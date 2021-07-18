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М. Кержаков: «Для меня Суперкубок России — не выставочный матч, а титул»

18 июля 2021, 12:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России.

Какие ощущения после завоевания Суперкубка второй год подряд? Как от победы, завоевания очередного титула!

Насколько тяжело или легко он дался на этот раз? Оказалось непросто в том плане, что было очень душно, в перерыве даже голова немного плыла. А так, по игре, мне кажется, мы были сильнее. «Локомотив» неплохо смотрелся, просто индивидуальные ошибки сыграли с ним злую шутку.

«Зенит» оказался лучше готов после сборов в межсезонье? Насчет «Локомотива» не знаю, мы провели сборы в своем ключе, как обычно. Может кто-то думал, что игра окажется более неуступчивой. Я не знаю, в чем причина такого счета, наверное, повторюсь, все-таки сказались индивидуальные ошибки. В первом случае — обрез. Второй гол — защитник «Локомотива» прыгнул за мячом, хотя, мне кажется, надо было просто сопровождать. Третий гол — примерно то же самое.

Для меня Суперкубок это не выставочный матч, а титул! Но с ума не сходили, было нормально. Устали все-таки и впереди целый сезон. Он будет длинным и очень непростым. Много мыслей уже именно о нем.

Мы выиграли три чемпионства подряд, Кубок и Суперкубки страны. Естественно, оставаться на вершине с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Плюс — Лига чемпионов тоже будет интересная.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча за Суперкубок России.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
18 июля в 15:39
Ну конечно, титул есть титул
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июля в 14:18
Да, по-моему, с проблемой удержания на вершине РПЛ проблем нет, а в Лиге Чемпионов, где вершины и в перспективе нет, все очень сложно.
drug01
drug01
18 июля в 13:40
Очередной титул и так далее
Рязань 062
Рязань 062
18 июля в 12:59
Соболев и весь спартак- для нас кубок матч-премьер не выставочный. для нас он как кубок ЛЧ.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 июля в 12:58
А что он должен был сказать?
beefs
beefs
18 июля в 12:57
Кубок он и в Африке кубок...
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 12:54
Кто победил, тому титул и нужен.
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