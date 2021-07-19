Влашич опроверг слухи о переходе в «Милан»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своём будущем.
Будущее в ЦСКА? Я не знаю. Правда ли, что могу оказаться в «Милане»? Нет.
Ранее стало известно, почему «Милан» не смог договориться с ЦСКА по трансферу Влашича.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своём будущем.
Будущее в ЦСКА? Я не знаю. Правда ли, что могу оказаться в «Милане»? Нет.
Ранее стало известно, почему «Милан» не смог договориться с ЦСКА по трансферу Влашича.
А вот какая цена опосля нарисуется...?
А вот какая цена опосля нарисуется...?
Не к добру... Невнятного Николу уже видели...
Трансфертный облом не прибавит ему блеска и яркости...
Не к добру... Невнятного Николу уже видели...
Трансфертный облом не прибавит ему блеска и яркости...
В Италии ни один клуб за него не даст больше 20.
Вот АПЛ пускай разводят армейцы, там денег куча, может какой-нибудь Брайтон приберёт его.
В Италии ни один клуб за него не даст больше 20.
Вот АПЛ пускай разводят армейцы, там денег куча, может какой-нибудь Брайтон приберёт его.
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Из этих слов следует, что желания оставаться в ЦСКА у Влашича нет.
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Из этих слов следует, что желания оставаться в ЦСКА у Влашича нет.