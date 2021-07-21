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Шмаров: «Кунцу будет очень сложно в сборной России»

вчера, 13:29

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал слухи о возможном назначении Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

Я играл против Кунца в Бундеслиге, когда он еще был футболистом. Да, игрок хороший был. В последние годы он тренирует молодежную сборную Германии. Насколько он подходит для нашей сборной? Сложно сказать, потому что он, во-первых, не знает российский чемпионат, во-вторых, времени практически нет, а ему нужно знакомиться с игроками и узнать их возможности, поэтому ему будет очень тяжело.

На должность главного тренера сборной России также претендуют и два других специалиста.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Assylkhan Ikhsanov (раскрыть)
вчера в 17:12
Может быть и не только, но вариант не самый лучший.
протон1
протон1
вчера в 15:58
Если Кунц в здравом уме, и если цена вопроса Кунца устроит, то он с удовольствием согласится какое-то время побыть главным тренером сборной России
ДСА
ДСА
вчера в 14:28
Возможно это очередная глупость от РФС.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:06, ред.
Назначьте тогда Васю Березуцкого - он в российском футболе прекрасно разбирается и к тому же прекрасный мотиватор - Кунцу в этом смысле до него далеко
izrafel
izrafel
вчера в 14:03
Назовите лучше тренера которому будет легко с нашей сборной
Cat01
Cat01
вчера в 13:57
Надо хорошо подумать!
Assylkhan Ikhsanov
Assylkhan Ikhsanov
вчера в 13:51
Только Бердяев , Карпин это второй Черчесов в другом варианте. Нет мудрости , только гонор. Про ноги Шамуродова
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:41
Когда он ознакомится с устройством футбола в России, случится настоящий культурный шок
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:35
Любому будет очень сложно в сборной России.
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