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Онопко: «Для ЦСКА уход Влашича станет большой потерей»

18 июля 2021, 09:40

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о возможном уходе из армейского клуба полузащитника Николы Влашича.

Для ЦСКА уход Влашича станет большой потерей. Это серьезный удар. Потеря не только для ЦСКА, но и для всего чемпионата. Влашич — яркий игрок, без него РПЛ станет скучнее.

Конечно, обидно, что из ЦСКА уходит такая звезда, но я порадуюсь за Николу, если трансфер сложится. Всегда поддерживаю футболистов. Такой высококлассный игрок, как Влашич, должен иметь право на выбор дальнейшей карьеры.

Важно, чтобы учитывались интересы клуба. Влашич раскрылся благодаря ЦСКА, играл регулярно в Лиге чемпионов. Из ЦСКА он попал в сборную Хорватии. Клуб должен иметь возможность хорошо заработать на его продаже.

Ранее отец Влашича подтвердил информацию о переговорах по трансферу Николы в один из топ-клубов Италии.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 июля в 21:26
Так на эту клоаку даже естественные монополии страны катят этот самый баллон! Знают,кто является главным расточителем госбюджета и прачечной страны.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
18 июля в 19:13
Жаль,а то я было уже порадовался,что Орешкина утилизировали...Всех благ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ VAN ARM (раскрыть)
18 июля в 18:36
Давно ли прошли времена, когда кони шли через судей, а пенальтист Натхо шёл в лучших бомбардирах. Тогда вы исправно загибали пальцы в подсчёте титулов, а теперь пообнищали, да? Остаётся катить баллоны на Газпром, что ещё скажешь то?
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
18 июля в 17:22, ред.
Чехарда , хотел написать, а исправить уже небыло вариантов ))))))))) Спасибо дружище. ✌👍
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
18 июля в 16:55
Кто такой "Чихорда"? Уж не вместо-ли Максимки Орешкина???
протон1
протон1
18 июля в 16:32
продавать игроков и зарабатывать,а играть кто будет?))
cska59
cska59
18 июля в 13:20
Сейчас Гайч приедет,как заиграет,Эджуке мозги вправят,как заиграет,а еще Фукс подтянется,у Феди и Зе второе дыхание откроется,трепещите соперники.И без Николы сыграем достойно.Тренерская позиция только смущает.
oFANATo
oFANATo
18 июля в 13:17
Уйдет Влашич , будут стараться играть в командный футбол, Влашиче зависимости не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 12:15
Это не первая и не последняя подобная потеря . Переживем и эту. Тем более об уходе было давно известно, да и удерживать насильно смысла нет. А если учесть , что Никола на данный момент не в лучших кондициях, надо парня продавать, пока есть спрос.
makkie
makkie
18 июля в 12:09
Держать в команде мало мотивированного игрока себе дороже.
Влашич уже мыслями в Европе, а весенние результаты цска его в этом стремлении только утвердили. Расти надо хорвату и дальше. А в нынешнем цска с его склоками этого не добиться.
Ironigor
Ironigor
18 июля в 11:37
То что Влашича кто-то должен будет выкупить у ЦСКА, это было уже предсказуемо ещё в прошлом сезоне. Так что ничего особенного не произойдёт. Возникает вопрос к руководству клуба, зная этот факт что рано или поздно должен будет произойти, то почему ничего не предпринемалось для покупки нового игрока , замены на позицию Влашича. Ведь он играл ключевую роль в игре армейцев. Еще и Чихорда с назначением главного тренера, не понятки с Оличем, назначением Березуцкого. Ни одного усиления в команде не произошло. Как и на что расчитывает руководство клуба в наступающем сезоне, вот основной вопрос. Никакого позитивного действия не происходит в клубе. Ещё и заявление Гинера, что никаких новых покупок в новом сезоне не намечается. Что-то происходит в клане армейского клуба не ладное.
Березуцкий не имея никакого опыта работы главного тренера с таким составом который ему достался , ничего путного сделать точно не сможет , как бы кто не надеялся на чудо. А болельщикам остаётся только ждать чем вся эта ситуация закончится.
Всем Добра !!!
Zimka
Zimka
18 июля в 11:21
Дежурные слова, чем больше Влашич сидит в РПЛ тем больше он ленится, советую посмотреть его первые матчи за ЦСКА, сейчас Никола играет на чистых мячах почти всегда.
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 11:13
потеряют хорошего полузащитника
swed27
swed27
18 июля в 11:13
На его место придет новый игрок. Возможно лучше чем Влашич
ermak6848
ermak6848
18 июля в 11:13
возможно так оно и есть...
Время покажет
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 июля в 11:12, ред.
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 июля в 11:09
    это будет очередной толчок в низ таблицы как и уход понтуса)))
    112910415
    112910415
    18 июля в 10:46
    Это жизнь...
    Одни уходят, другие приходят
    beefs
    beefs
    18 июля в 10:41
    если можно заработать, нужно продавать, последний год он уже не фейерил...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ КЭТиК (раскрыть)
    18 июля в 10:40
    Фернандес и так уже притух после ЧМ -18 .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 июля в 10:24
    Они и с ним были никакенные ..
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 июля в 10:24
    Потеря,не потеря,переживём и это,незаменимых не бывает!
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 июля в 10:21
    А если ещё и Фернандеса продать....
    berda2003
    berda2003
    18 июля в 10:17
    какой умный, аж, страх...
    YVG
    YVG
    18 июля в 10:14
    Купят двух Гаичей и будет благодать.
    STVA 1
    STVA 1
    18 июля в 10:13
    Надо привыкать жить без него и своих растить не хуже
    1bear
    1bear
    18 июля в 10:07
    продать одного - купить двоих перспективных "на вырост"
    drug01
    drug01
    18 июля в 10:04
    Лучше во время продать иначе будет обузой
    Cat01
    Cat01
    18 июля в 10:03
    Последний год у него игра в цска не шла
    sihafazatron
    sihafazatron
    18 июля в 10:02
    бесспорно это станет большой потерей, но и удерживать игрока тоже не стоит, если он хочет уйти
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