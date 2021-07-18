Малафеев: «„Зенит“ в очередной раз заявил, что он является фаворитом РПЛ»

Экс-голкипер «Зенита» отреагировал на победу петербургского клуба над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Очевидно, команды только выходят с отпусков. На фоне неплохо физически подготовленного «Зенита», «Локомотив» выглядел сумбурным. Необязательные ошибки, которые по итогу привели к разгромному поражению в матче за Суперкубок.

Это не самый лучший старт сезона для москвичей. Игроки «Зенита» же проявили индивидуальное и командное мастерство и в очередной раз заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата.