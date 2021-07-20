Корниленко: «Бердыев — идеальный вариант для сборной России»

Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал слухи, что может возглавить сборную России.

Сейчас много дискуссий по поводу того, кто должен возглавить сборную России. Один из самых часто упоминаемых — Курбан Бердыев. На мой взгляд, это идеальная кандидатура. Он сильнейший специалист, который может дать результат. Я работал с ним в «Рубине», знаю, о чем говорю. Курбан Бекиевич — мощный тактик, очень здорово готовит команду к конкретному сопернику, разбирает всё до мелочей, много работает с каждым футболистом индивидуально. К каждому — свой подход. Если он возглавит сборную России, это будет здорово.