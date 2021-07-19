А. Березуцкий: «ЦСКА готов к уходу Влашича. Но за трансфер нужно заплатить»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал слухи о том, что полузащитник Никола Влашич может покинуть московский клуб.
Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег и не маленьких. Но даже в этих условиях Никола остается профессионалом. Клуб готов к его уходу.
Ранее стало известно, какую сумму ЦСКА хочет выручить с продажи Влашича.
Понятно что за те же 22 млн не отдашь уже 32-х летнего игрока....
И что Влашич выиграл за 3 года в ЦСКА ??? звание игрок месяца по версии СпортЭкспресса и журнала Крокодил ???
Быстрей бы трансфер состоялся...может тогда вы перестанете к месту и не к месту упоминать Зенит....который плохой но играет ЛЧ...в отличии от "некоторых")))
Подумаешь...брали игрока который стоил 20 млн...и теперь стоимость благодаря успехам сборной увеличилась на треть...
Вон спартаковцы за полтора года увеличили стоимость Ларссона в 4 раза.....и то не хвалятся....
Лично мне жаль что Никола уходит...
В Лиге всего то 3 игрока которые красят игру неординарными действиями и которые приходили с изначально заметным высокоуровневым мастерством...
Влашич, Крыховяк и Малком....
Понятно что за те же 22 млн не отдашь уже 32-х летнего игрока....
И что Влашич выиграл за 3 года в ЦСКА ??? звание игрок месяца по версии СпортЭкспресса и журнала Крокодил ???
Быстрей бы трансфер состоялся...может тогда вы перестанете к месту и не к месту упоминать Зенит....который плохой но играет ЛЧ...в отличии от "некоторых")))
Подумаешь...брали игрока который стоил 20 млн...и теперь стоимость благодаря успехам сборной увеличилась на треть...
Вон спартаковцы за полтора года увеличили стоимость Ларссона в 4 раза.....и то не хвалятся....
Лично мне жаль что Никола уходит...
В Лиге всего то 3 игрока которые красят игру неординарными действиями и которые приходили с изначально заметным высокоуровневым мастерством...
Влашич, Крыховяк и Малком....
— Когда же вы стулья принесете?
— Стулья против денег.
— Это можно, — сказал Остап, не думая.
— Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
— А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?
— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
— Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу.
— Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?
— Когда же вы стулья принесете?
— Стулья против денег.
— Это можно, — сказал Остап, не думая.
— Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
— А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?
— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
— Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу.
— Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?
Давно пора попробовать свои силы на серьезном уровне. Первенство водокачки (читай РПЛ) Никола уже давно перерос.
Затухнет в России, если останется. Тем более, под руководством такого великого тренера, как Лёша Березуцкий :)
Давно пора попробовать свои силы на серьезном уровне. Первенство водокачки (читай РПЛ) Никола уже давно перерос.
Затухнет в России, если останется. Тем более, под руководством такого великого тренера, как Лёша Березуцкий :)
И бывшего тренера сборной Орешкин не хочет брать :)
В общем не позавидуешь в этом сезоне ЦСКА...
И бывшего тренера сборной Орешкин не хочет брать :)
В общем не позавидуешь в этом сезоне ЦСКА...