«Рома» забила 10 мячей в первом матче под руководством Моуриньо

«Рома» провела первый матч под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.
«Волки» встретились с клубом «Монтекатини», выступающим в чемпионате Тосканы, и добились крупной победы со счетом 10:0.
Матч состоялся в тренировочном центре Фульвио Бернардини.
Хет-триком отметился Борха Майораль. Еще по голу забили Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевский и Амаду Диавара. Еще один мяч соперник отправил в собственные ворота.
The first training game of pre-season has just finished: a 10-0 win against guests Montecatini.— AS Roma English (@ASRomaEN) July 15, 2021
⚽️ The scorers today: Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, Zaniolo (p.), Zalewski, Diawara and an own goal!#ASRoma pic.twitter.com/Tyd82EzinB
Назначение Моуриньо в «Рому» вызвало в Италии огромный ажиотаж. В честь тренера в Риме была создана фреска, а клуб выпустил атрибутику, посвященную Особенному.
Руй Витория вон особенней особенного...по 8 штук безответных отгружает....и командам не из чемпионата Тосканы...а участникам еврокубков....
Страшно представить сколько бы Рома с ним забивала...тосканцам...
Штук 30-40....
Руй Витория вон особенней особенного...по 8 штук безответных отгружает....и командам не из чемпионата Тосканы...а участникам еврокубков....
Страшно представить сколько бы Рома с ним забивала...тосканцам...
Штук 30-40....