Боярский: «„Зенит“ находится в отличной форме»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу петербургского клуба над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
Это было ожидаемо, чего уж там говорить. Бесспорная победа лучшей команды страны, и особенно приятно, что сезон начался завоеванным трофеем. По игре было видно, что «Зенит» находится в отличной форме.
«Локомотив» неплохо играл, но мы оказались сильнее. Каждый трофей придает серьезный статус нашей команде, так что поздравляю болельщиков, игроков и тренеров. Семак подтвердил статус лучшего тренера страны.
После победы в Суперкубке-2021 «Зенит» уступает лишь одной команде по числу титулов в этом турнире.
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал попадание клуба в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.
— Всё понятно, до свидания! Можно паковать чемоданы! После финала Лиги чемпионов у меня нет надежды, что наш футбол хоть немного приблизится к европейскому.
А,лучший тренер страны,вообще делает странные заявления,главное попасть в ЛЧ,а там хоть трава не расти,никаких целей...))))
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал попадание клуба в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.
— Всё понятно, до свидания! Можно паковать чемоданы! После финала Лиги чемпионов у меня нет надежды, что наш футбол хоть немного приблизится к европейскому.
А,лучший тренер страны,вообще делает странные заявления,главное попасть в ЛЧ,а там хоть трава не расти,никаких целей...))))
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Не рановато? Как бы не аукнулась эта "форма" в ЛЧ.
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Не рановато? Как бы не аукнулась эта "форма" в ЛЧ.
но то, что "Локомотив" находится в ужасной форме, мы увидели в матче за Суперкубок России...
но то, что "Локомотив" находится в ужасной форме, мы увидели в матче за Суперкубок России...
Пациент улетает от счастья!!!
Пациент улетает от счастья!!!