Перес обозвал легенд «Реала» аферистами, щенками и недоразвитыми. Большой скандал в Мадриде

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вчера, 10:12

Мощный дед, под раздачу попали все – и Роналду, и Рауль, и Дель Боске.

Всплыли записи, где у Переса язык без костей

Разумеется, миллиардер побежит в суд. Будет защищать честь и достоинство. Адвокаты советовали выдумать причину, почему аудио всплыли – якобы месть за попытку создания Суперлиги. Также журналиста, у которого записи хранились, уже обвинили в неудачном шантаже.

Якобы все вырвано из контекста. Вот только там не обрывки коротких фраз, а полотна с жалобами. Подлинность ведь не оспаривают. Мир узнал, что за глаза Перес почти всех, кроме Зидана, терпеть не мог. Любимых фанатами легенд обозвал «аферистами». Дель Боске нарек «болваном».

Перес высмеивал идею назначить Висенте в сборную, считал, что Камачо как тренер сильнее. Также «умственно недоразвитым» президент окрестил Роналду. А его близкого друга Коэнтрау – «психом». На записях Флорентино рассказал, как левый защитник долго ездил без прав, а затем дал взятку в 4 тысячи евро, чтобы сдать теорию.

Моуриньо окрестил «идиотом» с непомерным эго, которого агент Мендеш не может контролировать. Стандартные разговоры сварливого деда, который считает себя умным, а остальных – грязью под ногами. Удивляет ли, что Перес, который обнимает игроков и тренеров, нежным голосом хватит, за глаза оказался злобным и ворчливым? Нет, не удивляет.

Чтобы развить строительный бизнес до международных масштабов, надо много общаться с криминалом, а там ровно такие же персонажи. Особенно если речь о стройке от Коста-Рики до Испании, от Марокко до Колумбии. У Переса богатый опыт непубличного безобразного поведения.

Падение авторитета Флорентино невыгодно «Реалу»

Перес – ревнивый. У него все шарлатаны и щенки, как обозвал Касильяса. Зато Флорентино не Бартомеу, что попал в футбол из-за влиятельности дедушки. Перес никогда не был всемирным добром. Но будьте уверены: как президент за глаза нес чушь, так и звезды «Реала» были не подарками. Не попытка защитить Флорентино, но есть в этих разговорах один важный момент:

Футболисты очень эгоистичны. На них ни в чем нельзя положиться. Если на них рассчитываешь, то совершаешь ошибку, и они подведут тебя, это нелепо. У меня, мягко говоря, не лучшее мнение об игроках.

А теперь попробуйте возразить Пересу. Самый свежий пример – Бензема растрепал другу-ютуберу важную информацию о трансферных планах. Перес пытается выудить выгодную сделку, а Карим усложнил переговоры. Также старик прав о Роналду и Моуриньо – если бы меньше провоцировали фанатов, то не слышали бы свист на «Бернабеу». Когда вместе сводят таких непростых по характеру ребят, как Рамос, Роналду, Бензема, Модрич, Бэйл, Кроос, Варан и Марсело, то получаете пороховую бочку. Они друг друга по-разному обзывали, но Перес умудрился удержать власть. Команда побеждала на поле, хотя никогда не была семьей. Также важно учесть, что часть записей сделали в октябре 2012-го.

В мае того года у Флорентино умерла жена – Мария Анхелес Сандоваль, с которой был вместе полжизни. Старики плохо переживают потери давних партнеров, даже когда это отрицают. Впрочем, не исключено, что испанец всегда такой. Вел себя некрасиво и лицемерно, но Перес и похож на ушлого чиновника. Искреннее считает, что выживание 20 клубов важнее судьбы сотен других.

Точно материл тренера Зидана – просто записей нет, а потом возвращал его в команду. Ругался с Роналду – мирился с Криштиану. Позвал Касильяса и Рауля обратно, теперь не «аферисты» и не «щенки». Но стратегически появление записей невыгодно «Реалу». У клуба нет адекватной замены Пересу – вспомните последние президентские выборы.

Переса интересуют только победы, власть и деньги

Флорентино на 100% неправ, нельзя быть настолько неуважительным к другим, ведь сам не идеал. Представьте себя президентом «Реала». Как-то не хочется Дель Боске, что столько лет пахал на клуб, называть «болваном». Висенте не подходит под описание. Да, добряк, но как он себя изменит, как станет циничным и коварным? И если у Переса все вокруг «глупые», то почему он допустил запись собственных разговоров?

Рауль не «аферист», а великий форвард, просто не одарен природой физически так сильно, как другие. Зато голевое чутье поражало. Странно обзывать Касильяса «щенком» за то, что на его игру влияли ссоры с Сарой. На настроение миллиардов мужчин влияют женщины. Норовистая Карбонеро важна в истории «Реала». Как и жена Рамоса. Как и жена Зидана. Как и все подруги и жены.

Перес в режиме «бабки у подъезда», у которой все «шлюхи» и «наркоманы», явно проиграл. Его перестанут уважать, ему перестанут доверять. Правда — в глазах смотрящего. Флорентино всех видит ужасными, так настроен скептический взгляд человека из мира денег и власти. Предельный циник. Теперь Рамосу стоит шутки ради опубликовать парочку переписок из чата «Реала», когда обсуждают самого босса.

Там много похожего контента – начальнику перемывали кости сотни раз. Зато скандал напоминает нам, что можно быть президентом «Реала», но слабо разбираться в футболе. Давно догадывались, что у Переса плохой вкус, особенно по трансферам, которые лоббировал лично он, а не тренеры или селекционеры. Зато Флорентино хорошо считает деньги.

Недавно «Реал» рапортовал о снижении чистого долга клуба с 240 до 46 миллионов, о капитале в 534 млн евро и наличии денежных средств в размере 122 млн евро. Прекрасные показатели на фоне других грандов. У Переса есть чутье – придержал средства. И хотя с начала пандемии «Реал» не смог заработать почти 300 млн евро, получили прибыль в 874 тысячи евро.

Зато не убытки. Бухгалтер из Переса прекрасный, но с токсичностью перегибает. Говорят ведь, что Зидан ушел, поскольку устал от ссор. В «Реале» многие люди капризные, злые, сварливые, завистливые, ревнивые и так далее. Но при этом часто были чемпионами. Также забавно, что даже у одного из самых влиятельных людей в футболе нет человека, которому может спокойно выговориться.

Люди – разные, но написаны по одному алгоритму. Что с миллиардом в кармане, что без него. Выпускать пар полезно, но Перес переборщил. Не мог отчитать Роналду в лицо, называя последними словами, но доверился журналисту. Наивность высшей меры, как и сварливость. Даже если все, что Перес сказал – чистая правда, то это значит лишь, что звезды «Реала» — обычные люди.

Необязательно было их вот так оскорблять. А если хотелось – стоило говорить в лицо. Зато убедились в догадке, что большие футбольные команды чаще всего тот еще гадюшник. С одним Бэйлом было столько приключений, Перес может книгу надиктовать. И как теперь атмосфера в команде? Похоже, Флорентино знал о публикации записей, поэтому вернул миротворца Анчелотти.

В прошлый раз Карло не угодил, ведь был слишком похож на Дель Боске. Но спустя годы до Переса дошло, что добряки – лучший защитный буфер. А самое печальное после скандала — вряд ли Пересу сейчас стыдно. Вряд ли готов извиниться лично перед теми, кого обзывал. Наверху часто люди с эмпатией, как у кофемолки, а в их управлении – разные, но талантливые.

Перес ведь не учел важную деталь. Он не умеет играть в футбол. И тренировать не умеет. И выбирать игроков без помощи не умеет. Он прекрасно заключает сделки – Алаба как свежий пример, а Мбаппе пойдет следом. Но именно парень с «рожей, как у козла», именно Рауль, Касильяс, Дель Боске, Моуриньо и Роналду выигрывали на поле.