Российский арбитр Сергей Карасёв может получить назначение на матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», который состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).
Как сообщается, Карасёв является одним из пяти судей, которых УЕФА рассматривает в качестве главного арбитра встречи. Матч Суперкубка УЕФА также могут доверить Славко Винчичу (Словения) или Овидиу Хацегану (Румыния).
УЕФА остался доволен работой Карасёва на Евро-2020. Российский судья работал резервным арбитром на матче группового этапа Австрия — Северная Македония, а также главным рефери на играх Италия — Швейцария и Германия — Венгрия. В плей-офф Карасёв судил матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия, где решение российского рефери стало одним из самых обсуждаемых на чемпионате Европы, а также был резервным арбитром на игре 1/4 финала Чехия — Дания и на матче полуфинала Италия — Испания.