Игонин: «Удивили такие ошибки в обороне „Локомотива“ в игре с „Зенитом“»

Бывший игрок «Зенита» поделился мнением о победе петербургской команды над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России.

Изначально важен трофей, если стоит задача брать все трофеи. По тому, как складывалась игра, можно говорить, что это такой приятный бонус. Насколько я понимаю, «Локомотив» не до конца был готов к этому матчу. Не знаю, с чем это связано.

На мой взгляд, «Зенит» сегодня выиграл просто. Но такие ошибки в обороне «Локомотива», честно говоря, удивили. Могу только связывать с тем, что не до конца вышли на игровой уровень, хотя пора уже. Может быть, действительно не таким образом «Локомотив» настраивался на этот трофей. Может быть, поэтому так выглядел. Перегрузили? Значит, их готовили не к этой игре, а к сезону.

Атакующие игроки, такие как Малком, во многом зависят от того, как им противостоит соперник. У него было достаточно свободы, вариантов, где можно было пробежаться и поиграть с мячом. Ему много что давали сделать.