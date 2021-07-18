М. Кержаков: «Для меня Суперкубок России — не выставочный матч, а титул»

Вратарь «Зенита» поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России.

Какие ощущения после завоевания Суперкубка второй год подряд? Как от победы, завоевания очередного титула!

Насколько тяжело или легко он дался на этот раз? Оказалось непросто в том плане, что было очень душно, в перерыве даже голова немного плыла. А так, по игре, мне кажется, мы были сильнее. «Локомотив» неплохо смотрелся, просто индивидуальные ошибки сыграли с ним злую шутку.

«Зенит» оказался лучше готов после сборов в межсезонье? Насчет «Локомотива» не знаю, мы провели сборы в своем ключе, как обычно. Может кто-то думал, что игра окажется более неуступчивой. Я не знаю, в чем причина такого счета, наверное, повторюсь, все-таки сказались индивидуальные ошибки. В первом случае — обрез. Второй гол — защитник «Локомотива» прыгнул за мячом, хотя, мне кажется, надо было просто сопровождать. Третий гол — примерно то же самое.

Для меня Суперкубок это не выставочный матч, а титул! Но с ума не сходили, было нормально. Устали все-таки и впереди целый сезон. Он будет длинным и очень непростым. Много мыслей уже именно о нем.

Мы выиграли три чемпионства подряд, Кубок и Суперкубки страны. Естественно, оставаться на вершине с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Плюс — Лига чемпионов тоже будет интересная.