Петржела: «В России у „Зенита“ нет конкурентов»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу команды над «Локомотивом» в игре за Суперкубок России.
Я ожидал, что будет победа «Зенита». Команда показывает класс. В России у «Зенита» нет конкурентов.
Самое главное — это их выступление в Лиге чемпионов. В РПЛ он точно станет чемпионом.
Накануне бывший голкипер сборной России назвал фаворита в РПЛ.
Посмотрел один матч с Локо и делает выводы.
Посмотрел один матч с Локо и делает выводы.
Достаточно кому-то внятно дать под хвост питерцам, да пару невзрачных ничеек вымучить, а там, глядишь, и остальная голытьба пожелает у флагмана очки отжать... Тогда остальное - в руках арбитров...
Достаточно кому-то внятно дать под хвост питерцам, да пару невзрачных ничеек вымучить, а там, глядишь, и остальная голытьба пожелает у флагмана очки отжать... Тогда остальное - в руках арбитров...