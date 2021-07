«Рома» забила 10 мячей в первом матче под руководством Моуриньо

«Рома» провела первый матч под руководством нового главного тренера .

«Волки» встретились с клубом «Монтекатини», выступающим в чемпионате Тосканы, и добились крупной победы со счетом 10:0.

Матч состоялся в тренировочном центре Фульвио Бернардини.

Хет-триком отметился Борха Майораль. Еще по голу забили Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевский и Амаду Диавара. Еще один мяч соперник отправил в собственные ворота.

The first training game of pre-season has just finished: a 10-0 win against guests Montecatini.



⚽️ The scorers today: Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, Zaniolo (p.), Zalewski, Diawara and an own goal!#ASRoma pic.twitter.com/Tyd82EzinB