Онопко: «Для ЦСКА уход Влашича станет большой потерей»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о возможном уходе из армейского клуба полузащитника Николы Влашича.
Для ЦСКА уход Влашича станет большой потерей. Это серьезный удар. Потеря не только для ЦСКА, но и для всего чемпионата. Влашич — яркий игрок, без него РПЛ станет скучнее.
Конечно, обидно, что из ЦСКА уходит такая звезда, но я порадуюсь за Николу, если трансфер сложится. Всегда поддерживаю футболистов. Такой высококлассный игрок, как Влашич, должен иметь право на выбор дальнейшей карьеры.
Важно, чтобы учитывались интересы клуба. Влашич раскрылся благодаря ЦСКА, играл регулярно в Лиге чемпионов. Из ЦСКА он попал в сборную Хорватии. Клуб должен иметь возможность хорошо заработать на его продаже.
Ранее отец Влашича подтвердил информацию о переговорах по трансферу Николы в один из топ-клубов Италии.
Березуцкий не имея никакого опыта работы главного тренера с таким составом который ему достался , ничего путного сделать точно не сможет , как бы кто не надеялся на чудо. А болельщикам остаётся только ждать чем вся эта ситуация закончится.
Всем Добра !!!
Березуцкий не имея никакого опыта работы главного тренера с таким составом который ему достался , ничего путного сделать точно не сможет , как бы кто не надеялся на чудо. А болельщикам остаётся только ждать чем вся эта ситуация закончится.
Всем Добра !!!