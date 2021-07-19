Российский тренер прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, где «Спартак» встретится с «Бенфикой».

Интересно будет посмотреть на это противостояние. Все-таки в свое время нынешний тренер «Спартака» Руй Витория работал с «Бенфикой» и, скорее всего, знает её хорошо. Но, конечно, соперник у «красно-белых» очень сложный… Я думаю, что мы очень часто с «Бенфикой» встречаемся: «Зенит» недавно играл с этой командой, теперь — «Спартак»… Сложно ответить на вопрос, что будет в этом противостоянии, но если отталкиваться от того, как сейчас играет «Спартак», и если он будет прогрессировать, думаю, что-то получится. Очень хотелось бы, чтобы получилось.

Мне кажется, шансы «Спартака» — в его огромном желании попасть в Лигу чемпионов. Потому что они там давно не были. Это очень большая цель. А сыграть в Лиге чемпионов очень важно. В последнее время выступали наши клубы там неудачно. Поэтому очень хочется, чтобы сейчас «Спартак» и «Зенит» хорошо проявили себя здесь на групповом этапе. Чтобы уже меньше поливали грязью наши команды и чтобы у нас снова было три клуба в этом турнире.