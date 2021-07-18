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Перес обозвал легенд «Реала» аферистами, щенками и недоразвитыми. Большой скандал в Мадриде

вчера, 10:12
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Мощный дед, под раздачу попали все – и Роналду, и Рауль, и Дель Боске.

Всплыли записи, где у Переса язык без костей

Разумеется, миллиардер побежит в суд. Будет защищать честь и достоинство. Адвокаты советовали выдумать причину, почему аудио всплыли – якобы месть за попытку создания Суперлиги. Также журналиста, у которого записи хранились, уже обвинили в неудачном шантаже.

Якобы все вырвано из контекста. Вот только там не обрывки коротких фраз, а полотна с жалобами. Подлинность ведь не оспаривают. Мир узнал, что за глаза Перес почти всех, кроме Зидана, терпеть не мог. Любимых фанатами легенд обозвал «аферистами». Дель Боске нарек «болваном».

Перес высмеивал идею назначить Висенте в сборную, считал, что Камачо как тренер сильнее. Также «умственно недоразвитым» президент окрестил Роналду. А его близкого друга Коэнтрау – «психом». На записях Флорентино рассказал, как левый защитник долго ездил без прав, а затем дал взятку в 4 тысячи евро, чтобы сдать теорию.

Моуриньо окрестил «идиотом» с непомерным эго, которого агент Мендеш не может контролировать. Стандартные разговоры сварливого деда, который считает себя умным, а остальных – грязью под ногами. Удивляет ли, что Перес, который обнимает игроков и тренеров, нежным голосом хватит, за глаза оказался злобным и ворчливым? Нет, не удивляет.

Чтобы развить строительный бизнес до международных масштабов, надо много общаться с криминалом, а там ровно такие же персонажи. Особенно если речь о стройке от Коста-Рики до Испании, от Марокко до Колумбии. У Переса богатый опыт непубличного безобразного поведения.

Падение авторитета Флорентино невыгодно «Реалу»

Перес – ревнивый. У него все шарлатаны и щенки, как обозвал Касильяса. Зато Флорентино не Бартомеу, что попал в футбол из-за влиятельности дедушки. Перес никогда не был всемирным добром. Но будьте уверены: как президент за глаза нес чушь, так и звезды «Реала» были не подарками. Не попытка защитить Флорентино, но есть в этих разговорах один важный момент:

Футболисты очень эгоистичны. На них ни в чем нельзя положиться. Если на них рассчитываешь, то совершаешь ошибку, и они подведут тебя, это нелепо. У меня, мягко говоря, не лучшее мнение об игроках.

А теперь попробуйте возразить Пересу. Самый свежий пример – Бензема растрепал другу-ютуберу важную информацию о трансферных планах. Перес пытается выудить выгодную сделку, а Карим усложнил переговоры. Также старик прав о Роналду и Моуриньо – если бы меньше провоцировали фанатов, то не слышали бы свист на «Бернабеу». Когда вместе сводят таких непростых по характеру ребят, как Рамос, Роналду, Бензема, Модрич, Бэйл, Кроос, Варан и Марсело, то получаете пороховую бочку. Они друг друга по-разному обзывали, но Перес умудрился удержать власть. Команда побеждала на поле, хотя никогда не была семьей. Также важно учесть, что часть записей сделали в октябре 2012-го.

В мае того года у Флорентино умерла жена – Мария Анхелес Сандоваль, с которой был вместе полжизни. Старики плохо переживают потери давних партнеров, даже когда это отрицают. Впрочем, не исключено, что испанец всегда такой. Вел себя некрасиво и лицемерно, но Перес и похож на ушлого чиновника. Искреннее считает, что выживание 20 клубов важнее судьбы сотен других.

Точно материл тренера Зидана – просто записей нет, а потом возвращал его в команду. Ругался с Роналду – мирился с Криштиану. Позвал Касильяса и Рауля обратно, теперь не «аферисты» и не «щенки». Но стратегически появление записей невыгодно «Реалу». У клуба нет адекватной замены Пересу – вспомните последние президентские выборы.

Переса интересуют только победы, власть и деньги

Флорентино на 100% неправ, нельзя быть настолько неуважительным к другим, ведь сам не идеал. Представьте себя президентом «Реала». Как-то не хочется Дель Боске, что столько лет пахал на клуб, называть «болваном». Висенте не подходит под описание. Да, добряк, но как он себя изменит, как станет циничным и коварным? И если у Переса все вокруг «глупые», то почему он допустил запись собственных разговоров?

Рауль не «аферист», а великий форвард, просто не одарен природой физически так сильно, как другие. Зато голевое чутье поражало. Странно обзывать Касильяса «щенком» за то, что на его игру влияли ссоры с Сарой. На настроение миллиардов мужчин влияют женщины. Норовистая Карбонеро важна в истории «Реала». Как и жена Рамоса. Как и жена Зидана. Как и все подруги и жены.

Перес в режиме «бабки у подъезда», у которой все «шлюхи» и «наркоманы», явно проиграл. Его перестанут уважать, ему перестанут доверять. Правда — в глазах смотрящего. Флорентино всех видит ужасными, так настроен скептический взгляд человека из мира денег и власти. Предельный циник. Теперь Рамосу стоит шутки ради опубликовать парочку переписок из чата «Реала», когда обсуждают самого босса.

Там много похожего контента – начальнику перемывали кости сотни раз. Зато скандал напоминает нам, что можно быть президентом «Реала», но слабо разбираться в футболе. Давно догадывались, что у Переса плохой вкус, особенно по трансферам, которые лоббировал лично он, а не тренеры или селекционеры. Зато Флорентино хорошо считает деньги.

Недавно «Реал» рапортовал о снижении чистого долга клуба с 240 до 46 миллионов, о капитале в 534 млн евро и наличии денежных средств в размере 122 млн евро. Прекрасные показатели на фоне других грандов. У Переса есть чутье – придержал средства. И хотя с начала пандемии «Реал» не смог заработать почти 300 млн евро, получили прибыль в 874 тысячи евро.

Зато не убытки. Бухгалтер из Переса прекрасный, но с токсичностью перегибает. Говорят ведь, что Зидан ушел, поскольку устал от ссор. В «Реале» многие люди капризные, злые, сварливые, завистливые, ревнивые и так далее. Но при этом часто были чемпионами. Также забавно, что даже у одного из самых влиятельных людей в футболе нет человека, которому может спокойно выговориться.

Люди – разные, но написаны по одному алгоритму. Что с миллиардом в кармане, что без него. Выпускать пар полезно, но Перес переборщил. Не мог отчитать Роналду в лицо, называя последними словами, но доверился журналисту. Наивность высшей меры, как и сварливость. Даже если все, что Перес сказал – чистая правда, то это значит лишь, что звезды «Реала» — обычные люди.

Необязательно было их вот так оскорблять. А если хотелось – стоило говорить в лицо. Зато убедились в догадке, что большие футбольные команды чаще всего тот еще гадюшник. С одним Бэйлом было столько приключений, Перес может книгу надиктовать. И как теперь атмосфера в команде? Похоже, Флорентино знал о публикации записей, поэтому вернул миротворца Анчелотти.

В прошлый раз Карло не угодил, ведь был слишком похож на Дель Боске. Но спустя годы до Переса дошло, что добряки – лучший защитный буфер. А самое печальное после скандала — вряд ли Пересу сейчас стыдно. Вряд ли готов извиниться лично перед теми, кого обзывал. Наверху часто люди с эмпатией, как у кофемолки, а в их управлении – разные, но талантливые.

Перес ведь не учел важную деталь. Он не умеет играть в футбол. И тренировать не умеет. И выбирать игроков без помощи не умеет. Он прекрасно заключает сделки – Алаба как свежий пример, а Мбаппе пойдет следом. Но именно парень с «рожей, как у козла», именно Рауль, Касильяс, Дель Боске, Моуриньо и Роналду выигрывали на поле.

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allemz
allemz
вчера в 18:37, ред.
Перес перегибает, конечно, но это всего лишь аудиозаписи, его высказывания говорят только о его неприязни к низкоинтеллектуальному футболу и его культуре (включая мелкие детали), тяжело со "сбродом" выстраивать что-то идеальное с точки зрения бизнеса, его бесит низкий уровень понимания всего окружающего у футболистов (зачастую их низкий интеллект), в этом с ним соглашусь. Он как бы нормально функционирует как президент, шикарный бизнесмен, но и сетует на то, что глобального прорыва с глупыми игрочишками не замутишь, а это большая проблема для конкретной сферы в капиталистическом мире. Суперлига вроде как должна была дать толчок к формированию предпосылок к футбольным реформам, но "интеллектуальный потолок" представителей этого вида спорта просто оказался не готов к таким переменам и монополист Чеферин грубо говоря на этом факторе и выехал. Я верю Пересу, понимаю, у всех людей порой переполняется чаша неприятия и надо выплеснуть, а Горин нам тут рассказывает о какой-то справедливости и равных правах, ну дико смешно, в каком мире живете, хотя у нас всё СНГ в розовых очках до сих пор. Не тебе судить поступки Переса и предлагать другие (правильные по твоему мнению) решения. За него говорит его длинный послужной список с финансовой мощью, а за тебя единички под твоими статейками. Есть разница?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:02
перес - злобный интриган и лицемер, человек с гнильцой и просто гав.юк тот еще. Давно пора его гнать из клуба
particular
particular
вчера в 16:02
По ощущениям, услышать такое в исполнении Переса, ничуть не слабее, чем увидеть Дзюбу в конвульсиях...
kozanostra007bond
kozanostra007bond
вчера в 15:54
А в чем вообще проблема? Это были ЧАСТНЫЕ разговоры. Не для прессы. Я уверен, что в ЧАСТНЫХ разговорах и Зидан, и Клопп, и Мауриньо, и 99% игроков так же могут называть других тупыми и бездарными. В словах Переса, кстати, нет ни расизма ничего такого. Это вообще не скандал. А судить Переса надо по его достижениям, потому что он президент клуба. А достижений у него на 20 титулов, в том числе 5 лиг чемпионов. Это главное, от чего мы должны отталкиваться
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:43
То что Перес злой и циничный дядя - это истина. Но он же и истинный профи. О чем говорят титулы. И ценит профессионалов только высшей пробы, по этому к игроку Зидану нет у него претензий.
faneng
faneng
вчера в 15:42
Давно пора Переса в оставку и - в тюрьму, в сумасшедший дом, в дом престарелых!!!
faneng
faneng
вчера в 15:41, ред.
Вообще похоже на утку. Но! Я давно считаю Переса бессовестным аферистом и маразматиком - тут и Суперлига. Я уверен, что в 2018 г. именно Перес закрутил историю с якобы изнасилованием, которое Роналду совершил над девушкой в далеком 2009 г. Эта история была запущена, чтобы лишить Роналду, бросившего Реал ради Ювентуса, шансов на Золотой мяч.
Так что Роналду в принципе имел основания уйти из Мадрида - уйти от этого Переса. Но! К кому Роналду перешел??? К тупому алкоголику Аньелли!!!
112910415
112910415
вчера в 14:07
теперь надо как-то держать удар
BagioR
BagioR
вчера в 13:52, ред.
Красавчик Перес конечно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:52
Перес мужественный человек и говорит правду не боясь последствий,он отвечает за свои слова,он лично знает негодяеев Фигу ,Рауля,Роналду итд.
Вся это облитие грязью Переса сейчас, эта фифавская мафия за то,что Перес дальше будет работать над созданием СУПЕР ЛИГИ а эти мошенники если получится создание СП потеряют много денег.
А тут толпа сразу как всегда на стороне большинства,если Перес победит будут топить за Переса,это удел лицемеров.
Брулин
Брулин
вчера в 13:42
Перес, на фоне скандала с откровениями, хочет повторить историю с Фигу. Тогда трансфер Фигу спас Переса, теперь рассчитывает на Мбаппе.
Roman73
Roman73
вчера в 12:58
Я обозвал свою любовницу су(сн)кой , на меня находит в процессе .
Скандала не случилось, она просила ещё и ещё !
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:03
Я тут подумал, что Перес как раз и сможет вправить Мбаппе мозги. Флорентино не допустит чтобы из-за гонора юного француза Реал терял деньги. Поэтому для Мбаппе переход в Реал - лучшее из возможного продолжения карьеры.
Что касается самого Переса, то ничего вообще удивительного, что он так себя ведёт. Что вы хотели от циничного и беспринципного человека? Да и что-то в его словах вполне является правдой. Насколько я понял, речь о Дель Боске шла в тот момент, когда он только из помощника главного тренера Реала перешёл в разряд главного. Ничего удивительного в подобном отзыве о том, кто ничего никогда в своей карьере не добился и только начал свой пусть. Кто же знал, что Висенте с воспитанниками Барселоны выиграет великие трофеи на международной арене? Да и Роналду с его эгоизмом многих напрягает, даже из числа его поклонников. Рауль и Касильяс более скромные парни и критика в их адрес воспринимается как неуважение к великим игрокам, но вполне возможно и они чем-то в своё время насолили Пересу.
А извиняться, конечно, он не будет. Это проявление слабости, которая просто недопустима в мире Флорентино - как только подобное увидят его конкуренты - его съедят мгновенно и не будет ни строек больше, ни футбола. Так-то поклонникам Реала глупо обижаться на Флорентино - он один из лучших футбольных президентов, многое сделал для клуба, а то, что в команде обстановка не семейная, а рабочая - ну так футболисты профессионалы, за свои деньги должны играть и выполнять свою работу на совесть. Потом уже, после завершения карьеры, можно и вернуть Пересу должок в виде написанной книги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Большой скандал в Мадриде.
Скандал в Реале глазами 👀 самого Переса !!!)))
An Jo
An Jo
вчера в 11:09
Да всем с*ать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:56
Ему Шнуров что-ли тексты пишет?
Elliada
Elliada
вчера в 10:36
Облил грязью всех, кто приносил титулы. Никого не забыл. Видимо он считает, что успехи клуба это только его заслуга, а игроки ни при чем.

Может он в чем-то прав. Например, Роналду обвинил его, когда в 2018 году ЗМ Модричу дали, а не ему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:22
Перес чтото знает,и просто так говорить не станет!
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