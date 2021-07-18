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Боярский: «„Зенит“ находится в отличной форме»

18 июля 2021, 01:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу петербургского клуба над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Это было ожидаемо, чего уж там говорить. Бесспорная победа лучшей команды страны, и особенно приятно, что сезон начался завоеванным трофеем. По игре было видно, что «Зенит» находится в отличной форме.

«Локомотив» неплохо играл, но мы оказались сильнее. Каждый трофей придает серьезный статус нашей команде, так что поздравляю болельщиков, игроков и тренеров. Семак подтвердил статус лучшего тренера страны.

После победы в Суперкубке-2021 «Зенит» уступает лишь одной команде по числу титулов в этом турнире.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
18 июля в 19:02
по этому матчу не сказал бы, Локо не забило, зато привезла в свои ворота три мяча, это безолаберность ЛОко , другие клубы не дадут скачух
oFANATo
oFANATo
18 июля в 13:24, ред.
Боярский, все увидели не хорошую форму питерских, а то, что Локо находится в ужасной форме.
STVA 1
STVA 1
18 июля в 12:33
Боярский после ЛЧ: Я не переживаю по поводу вылета "Зенита" из еврокубков, полностью перехожу на боление внутри нашей страны. До уровня европейских команд мы еще не доросли",
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ rubinovyi2 (раскрыть)
18 июля в 12:20
Зачем все смешивать? РПЛ и Еврокубки разные турниры, в РПЛ Зенит гегемон, в Еврокубках аутсайдер, про остальные клубы РПЛ говорить рано, посмотрим на Спартак.
Брулин
Брулин
18 июля в 11:04
Все же понимают кому принадлежит заслуга в успехах Зенита. И Семак тут вообще ни при чем. Можно самого Боярского назначить. Результаты будут не хуже😁
rubinovyi2
rubinovyi2
18 июля в 11:02
Мишка,как же так-то?В отличной форме,бесспорная победа лучшей команды и вдруг......
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал попадание клуба в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.

— Всё понятно, до свидания! Можно паковать чемоданы! После финала Лиги чемпионов у меня нет надежды, что наш футбол хоть немного приблизится к европейскому.
А,лучший тренер страны,вообще делает странные заявления,главное попасть в ЛЧ,а там хоть трава не расти,никаких целей...))))
Baggio R.
Baggio R.
18 июля в 11:01
Зенит находится в отличной форме - в лазурной)
4RT
4RT
18 июля в 10:08
Очередные диферамбы до выступления в Еврокубках 😁
LOpp
LOpp
18 июля в 10:04
В отличной форме Гильерме
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 09:47
Почти как "шляпа".
cska1948
cska1948
18 июля в 09:40
Боярский: «„Зенит“ находится в отличной форме»
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Не рановато? Как бы не аукнулась эта "форма" в ЛЧ.
Alex12357
Alex12357
18 июля в 08:58
Желаю Зениту попасть в одну подгруппу с ПСЖ!Боярский свою шляпу сожрёт от исхода !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 08:19
Боярского на матч тв!
Ironigor
Ironigor
18 июля в 08:07
Есть повод пропустить по 🥃🥃🥃☝😜
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 июля в 07:51
Слишком много внимания реакции Дартаньяна на то или иное событие. Ну радуется старик и что, обязательно печатать его высказывания?
112910415
112910415
18 июля в 07:45
Вот оно, счастье мушкетера!
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 07:45
ну Семак - лутший!
sir_Alex
sir_Alex
18 июля в 07:39
Ну так! Пацаны с Евро вернулись, насмотревшись, как играют настоящие мастера.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июля в 07:05
Получая награды за суперкубок надо думать над исправлением ситуации в Лиге Чемпионов. Трофеи в России с каждым годом обесцениваются вместе с падением рейтинга:
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 06:39
Пусть шляпа порадуется
oncha
oncha ответ протон1 (раскрыть)
18 июля в 06:36
Будем надеяться, что на Брагу и Ференцварош не нарвется.
Q-J-G
Q-J-G
18 июля в 06:15
По игре с "Локомотивом" сложно судить в какой форме находится "Зенит",
но то, что "Локомотив" находится в ужасной форме, мы увидели в матче за Суперкубок России...
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 06:12
скорее локо в провале))))
swed27
swed27
18 июля в 06:06
Посмотрим что будет осенью
sv_1969
sv_1969
18 июля в 05:49
Совсем все плохо.... Неотложку в студию)))
STVA 1
STVA 1
18 июля в 05:43
Вот и в этом весь Шляпа
Gahi
Gahi
18 июля в 05:22
Трофей это прекрасно, тем более когда он новый есть спортивный интерес, чтобы его сохранить на вечно, для этого нужно выполнить условия определённых количества побед, как это было со старым кубком. Но самый главный экзамен Зениту придётся держать во время розыгрыша Лиги Чемпионов, наверное настало время серьёзно отнестись к этому турниру и показать результат достойный Чемпиона и обладателя Суперкубка России🏆. Удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 июля в 04:22
Дождёмся жеребьёвки ЛЧ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 июля в 03:57
-Доктора! Доктора!!!
Пациент улетает от счастья!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
18 июля в 03:55
ЛЧ все покажет
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