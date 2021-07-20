Мостовой: «„Бенфика“ — вполне проходимый соперник для „Спартака“»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Бенфики» Александр Мостовой оценил шансы российского клуба пройти португальскую команду в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Соперник «красно-белым» попался не самый простой, но он вполне проходим. То, что показывает команда в последних контрольных матчах, впечатляет, хотя по-настоящему её готовность покажут официальные игры РПЛ . Но у «Бенфики» этих официальных игр вообще до встречи со «Спартаком» не будет, у неё только начнётся вкат в сезон, это может стать преимуществом для «красно-белых».

Ну и скидывать фактор Витории (Прим. — главный тренер «Спартака») и его знакомства с соперником нельзя. Вряд ли состав «Бенфики» с момента его ухода оттуда так уж поменялся. Поэтому Руй может придумать какие-то трудности для своих бывших подопечных. В целом, жребий неплохой, равные шансы для команд. У «Спартака» их точно будет побольше, чем с «Монако».