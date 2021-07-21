Шмаров: «Кунцу будет очень сложно в сборной России»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера сборной России.

Я играл против Кунца в Бундеслиге, когда он еще был футболистом. Да, игрок хороший был. В последние годы он тренирует молодежную сборную Германии. Насколько он подходит для нашей сборной? Сложно сказать, потому что он, во-первых, не знает российский чемпионат, во-вторых, времени практически нет, а ему нужно знакомиться с игроками и узнать их возможности, поэтому ему будет очень тяжело.