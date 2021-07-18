Онопко: «Для ЦСКА уход Влашича станет большой потерей»

Бывший тренер ЦСКА поделился мнением о возможном уходе из армейского клуба полузащитника .

Для ЦСКА уход Влашича станет большой потерей. Это серьезный удар. Потеря не только для ЦСКА , но и для всего чемпионата. Влашич — яркий игрок, без него РПЛ станет скучнее.

Конечно, обидно, что из ЦСКА уходит такая звезда, но я порадуюсь за Николу, если трансфер сложится. Всегда поддерживаю футболистов. Такой высококлассный игрок, как Влашич, должен иметь право на выбор дальнейшей карьеры.