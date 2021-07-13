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13 июля 2021, 20:05

Российский арбитр Сергей Карасёв может получить назначение на матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», который состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).

Как сообщается, Карасёв является одним из пяти судей, которых УЕФА рассматривает в качестве главного арбитра встречи. Матч Суперкубка УЕФА также могут доверить Славко Винчичу (Словения) или Овидиу Хацегану (Румыния).