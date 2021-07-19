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Влашич опроверг слухи о переходе в «Милан»

вчера, 19:24

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своём будущем.

Будущее в ЦСКА? Я не знаю. Правда ли, что могу оказаться в «Милане»? Нет.

Ранее стало известно, почему «Милан» не смог договориться с ЦСКА по трансферу Влашича.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:53
Оставайся Влашич с нами, будешь нашим королем.
steelhead
steelhead ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Влашич не по чину себя ценит, он роза среди навоза, в Эвертоне не кому был не нужен, а Эвертон - ну, так-себе команда. Точно не гранд, вполне на уровне ЦСКА в хорошие годы со Слуцким. Имхо, надо прогрессировать у коней, там, конечно чехарда, но к своим они обычно с пиететом. Надо стать своим, следовательно. Вообще, игрок стоит что-то, когда его ценят болелы, это главный показатель качества. Никаких заоблачных трансферов без этого не случается, как показывает практика. А цена его сейчас реальная - 5-6 млн Евро, а не 30-35.
steelhead
steelhead
сегодня в 00:36
Тут трансферная политика 79атушки. Одно дело, дат 200 баксов в ресурс, где будут туфту в интернете прогонять, другое - работать над трансферами. Никому Вдашич за пределами РФ не нужен, это понятно. Вопрос, нужен ли он Зениту. Скорее нет, чем да.
Сп62
Сп62
вчера в 22:03
Судя по второму ответу Влашича, трасфер провалился окончательно. Нужно закусить удила и попытаться вновь восстановить реноме.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:48
Вряд ли мы узнаем куда перейдёт Никола до его росчерка в контракте нового клуба.
протон1
протон1
вчера в 21:08
от цска ничего лучшего не ожидаю. многие эксперты молчат. не понятно как вчерашний игрок стал физруком в таком клубе. для этого нужны годы. жалко болельщиков цска. времена газаева были на много лучше . а после ушло вниз
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:04
Боится сглазить.
war4ar
war4ar
вчера в 21:03
Да кому он нужен за 20-30 млн . Ни 1 игрок из рфпл не может стоить больше 12, прошедший сезон еврокубков все наглядно показал.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 20:50
походу у парня апатия с таким настроем он врятли будет выкладываться на все сто процентов так что если не продадут будет баластом ,хотя в конце сезона не плохо играли и без него
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:46
Останется в ЦСКА и недовольный будет ходить по полю...
А вот какая цена опосля нарисуется...?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 20:40
Вот и славно! И для ЦСКА хорошо и для россонери!
armeec_
armeec_ ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:24
Я вообще удивлен, что кто-то интересуется Влашичем, то как он отыграл последний отрезок в ЦСКА, ну такое
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:24
Итальянские утки летят
armeec_
armeec_ ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 20:22
Да ладно?)АПЛ уже прекрасно знает его
particular
particular
вчера в 20:11
Хорват нервничает, фразы рубит, а информацию шинкует дозированно...
Не к добру... Невнятного Николу уже видели...
Трансфертный облом не прибавит ему блеска и яркости...
112910415
112910415
вчера в 20:01
с грустью опроверг ...
Futurista
Futurista ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 20:01
Еще сезон проиграет в РПЛ...
1bear
1bear
вчера в 19:57
с одной стороны может и к лучшему - Влашич ещё сезон поиграет в РПЛ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:48
Не думаю что это хорошо! Уж лучше для всех чтобы Николу продали !Ведь неизвестность хуже некуда. Она не дает Влашичу толком тренироваться , а тренерскому штабу непонятно встраивать ли кого на место Николы! Да и покупать или нет тоже зависит от продажи или нет игрока!
valt134
valt134
вчера в 19:45
Не нужен он Милану. Это в РПЛ он, типа, звезда. В ТОП-5 такие лавку полируют.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:42
Слухи идут,значит все равно уйдет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:37
Всё равно скоро уйдёт!
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 19:36
Вот и отлично.
В Италии ни один клуб за него не даст больше 20.
Вот АПЛ пускай разводят армейцы, там денег куча, может какой-нибудь Брайтон приберёт его.
протон1
протон1
вчера в 19:31
видать милан хотел за 15 лямов, как бы не поступил как хонда. помню он был очень расстроен . но все же отпустили потом
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:30
Болельщики Милана радостно выдохнули)
drug01
drug01
вчера в 19:30
Меньше слушать сплетни надо лучше играть
YVG
YVG
вчера в 19:28
Милан решил не повторять действа Аталанты.
cska1948
cska1948
вчера в 19:28
"Будущее в ЦСКА? Я не знаю..."
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Из этих слов следует, что желания оставаться в ЦСКА у Влашича нет.
oFANATo
oFANATo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
По слухам бомжи предложили 30 млн. евро за Влашича......
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 19:28
Слава тебе что не в Милан.
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