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Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»

вчера, 23:48

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, где "Спартак сыграет против «Бенфики».

Сможет ли «Спартак» выйти в следующий раунд? А почему нет? «Спартак» все-таки лидер российского футбола. И сейчас с новым тренером, пусть и на предсезонном турнире, но они показали очень хорошую игру. Всё разумно, и идея игровая очень хорошая. Они сейчас не бьют вперед, а пытаются разыграть, стараются сыграть хорошие эпизоды, чтобы вскрыть оборону соперника. Это им удается: они все-таки в трех матчах 13 мячей забили.

Ранее стало известно о вражде между главными тренерами «Спартака» и «Бенфики».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:05
такое может случиться
и не случиться тоже может )
ABir
ABir
сегодня в 00:34
Прав Тарханов, до игры шансы у обеих команд равны
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:33, ред.
Газовый клуб тоже думал что может пройти Бенфику....а как получилось все знают.
311
311
сегодня в 00:29
Что за лидер такой бестрофейный?)
andromend
andromend
сегодня в 00:28
Вот любят у нас удачные прогнозы делать, а потом резко переобуваться.
протон1
протон1
сегодня в 00:27
вся надежда на нового тренера. зная соперника... ну без витории шансы бы упали точно
Cat01
Cat01
сегодня в 00:23
Когда он стал лидером?????
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:22
В том то и дело ...что нашего....
Наши лидеры уже пофеерили и покуражились...с Брюггами-Луогорцами-Ференцварошами....
Надеюсь эта еврокубковая компания будет удачливей....
Хотя предпосылок мало....
Зенит в 3-й корзине....ЦСКА вне еврокубков...Спартаку 4 матча до группы....
Тем не менее ...удачи всем нашим клубам..
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:11
Это обычное дело. Главное чтобы Спартак Москва сыграл очень хорошо, и хотя бы не провалился по полной, желательно пройти Бенфику, но если по игре и результату будет всё не особо плохо, то и это будет не таким уж ужасным результатом по меркам российского футбола.
1bear
1bear
сегодня в 00:10
хотелось бы верить,но все российские клубы сегодня уступают не только сильнейшим клубам Европы,но показывают уровень середнячков,типа Румынии и Болгарии,увы - докатились.....
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:08
Спартак Москва - один из российских топ-клубов, в числе самых популярных клубов России, обладатель множества трофеев, на данный момент относится к числу богатейших клубов России. Так что «лидер нашего футбола» здесь подходящая фраза.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:06
Слишком много болтовни вокруг этого противостояния до начала матчей от наших аналитиков и прочих экспертов, не к добру все это, как бы не сглазили.
David Young
David Young ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 00:05
И это не очень хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:05
В каком месте он лидер то?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:05
Спартак на предсезонке не играл с командами уровня Бенфики.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:00
Пролетит,как фанера над Лиссабоном!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Пройдёт, я договорился !!!)))
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