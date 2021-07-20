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Корниленко: «Бердыев — идеальный вариант для сборной России»

20 июля 2021, 15:31

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи, что Курбан Бердыев может возглавить сборную России.

Сейчас много дискуссий по поводу того, кто должен возглавить сборную России. Один из самых часто упоминаемых — Курбан Бердыев. На мой взгляд, это идеальная кандидатура. Он сильнейший специалист, который может дать результат. Я работал с ним в «Рубине», знаю, о чем говорю. Курбан Бекиевич — мощный тактик, очень здорово готовит команду к конкретному сопернику, разбирает всё до мелочей, много работает с каждым футболистом индивидуально. К каждому — свой подход. Если он возглавит сборную России, это будет здорово.

Ранее также появилась информация о том, что РФС близок к подписанию контракта с иностранным специалистом.

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альсато
альсато
вчера в 17:42
Какой вариант вам сцуко?...бабай вам из г...овна конфету слепит?.....Работать надо!...с детско-юношеского футбола!... и еще раньше!...в РФС-работают бабочки однодневки!..сидят на чемоданах с первого дня!....и будут сидеть, пока пинка под пятую точку не получат)))))
николай николаев 3
николай николаев 3 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 00:00
Выбор есть.Вряд ли какой тренер сделает более сильную сборную как сейчас.Не замыливайте себе глаза с таким футболом как у нас сейчас в России.Нужно все менять в футболе.Иначе постоянно будем ныть ,искать стрелочника и надеяться на чудо.Почитайте как поднимали свой футбол другие страны.Даже в Латвии взялись за голову и с умом начали строить свой футбол.Почитайте как перестраивали в Германии после провала на ЧМ 1998 года. Это не перестройка футбола игра по другой системе.Это очковтирательство для идиотов и отчет перед президентом о своих проделанных делах,но не перестройка в лучшую сторону футбола.Так зачем нам пенсионер 69 лет если можно дать попрактиковаться молодому,хотя бы тому же Евсееву.Чем он плох? Пока не наладят в стране футбол,сборная будет позором.Думаю не кто нас не сможет вытянуть на ЧМ 2022.А если произойдет чудо и мы выйдем,то поверьте,такого позора получим,что ЧЕ 2020 покажется конфеткой.Попадем в группу не с Данией ,с Бельгией,а с Узбекистаном и Конго с Австралией и умудримся им всем проиграть. У нас есть толковые молодые ребята,дайте им набираться опыта и практики.Зачем нам такой ЧМ 2022,в котором мы такую оплеуху получим,не очухаемся.Не попадание на чемпионат разве первый раз,а вот позор на чемпионате,это уже другое дело.Весь мир будет смеяться имея такую территорию и численность населения и быть последними....
николай николаев 3
николай николаев 3
20 июля в 23:43, ред.
Всем вопрос кто обеими руками за Бердыева. И так вопросы.Вы в курсе сколько Бердыев готовил Рубин к чемпионству наигрывая чемпионский состав? 11 лет. Вы в курсе почему так великолепно он пошумел с Ростовом?Ответ прост. Он сам говорил везде что у игроков фк Ростов была бешеная мотивация которой он не смог потом добиться в Рубине.Плюс в Ростов перешли игроки с бывшего чемпионского состава Рубина.Кто ответит и скажет почему именно с Рубином после Ростова Бекеевич провалил Рубин фактически до вылета и только харизм Шаронова сумел оставить Рубин в РПЛ. Помните как заиграл Рубин с Шароновым как ушел Бердыев? А ведь именно когда пришел в Рубин Бердыев состав был сильнейший и плюс притянул с собой с Ростова и Полоза и Азмун и Кудряшова и все Рубину предсказывали ЛЧ ,но увы....,все все ждали вот-вот разыграется Рубин,а он падал в пропасть.Забыли это? И самое главное.Вы помните кому он отдавал часть своих успехов? Именно тренерскому составу который сейчас уже не собрать.Даже Кафанов вряд ли уйдет с Ростова.С кем Бердыев будет делать результат и подскажите как за неделю до матчей он сможет наиграть то что он тратил месяца водя по полю каждого игрока?Вы правда верите Бердыеву? А как же последняя его провальная работа как главного в Рубине,ведь судят всех не то что было когда-то,а по последним результатам? Ведь это просто провальный позор именно гениальности его.Почему молчите об этом,но помните мимолетную победу над Баварией?Докажите мне обратное плюс два года без практики как тренер.Теория одно,а без практики это другое.И не забывайте,сборников так он не мотивирует как Ростов,они все миллионеры,а ребята в Ростове месяцами сидели без зарплат.Плюс не будет Нобоа и Азмун.Почему вы за тренера ,который после себя всегда оставлял только разруху?Разве кто может сказать,ДА,БЕРДЫЕВ ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ СИЛЬНУЮ КОМАНДУ КАК ГАЗАЕВ ЦСКА,КАК СЕМИН ЛОКО ВЫТАСКИВАЯ С ДНА НЕСКОЛЬКО РАЗ ЛОКО.Почему не один из вас не заикается о Палыче у которого заслуг в сто раз больше чем у Бердыева и он ушел на подъеме с ЛОКО,Бердыев с позором с Рубина.Не верю я Бердыеву и прошу убедите меня что он лучше Черчесова.Только без восхищений и без оскорблений,факты,может я приму вашу сторону и пойму что я ошибаюсь
Triem
Triem
20 июля в 23:01
С КББ России хуже точно не будет!
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 июля в 20:27
Выбора по сути нет. Как конкурсный управляющий сгодится, чтобы попытаться на ЧМ выйти, но развития от него ждать не стоит. Он уже настолько закоснел в футболе от оборонки, что современные тенденции скоростного футбола не воспримет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 июля в 19:41
Президентам клубов подумать бы о своих игроках, кто станет под знамёна сборной. Есть шанс, что КББ выстрелит и тогда возможно на футболистов будет спрос и они разойдутся, как горячие пирожки в Европу.
Надо рисковать и не тянуть кота за бубенцы.
Chevengur
Chevengur
20 июля в 18:51
Бердыев показал, что хорошо умеет работать как с молодежью так и ветеранами, плюс везде, где он работал, вспоминали о его любви к дисциплине и системному подходу в подготовке. Скорее всего найдется довольно много ребят, которые в бердыевской сборной не приживутся, но те, кто останется, результат выдавать ИМХО будут.
протон1
протон1
20 июля в 17:20
Многие очень надеются увидеть данного наставника в качестве главного тренера нашей сборной.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
20 июля в 17:16, ред.
И, я- в их числе!!!
Доброго и Крепкого Тебе ЗДОРОВЬЯ, Дружище- Иван Иванович!!!!!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 июля в 16:25
Когда уже объявят?
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 16:09
Даже тот факт, что о К.Бердыеве говорят больше всех, когда затрагивается тема главного тренера сборной России, говорит о том, что Курбан Бекиевич достойный кандидат, чтобы стать у "штурвала" сборной России, "сняться с мели" и выйти в открытое плавание, радуя в первую очередь результатами сборной России...Тренер, который умеет мыслить, стратег и тактик, тренер, который "играет" по ситуации, в зависимости от того, кто очередной соперник...Тренер, который добился в РФПЛ, РПЛ то, что никто не добился и "вряд ли, когда-либо добьётся...

Кто, если не Бердыев... И кто тот, кто, и почему, если не Бердыев....
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 16:08
ну при его подходе лет десять готовить будет)))))
drug01
drug01
20 июля в 15:58
Думаю на данный момент основная кандидатура
Cat01
Cat01
20 июля в 15:57
Согласен по всем статьям
stanichnik
stanichnik
20 июля в 15:45
Мнение Корниленко разделяет большинство отечественных футбольных экспертов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 15:34
Я бы с этим поспорил...
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 15:32
Похоже это самое распространенное мнение.
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