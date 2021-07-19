Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»

Российский тренер прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, где "Спартак сыграет против «Бенфики».

Сможет ли «Спартак» выйти в следующий раунд? А почему нет? «Спартак» все-таки лидер российского футбола. И сейчас с новым тренером, пусть и на предсезонном турнире, но они показали очень хорошую игру. Всё разумно, и идея игровая очень хорошая. Они сейчас не бьют вперед, а пытаются разыграть, стараются сыграть хорошие эпизоды, чтобы вскрыть оборону соперника. Это им удается: они все-таки в трех матчах 13 мячей забили.