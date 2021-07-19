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А. Березуцкий: «ЦСКА готов к уходу Влашича. Но за трансфер нужно заплатить»

вчера, 20:18

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал слухи о том, что полузащитник Никола Влашич может покинуть московский клуб.

Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег и не маленьких. Но даже в этих условиях Никола остается профессионалом. Клуб готов к его уходу.

Ранее стало известно, какую сумму ЦСКА хочет выручить с продажи Влашича.

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протон1
протон1
сегодня в 00:59
там бабай решает финансовые вопросы, ну куда ты лёша?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:28
ЦСКА готов к уходу Влашича. Но за трансфер нужно заплатить 30 млн.евро
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 22:13
Ожидание жирного прикупа заставляет клуб блефовать и манкировать
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
Бруну Алвеш был куплен за 22 млн при стоимости 18 млн на тот момент....сделка была не порожняковая...так как Алвеш взял с Зенитом 3 титула за 3 года....
Понятно что за те же 22 млн не отдашь уже 32-х летнего игрока....
И что Влашич выиграл за 3 года в ЦСКА ??? звание игрок месяца по версии СпортЭкспресса и журнала Крокодил ???
Быстрей бы трансфер состоялся...может тогда вы перестанете к месту и не к месту упоминать Зенит....который плохой но играет ЛЧ...в отличии от "некоторых")))
Подумаешь...брали игрока который стоил 20 млн...и теперь стоимость благодаря успехам сборной увеличилась на треть...
Вон спартаковцы за полтора года увеличили стоимость Ларссона в 4 раза.....и то не хвалятся....

Лично мне жаль что Никола уходит...
В Лиге всего то 3 игрока которые красят игру неординарными действиями и которые приходили с изначально заметным высокоуровневым мастерством...
Влашич, Крыховяк и Малком....
Сп62
Сп62
вчера в 21:34
Сегодня смотрел игру армейцев. Без Влашича и без дополнительных вливаний перспектив у команды нет никаких.
Поц
Поц ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:31
Не будет 30. Будет 15. Или не будет ничего. Второй вариан вероятнее.
Тёма Ветров
Тёма Ветров
вчера в 21:31
Кровью...
RBA
RBA
вчера в 21:30
Опытный аферист Бендер пытается заставить отдать монтера Мечникова стулья, после чего, с большой степенью вероятности, планирует скрыться, не заплатив. Однако его планы портит упрямый монтер, завязывается разговор:
— Когда же вы стулья принесете?
— Стулья против денег.
— Это можно, — сказал Остап, не думая.
— Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
— А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?
— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
— Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу.
— Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:28
Не утрируйте, буду рад если продадут и за 50.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 21:26
Мало ли чего он хочет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Поц (раскрыть)
вчера в 21:17
Странно ты рассуждаешь. Милан предлагает 25, но сначала аренда за 5. Но Гинера такой вариант не устраивает. Нужно 30, как за Головина.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:16
Березуцкий ? А кто это ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:15
Ты имеешь в виду не пойти по пути Зенита, который купил Б. Алвеша за 22 млн, а продал за 4 ? Или Спартака, который купил Тиля за 16 млн, а теперь его и даром не берут, только в аренду. За Влашича 25 дают, но он стоит 30, значит уйдет за 30. Головин ушел за 30, а Влашич не хуже.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:14
Николе просто уже не интересно в нашем колхозе играть. Если есть спрос и бабки за него , то скатертью дорога. Но цска во многом проиграет от его ухода. Он был мощный мотор в команде.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 20:53
Как по мне, его уровень не топовый, примерно такой же как у Пашалича, то есть для топ-5 норм, но не для топ клубов
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:43
А мысль: "Не продешевить как бы..." не дает спокойно созидать...))
makkie
makkie
вчера в 20:40
Влашич уже мыслями в Европе, смысл его удерживать и уламывать?
Давно пора попробовать свои силы на серьезном уровне. Первенство водокачки (читай РПЛ) Никола уже давно перерос.
Затухнет в России, если останется. Тем более, под руководством такого великого тренера, как Лёша Березуцкий :)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 20:38
он еще в том сезоне при гончаренко намекал что хочет свалить ,но и тогда говорили что он профи и будет играть,а сам никола потерял интерес играть без ЛЧ
Cat01
Cat01
вчера в 20:34
Надо смотреть в какой он форме сколько просить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:27
С Николой в прошлом сезоне не попали в еврокубки. Если его продадут и не найдут адекватной замены - удел ЦСКА будет борьба за выживание. Тем более с тренером новичком Березуцким.
И бывшего тренера сборной Орешкин не хочет брать :)
В общем не позавидуешь в этом сезоне ЦСКА...
Поц
Поц
вчера в 20:27
Ситуация печальна для ЦСКА. Если продадут Влашича, то не больше чем за 15 млн. Если не продадут, вряд ли он ж0пу рвать будет, потерянный игрок по любому.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:25
Отпустите Влашича куда он хочет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:19
А мне кажется что не готов,смотрел сегодня игру
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