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Карасёв может получить назначение на матч Суперкубка УЕФА

13 июля 2021, 20:05
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал11.08.2021 в 22:00 Не начался

Российский арбитр Сергей Карасёв может получить назначение на матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», который состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).

Как сообщается, Карасёв является одним из пяти судей, которых УЕФА рассматривает в качестве главного арбитра встречи. Матч Суперкубка УЕФА также могут доверить Славко Винчичу (Словения) или Овидиу Хацегану (Румыния).

УЕФА остался доволен работой Карасёва на Евро-2020. Российский судья работал резервным арбитром на матче группового этапа Австрия — Северная Македония, а также главным рефери на играх Италия — Швейцария и Германия — Венгрия. В плей-офф Карасёв судил матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия, где решение российского рефери стало одним из самых обсуждаемых на чемпионате Европы, а также был резервным арбитром на игре 1/4 финала Чехия — Дания и на матче полуфинала Италия — Испания.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ МапС (раскрыть)
14 июля в 09:25
ОРДЕН СУТУЛОГО ЕСЛИ ТОЛЬКО!
Знатог
Знатог ответ МапС (раскрыть)
14 июля в 07:43
Эээ нет, а вдруг рейтинг повысится?
МапС
МапС
14 июля в 06:09
Чет президент тянет с орденом - Карасев реально заслужил.
oFANATo
oFANATo
14 июля в 00:25
Карасев своей работай на Евро заслужил назначение на игру за Суперкубок.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
13 июля в 23:55
Он в РПЛ уже 11 лет. Норм
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 22:58
Может ведь! Теперь и в РФПЛ так же.
Анд-м
Анд-м
13 июля в 21:18
Буду очень рад если он получит назначение
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 июля в 20:49
Это уже достижение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 20:49
Он наверно лучший в России на сегодняшний день!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 июля в 20:45
Один из не многих адекватный у нас судья. Хорошо бы если отсудил. А так не плохо уже , что на карандаше и языке у европейского " правосудия ".......).
Gahi
Gahi
13 июля в 20:34, ред.
Действительно, Сергей Карасёв отработал очень качественно на чемпионате Европы, и неудивительно что он так долго находился на этом турнире. И даже в тех случаях когда он находился в резерве всегда старался профессионально выполнять свои обязанности на бровке, давая свои разъяснения по поводу тех или иных решений главного судьи матча, особенно те которые вызывали большие сомнения арбитра в поле у противоборствующих команд. Даже сейчас нахождение в числе пяти арбитров которые могут быть выбраны в качестве главного судьи обслуживать Суперкубок УЕФА говорит о его признании как одного из лучших арбитров Европы. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 20:34
Это весьма реально.
dok66
dok66
13 июля в 20:30
Было бы очень хорошо ! Удачи !
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
13 июля в 20:20
И неизвестно, кто больше заработал)...
Bom Bom
Bom Bom
13 июля в 20:20
Серега - большой молодец. Ни один из представленных в новости конкурентов не выглядит мастеровитее
протон1
протон1
13 июля в 20:14
единственный судья которого у нас я зауважал. лиж-бы не оплошал. надо судить так же как и ранее. молодец. удачи!!! не дай Бог что бы стать как ставочник 87гин
particular
particular
13 июля в 20:13
Российский Коллина всё выше и выше задирает планку доверия к себе и возможностей отечественного арбитра, в целом...
112910415
112910415
13 июля в 20:12
такие разные дороги у арбитров из соседних новостей )
Zak11
Zak11
13 июля в 20:11
Карасев произвёл хорошее впечатление, его бригада заслуживает супер кубка УЕФА
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 20:09
снова в глубокий запас)))))))))))))
Ironigor
Ironigor
13 июля в 20:06
Дай то бог !!! Удачи!!!
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