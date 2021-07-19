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Гамула: «Шансы „Спартака“ — в его огромном желании попасть в ЛЧ»

вчера, 23:03

Российский тренер Игорь Гамула прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, где «Спартак» встретится с «Бенфикой».

Интересно будет посмотреть на это противостояние. Все-таки в свое время нынешний тренер «Спартака» Руй Витория работал с «Бенфикой» и, скорее всего, знает её хорошо. Но, конечно, соперник у «красно-белых» очень сложный… Я думаю, что мы очень часто с «Бенфикой» встречаемся: «Зенит» недавно играл с этой командой, теперь — «Спартак»… Сложно ответить на вопрос, что будет в этом противостоянии, но если отталкиваться от того, как сейчас играет «Спартак», и если он будет прогрессировать, думаю, что-то получится. Очень хотелось бы, чтобы получилось.

Мне кажется, шансы «Спартака» — в его огромном желании попасть в Лигу чемпионов. Потому что они там давно не были. Это очень большая цель. А сыграть в Лиге чемпионов очень важно. В последнее время выступали наши клубы там неудачно. Поэтому очень хочется, чтобы сейчас «Спартак» и «Зенит» хорошо проявили себя здесь на групповом этапе. Чтобы уже меньше поливали грязью наши команды и чтобы у нас снова было три клуба в этом турнире.

Ранее стало известно о вражде между главными тренерами «Спартака» и «Бенфики».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
разумная мысль !
Спартак нынче на подъёме, на кураже по случаю новых подходов нового тренера ...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:39
Посмотрим окажется ли Бенфика по зубам КБ....питерской команде оказалась не по зубам
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:02
С каких пор ЖЕЛАНИЕ стало капиталом???Разве что впридачу к мастерству,чего нашим клубам не достаёт,не исключая и "Спартак".Ишь ,как они возбудились от предсезонного турнира с себе подобными,аж жуть берёт!Мужики,вы наехали на пень,именуемого "Бенфикой".
Gahi
Gahi
сегодня в 00:01
Одного желания мало нужно готовится серьёзно и основательно первая игра состоится уже в начале августа в Москве а ответная 10 августа в Лиссабоне. И в первой игре Спартаку нужно максимум выжать из этого матча чтобы уже в ответной игре в Португалии себя чувствовать уверенно и ловить соперника на контратаках. Бенфика также как и в прошлом году начинает играть с 3-го квалификационного раунда, хотя в прошлом году был один матч но ПАОК смог выжать и выиграть его со счётом 2-1 и отправить Бенфику в Лиги Европы. Так что у Спартака есть тренер Руй Витория который так хорошо знает и команду и тренера Бенфики а также возможности котором они располагают, что станет несомненно главным аргументом в противостоянии этих двух команд. Удачи
протон1
протон1
вчера в 23:16
все зависит от спартака. главное что бы не сдулись мышцы . обычно хватает физика на 45 минут. не понимаю за счет чего сша собирает биоматериал в россии если в сборной не хватает мышц. я сейчас не про клуб сказал где легионеры . докажите что вы не худшие. что вы лучшие всей европе.
drug01
drug01
вчера в 23:10
Будем смотреть на результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:05
Бенфика тоже туда хочет...
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