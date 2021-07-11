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Карасёв: «УЕФА доволен работой нашей бригады на Евро-2020»

11 июля 2021, 23:19

Российский арбитр Сергей Карасёв заявил, что УЕФА доволен работой его бригады на Евро-2020.

Почему не дали судить финал? Есть комиссия назначения УЕФА, которая решает, кто будет судить. Никто ничего не объясняет. Сначала собирали всех судей, а потом мы получали на почту письмо, что мы судим тот или иной матч. Нашей бригадой были довольны, если бы не были довольны, то мы бы не были резервными на полуфинале.

Никаких проблем с Нидерландами нет. Я прессу не так сильно читаю, просто слышал отголоски, что мною там недовольны. Однако я разговаривал с Бьорном Кёйперсом, он сказал, что в Голландии — тишина.

Мог ли я работать на финале? Я в порядке, в хорошей форме. Естественно, есть усталость, месяц не был дома. Каждый день тренировки, перелеты, игры. Это первый и последний такой турнир, где пришлось так много летать. Я посетил семь стран, с одной стороны, это великолепно, но с другой — усталость.

Карасёв обслуживал на Евро-2020 два матча группового этапа — Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2).

Помимо этого, он работал резервным арбитром на матче 1-го тура Австрия — Северная Македония (3:1), на четвертьфинале Чехия — Дания (1:2) и в полуфинале Италия — Испания (1:1, 4:2 по пенальти).

Ранее Карасёв поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 05:53
но дома всё меняется))))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:52
Срубил денег не по детски.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:03
Наша бригада хорошо отработала.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 23:34
Молодцы,мне тоже понравилось их судейство,особенно пенальти!
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