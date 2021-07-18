ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Игонин: «Удивили такие ошибки в обороне „Локомотива“ в игре с „Зенитом“»

18 июля 2021, 09:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о победе петербургской команды над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России.

Изначально важен трофей, если стоит задача брать все трофеи. По тому, как складывалась игра, можно говорить, что это такой приятный бонус. Насколько я понимаю, «Локомотив» не до конца был готов к этому матчу. Не знаю, с чем это связано.

На мой взгляд, «Зенит» сегодня выиграл просто. Но такие ошибки в обороне «Локомотива», честно говоря, удивили. Могу только связывать с тем, что не до конца вышли на игровой уровень, хотя пора уже. Может быть, действительно не таким образом «Локомотив» настраивался на этот трофей. Может быть, поэтому так выглядел. Перегрузили? Значит, их готовили не к этой игре, а к сезону.

Атакующие игроки, такие как Малком, во многом зависят от того, как им противостоит соперник. У него было достаточно свободы, вариантов, где можно было пробежаться и поиграть с мячом. Ему много что давали сделать.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча за Суперкубок России.

Все новости
Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА
Сегодня, 06:29 Комментарии6
Деменко: «Если „Сочи“ выйдет на „Партизан“, будет очень жёсткая битва»
Сегодня, 03:27 Комментарии4
Червиченко: «„Рубин“ должен обязательно проходить таких соперников в ЛК»
Сегодня, 02:42 Комментарии3
Мостовой: «„Бенфика“ — вполне проходимый соперник для „Спартака“»
Сегодня, 01:12 Комментарии3
Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»
Вчера, 23:48 Комментарии17
Гамула: «Шансы „Спартака“ — в его огромном желании попасть в ЛЧ»
Вчера, 23:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
18 июля в 11:16
Локо пол сезона будет втягиваться а потом типа рвать начнет всех))
112910415
112910415
18 июля в 10:43
По образцу сборной..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июля в 10:40
Команда Николича на данном этапе является достаточно одномерной - хорошо играющей в одном компоненте и безобразно отстающей в другой. Хороша в игре на контратаках с Камано и Смоловом на острие. Но если там что-то не пошло или не принесло должного результата, то явление "Локомотива" в другом компоненте игры просто отвратительно. А именно при защите низким или средним блоком, позиционной обороне, индивидуальном прессинге, розыгрыше стандартов у своих ворот. Дают спокойно принимать и безнаказанно пробивать по воротам. Страшно сказать, что сделают с "Локомотивом" при такой игре в обороне в уже в среднем по качеству европейском турнире - Лиге Европы. Если конечно, в команде не сделают вдумчивую работу над ошибками.
Ironigor
Ironigor
18 июля в 10:24
Уставшая унылая игра Локо, без мыслей и какого-то желания на выигрыш !!!
sv_1969
sv_1969 ответ Zenit_84 (раскрыть)
18 июля в 10:16
Главное чтобы в ЛЧ так не было с вами)))
Q-J-G
Q-J-G
18 июля в 10:15, ред.
Игра "Локомотива" удивила в этом в матче...
Команда, владея мячом, не знала, что делать и как играть, и особенно беспомощно, растерянно "железнодорожники" выглядели в первом тайме, "передавая" мяч другу, каждый из игроков старался как можно быстрее избавиться от мяча, не видя, не понимая, как играть дальше, не было мысли, не было лидера в команде, который бы взял игру "на себя", повёл команду вперёд, обостряя игру...

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поражение москвичей в матче за Суперкубок России: Мне показалось, что «Локомотив» не отошел от тяжелых нагрузок, которые получил во время тренировочных сборов.

Игроки не выглядели уставшими, тем более, что владение мячом, особенно в первом тайме, было намного больше, чем у их соперников, о какой усталости может идти речь, ни во владении мячом, ни в движении игроки не только не уступали, но и превосходили соперника... Но при этом, выглядели растерянными и беспомощными, очевидно, что проблема команды - в подготовке к новому сезону, если судить по игре ЛОКО с "Зенитом", возникает вопрос, чем занимались игроки ЛОКО в ходе тренировочного процесса готовясь к новому сезону....
sv_1969
sv_1969
18 июля в 10:15
Локо совершенно не готов к РПЛ и тем более к ЕВРОПЕ
Zenit_84
Zenit_84
18 июля в 09:59
Не суперфинал, а битие младенцев
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 09:53
Локо честно разочаровал
swed27
swed27
18 июля в 09:52
Локо был никакой
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 09:49
А "не малкомы" от противодействия соперника не зависят??? Разве что Федя Смолов,подтвердивший в очередной раз статус Главного Мазилы РПЛ.
beefs
beefs
18 июля в 09:39
будем надеяться что это издержки начальной стадии...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100