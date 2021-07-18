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Малафеев: «„Зенит“ в очередной раз заявил, что он является фаворитом РПЛ»

18 июля 2021, 17:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на победу петербургского клуба над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Очевидно, команды только выходят с отпусков. На фоне неплохо физически подготовленного «Зенита», «Локомотив» выглядел сумбурным. Необязательные ошибки, которые по итогу привели к разгромному поражению в матче за Суперкубок.

Это не самый лучший старт сезона для москвичей. Игроки «Зенита» же проявили индивидуальное и командное мастерство и в очередной раз заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата.

После победы в Суперкубке «Зенит» отправил одного из своих ключевых игроков на Олимпиаду.

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galem72
galem72 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:58
хе-хе

Миллеровская конторка ещё и "здорово" отчиталась по МСФО за 2020г. По официальным данным, у них чистый убыток в 700млрд скрепных, при том, что в 2019г была чистая прибыль в 750млрд. И даже при таком огромном минусе лёшка всё равно выплатил дивиденды, увеличив их на 30% по сравнению с прибыльным 2019г. Эффективный менеджер! ))
Очевидно, что финансовая поддержка клуба и близко не будет такой яркой, как в предыдущие года.

У костина по этому поводу руки больше развязаны, и он свободно может вбросить в ДМ приличные бабки, но надо ли ему это и получит ли он на это добро с кремля? Скорее, жиробас потратит на свою наилю, новую яхту, парочку пент-хаусов, вертолёт и бизнес-джет. "Магниты" ведь всё оплатят. ))
galem72
galem72
вчера в 10:38
Скорее, это Железяки не готовы к новому сезону.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 09:54
Так нужно ещё год смотреть какой выдал гугл. На данный момент (на сегодня), Сбербанк - самая крупная российская компания по капитализации. Он опережает даже Газпром. Среди банков второе место занимает ВТБ. Он по капитализации проигрывает Газпрому, но обходит того по собственному капиталу.
А два крупнейших акционера Газпромбанка - собственно сам Газпром и пенсионный фонд Газфонд. На двоих доля в Газпромбанке составляет почти 70%.
Ислам0926
Ислам0926 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 09:51
Так гугл мне и выдал так
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 09:49
Газпромбанк не имеет отношения к Газпрому? Да уж, зачем писать-то такое?)
И, кстати, ВТБ второй, а не третий - гугл в помощь)
Ислам0926
Ислам0926 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 09:42
На данный момент самая богатая компания это Газпром не путай как работают банки,даже среди банков ВТБ на 3 месте,1.Сбербанк 2.Газпромбанк.3 Втб и вопрос к тебе Газпромбанк не имеет отношение к Газпрому))))
Дима Логинов
Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
вчера в 06:14
Я вот привожу Вам факты, что ВТБ богаче Газпрома. Вы же приводите мне документ с уставным капиталом ВТБ, спутав его с собственным капиталом. Я вот и спрашиваю - доказательства Ваших слов будут или Вам верить на слово нужно, как правительству?)



Дима Логинов
Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
вчера в 06:04
Я так и не увидел доказательств Ваших слов. Они будут или Вы и дальше будете приводить цифры с потолка, путая уставной капитал с собственным, при этом меня называя двоечником? :)
112910415
112910415
вчера в 05:54
пока является,
а дальше посмотрим
баск
баск
18 июля в 22:53, ред.
Ну что, сбежал этот двоечник Дима Логинов..)
Злоупотреблять цифрой ведь тоже надо уметь, а он не умеет, потому что не знает и не понимает предмета.

Я ведь не просто так прицепился к этому его рисованному скриншоту (в 18:30) про несуществующие 17 трлн. собственного капитала ВТБ, которых никогда отродясь не бывало, реальный СК ВТБ на порядок меньше.

Он занимался этим рисованием в попытке доказать, что ВТБ, якобы, богаче Газпрома, что тоже заведомый вздор. Богатство компаний определяется именно их собственным капиталом и особенно объёмом прибылей в нём.

Что компания зарабатывает, тем она и богата, а прибыли Газпрома за длительный срок примерно в 8-10 раз больше прибылей ВТБ. Строго говоря, деятельность этого банка вообще не про прибыль, у него несколько другие задачи.
Потому и капитализация Газпрома- общая его рыночная стоимость- тоже в 10 больше (и всегда так было), чем капитализация ВТБ.

А соответственно, и возможности всевозможного спосирования, включая и спортивное, которыми располагает Газпром, у него несравнимо шире, чем оные у ВТБ.

Вот теперь всё по этому вопросу)
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 21:28
В Европе прочитали и описались со смеху в ожидании жеребьёвки ЛЧ.
баск
баск ответ Дима Логинов (раскрыть)
18 июля в 21:03
    баск
    баск ответ Дима Логинов (раскрыть)
    18 июля в 21:01
    Неужели?)))
    Да вы же элементарными вещами не владеете..

    Что же тогда, по-вашему, представляет собой собой собственный капитал?)
    Из чего он складывается?
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
    18 июля в 21:00, ред.
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
      18 июля в 20:56
      Извините, но Вы связываете несвязанные вещи. Уставной капитал ни с чем не плюсуется для вычисления собственного капитала. Это просто определённая сумма для регистрации какого-то учреждения, которая в случае банкротства оного будет поделена между кредиторами этого учреждения.
      Собственный капитал намного больше и это совсем другое. Поэтому у банка ВТБ уставной капитал триллион рублей, а собственный в 17-ть раз больше. Не вижу здесь противоречий. Тоже самое не вижу и в том, что собственный капитал Сбера меньше, чем у ВТБ, хотя активы его больше - Сбер имеет несравнимо большее число физических кредиторов, а у ВТБ больше юридических, в сравнении со Сбером. Исходя из этого ВТБ не обслуживает такое количество физических единиц и имеет больший собственный капитал.
      Вы просто всё это время мне доказывали, что уставной капитал ВТБ - это и есть его собственный капитал и сослались на бумагу, которая показала именно эту вашу ошибку.
      Разные вещи. Возможно, "мой" источник тоже ошибается, я не спорю, но то, что ВТБ богаче Газпрома, думаю, недалёк от истины.
      баск
      баск ответ Дима Логинов (раскрыть)
      18 июля в 20:48
      Вот ёлы-палы..
      Собственный капитал = уставный капитал + прибыль + прочие доходы.

      Вы меня тут не втягивайте, чтоб я вам тут лекции по финансам и банковскому делу читал.
      Вы обмишурились, просто признайте это и не выдумывайте всякие глупости про своих приятелей)
      баск
      баск ответ Дима Логинов (раскрыть)
      18 июля в 20:46
      Уставаный капитал 1 трлн. у ВТБ, сами же нашли картинку, читать же умеете или нет?))
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
      18 июля в 20:46
      Там нет собственного капитала, там есть уставной капитал. А в чём разница - я Вам показал на примере своего друга.
      баск
      баск ответ Дима Логинов (раскрыть)
      18 июля в 20:44
      Ничего-ничего, вы уже и сами нашли нужное, я просто в спешке указал стр 230 вместо 231.

      Это и есть собственный капитал, который у Сбера около 5 трлн, а у ВТБ 1,7 трлн, а не 17.

      Так что извольте признать, что не понимаете проблематики и просто играете с принципиально левой цифрой в своих рассуждениях.
      minai
      minai
      18 июля в 20:44
      Малафеев: «Зенит“ в очередной раз заявил, что он является фаворитом РПЛ, но в Еврокубках - мальчиком для битья».
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
      18 июля в 20:42
      Уставной капитал, а не собственный. Я ничего не путаю. В скриншоте моём есть собственный капитал, который у ВТБ больше, чем у Сбербанка. А есть активы, которые уже у Сбера вдвое больше.
      Вы не посмотрели даже мой скриншот, а начали спорить. Да ещё цифрами, которые не можете подтвердить. Вы или подтвердите свои цифры, потому что ни на странице 230 этого отчёта, ни на странице 231 я ничего этого не вижу, либо давайте закончим друг у друга время отнимать.
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
      18 июля в 20:40
      Вам не угодить - делаю на всё скриншоты, а вы выворачиваете это как мою выдумку. Я так чувствую, что беседа наша ни о чём. Данные с моих скринов Вы не признаёте, приводите свои цифры, которые не можете подтвердить.
      Я, честно говоря, зашёл сюда с цифрами только лишь показать, что Газпром вовсе не такой финансовый монстр, коим его многие считают, а влез в бесполезную для себя дискуссию о банке ВТБ.
      Много денег у них, очень много. И Вы вряд ли где-то найдёте эти цифры. Это Россия, здесь всё тщательно прячется. Поэтому приходится верить тем источникам, которые Вам не нравятся, хоть Вам они и не знакомы :)
      баск
      баск ответ Дима Логинов (раскрыть)
      18 июля в 20:40
      Вот-вот, наконец-то..)

      И я не "пытаюсь выдать" нечто за собственный капитал, это собственный капитал он самый и есть.
      dok66
      dok66
      18 июля в 20:37
      Локо сыграл в поддавки . Жаль не удалось забить . Но это еще будет . А Суперкубок никуда не убудет
      баск
      баск ответ Дима Логинов (раскрыть)
      18 июля в 20:34, ред.
      Доходы это не то совсем, сами что ли номер странички нарисовали?)

      Щас ещё поищу, всё-таки прямую ссылу


      упд.
      Насколько я понял, вы смешно путаете собственный капитал с активами)))
      Вы смотрИте в в приличном обществе не скажИте, что у ВТБ собственный капитал 200 млрд. долл, а как в бане шайками закидают))

      Насчёт же вашего приятеля- про живопырки тут только не надо рассказывать, к "фирме" с активами в миллионы и собственным капиталом в 10 тыр никто близко не подойдет из серьёзных контор, т.к. ответственность по обязательствам меряется собственным капиталом. а не активами)
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
      18 июля в 20:34, ред.
      У меня приятель создал фирму с уставным капиталом в 10 тысяч, при этом активы и доходы - несколько миллионов. Сами догадаетесь о своей ошибке?
      Аксинья
      Аксинья
      18 июля в 20:33
      Да нет это Локомотив заявил что без Сухины он ничто))
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
      18 июля в 20:32, ред.
      Но Вы, скорее всего, имели ввиду страницу 231, где Вам очень понравилось словосочетание "уставной капитал", который в размере чуть больше триллиона рублей у банка, я Вас правильно понимаю? Вы именно эту цифру пытаетесь мне выдать за собственный капитал? Всё так?

      lobsterdam
      lobsterdam
      18 июля в 20:29
      Первый парень на деревне, а в деревне один дом!
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ баск (раскрыть)
      18 июля в 20:28
      Я, к сожалению, не могу попасть в Ваш компьютер на диск С :)
      Поэтому сам нашёл годовой отчёт (за 2020 год) и открыл страницу 230-ть. Вот, что там вижу.

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