А. Березуцкий: «ЦСКА готов к уходу Влашича. Но за трансфер нужно заплатить»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал слухи о том, что полузащитник может покинуть московский клуб.

Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег и не маленьких. Но даже в этих условиях Никола остается профессионалом. Клуб готов к его уходу.