Легко избивать младенцев
Elliada
Elliada
15 июля в 22:59
ГазМяс
dimagas2
dimagas2
15 июля в 22:47
С таким соперником и 20 залетит.
A.S.A
A.S.A
15 июля в 22:31
Может быть в Роме Моуриньо перезагрузит свою карьеру, и вернется на топ уровень сам,да и Римский клуб взбодрит
протон1
протон1
15 июля в 22:29
вот как нужно играть даже если это товар игра. учись черчесов
drug01
drug01
15 июля в 22:25
Может все пойдет теперь в гору??????? Такой маститый тренер или просто новая метла. Главное чтобы был футбол интересный!!!!!!! Желаем побед!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 22:13
Только рад за волков!
Рулон Обоев
Рулон Обоев
15 июля в 22:12
Интересно
Дима Логинов
Дима Логинов
15 июля в 22:09
Переехав из Англии в Италию, Моуриньо пересел из двухэтажного автобуса в скоростную Феррари.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 22:08
Только удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 июля в 22:01
В начале всегда так.
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