Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, где "Спартак сыграет против «Бенфики».
Сможет ли «Спартак» выйти в следующий раунд? А почему нет? «Спартак» все-таки лидер российского футбола. И сейчас с новым тренером, пусть и на предсезонном турнире, но они показали очень хорошую игру. Всё разумно, и идея игровая очень хорошая. Они сейчас не бьют вперед, а пытаются разыграть, стараются сыграть хорошие эпизоды, чтобы вскрыть оборону соперника. Это им удается: они все-таки в трех матчах 13 мячей забили.
Ранее стало известно о вражде между главными тренерами «Спартака» и «Бенфики».
и не случиться тоже может )
и не случиться тоже может )
Наши лидеры уже пофеерили и покуражились...с Брюггами-Луогорцами-Ференцварошами....
Надеюсь эта еврокубковая компания будет удачливей....
Хотя предпосылок мало....
Зенит в 3-й корзине....ЦСКА вне еврокубков...Спартаку 4 матча до группы....
Тем не менее ...удачи всем нашим клубам..
Наши лидеры уже пофеерили и покуражились...с Брюггами-Луогорцами-Ференцварошами....
Надеюсь эта еврокубковая компания будет удачливей....
Хотя предпосылок мало....
Зенит в 3-й корзине....ЦСКА вне еврокубков...Спартаку 4 матча до группы....
Тем не менее ...удачи всем нашим клубам..