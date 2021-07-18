Боярский: «„Зенит“ находится в отличной форме»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу петербургского клуба над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Это было ожидаемо, чего уж там говорить. Бесспорная победа лучшей команды страны, и особенно приятно, что сезон начался завоеванным трофеем. По игре было видно, что «Зенит» находится в отличной форме.

«Локомотив» неплохо играл, но мы оказались сильнее. Каждый трофей придает серьезный статус нашей команде, так что поздравляю болельщиков, игроков и тренеров. Семак подтвердил статус лучшего тренера страны.