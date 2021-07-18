ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Петржела: «В России у „Зенита“ нет конкурентов»

18 июля 2021, 17:41

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу команды над «Локомотивом» в игре за Суперкубок России.

Я ожидал, что будет победа «Зенита». Команда показывает класс. В России у «Зенита» нет конкурентов.

Самое главное — это их выступление в Лиге чемпионов. В РПЛ он точно станет чемпионом.

Накануне бывший голкипер сборной России назвал фаворита в РПЛ.

Все новости
Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА
Сегодня, 06:29 Комментарии6
Деменко: «Если „Сочи“ выйдет на „Партизан“, будет очень жёсткая битва»
Сегодня, 03:27 Комментарии4
Червиченко: «„Рубин“ должен обязательно проходить таких соперников в ЛК»
Сегодня, 02:42 Комментарии3
Мостовой: «„Бенфика“ — вполне проходимый соперник для „Спартака“»
Сегодня, 01:12 Комментарии3
Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»
Вчера, 23:48 Комментарии17
Гамула: «Шансы „Спартака“ — в его огромном желании попасть в ЛЧ»
Вчера, 23:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
санек002
санек002 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:17
и нормально играет!и спартак пока по сравнению с прошлым сезоном даже сейчас играет лучше чем в прошлом сезоне!
pomor45
pomor45 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 15:02
Я про лигу спрашиваю, а не про клуб.
протон1
протон1
вчера в 12:01
Команда, которая доминирует в РПЛ, уже который год ничего не может показать в Европе
galem72
galem72
вчера в 11:02
Чех так и не теряет надежд затесаться в какой-нибудь тёплый и халявный кабинетик газпрома. Столько пустых и лицемерных дифирамб от него в адрес своей прошлой работы.
санек002
санек002 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 09:08
в россии !это зенит!
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 07:16
Петржела по стопам Черданцева пошел в смысле предсказаний?
Посмотрел один матч с Локо и делает выводы.
протон1
протон1
вчера в 01:15
Зенит "выходил из группы" последний раз в сезоне 15/16. Третье место в группе - это вылет в ЛЕ
pomor45
pomor45
18 июля в 22:15
Конкурентов нет, но Зенит в этом не виноват. Где ещё найдёшь такую лигу, в которой потерявший столько очков с аутсайдерами становится чемпионом с большим отрывом от второго места.
Mangur
Mangur
18 июля в 22:12
Петержелла забыл 1-7 от Динамо.Жалко его тогда было.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 22:09
Неправильная формулировка . У ГАЗПРОМА нет конкурентов, эти дяди все подмяли под себя.
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 21:32
Дело-труба...
4RT
4RT ответ yrasikos22 (раскрыть)
18 июля в 21:01
Зенитовскую игру тоже футболом не назовёшь.А насчёт обескровливания, лучше про Ростов и Рубин напишите
yrasikos22
yrasikos22 ответ 4RT (раскрыть)
18 июля в 19:48, ред.
Ну то что показывает Спартак хорошим футболом можно назвать с натяжкой,каждый год смена тренеров,команда ищет прошлое не развиваясь вперед,так же и Соболев большого прогресса не добился,как играет на уровне Крыльев так же и играет в Спартаке,и то что обескровили Крылья в свое время это очень жалко и плохо...
4RT
4RT ответ yrasikos22 (раскрыть)
18 июля в 19:40
Соболь хоть в футбол играет,а в газпром забирают лавку подогревать
Сп62
Сп62 ответ yrasikos22 (раскрыть)
18 июля в 19:23
Соболева покупали не для лавки. Он играет.
112910415
112910415
18 июля в 19:21
ну, не надо так торопиться
311
311
18 июля в 19:15
Какая же тогда пропасть между РПЛ и остальной Европой, если безусловный чемпион сливает всем вподряд в Европе? Хотя на евро мы могли ещё раз убедиться в этом!)
d_fincher
d_fincher
18 июля в 19:14
Тут другое. У конкурентов нет бюджетов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 июля в 19:02
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    18 июля в 19:00, ред.
    СпаМ может стать конкурентом :( Было бы здорово
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ 4RT (раскрыть)
    18 июля в 18:40, ред.
    Скажи это Спартаку который в позапрошлом сезоне купил у Крыльев Соболева,тем самым убив Крылья и отправив их вниз,да и много можно примеров найти ещё когда убивали конкурентов...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    18 июля в 18:39
    В России зениту нет конкурентов, в Европе зенит неконкурентноспособен.
    4RT
    4RT
    18 июля в 18:39
    Сначала "убиваем" конкурентов,а затем сидим на троне в полной 63. Всё по бизнес плану!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    18 июля в 18:38
    А вот на самом главном как бы опять заминки не вышло. Существенных оснований, что будет лучше чем в прошлых годах нет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 июля в 18:34
    Надеюсь Федуна это заденет
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Cat01 (раскрыть)
    18 июля в 18:31, ред.
    Жаль что у других клубов Рпл есть деньги но нет такой же конкуренции,тогда бы и чемпионат был сильнее,а то клубов и игроков миллионеров много а большинство даже из группы Лиги Европы не выходят а некоторые даже начальные квалиффикации 8 лет,поэтому и нет конкурентов у Зенита,потому что Зенит один из немногих живых и растущих клубов Рпл,остальные многие только зарабатывают делая на футболе бизнес...
    beefs
    beefs
    18 июля в 18:31
    А откуда они будут если Зенит скупает лучших и маринует их на лавке, а потом плачет что нет конкуренции...
    Рейс 821
    Рейс 821
    18 июля в 18:27
    В новом сезоне Зениту уже не будет так легко
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    18 июля в 18:23
      particular
      particular
      18 июля в 18:19
      Гарантии нынче не модно давать...
      Достаточно кому-то внятно дать под хвост питерцам, да пару невзрачных ничеек вымучить, а там, глядишь, и остальная голытьба пожелает у флагмана очки отжать... Тогда остальное - в руках арбитров...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100