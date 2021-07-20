Корниленко: «Бердыев — идеальный вариант для сборной России»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи, что Курбан Бердыев может возглавить сборную России.
Сейчас много дискуссий по поводу того, кто должен возглавить сборную России. Один из самых часто упоминаемых — Курбан Бердыев. На мой взгляд, это идеальная кандидатура. Он сильнейший специалист, который может дать результат. Я работал с ним в «Рубине», знаю, о чем говорю. Курбан Бекиевич — мощный тактик, очень здорово готовит команду к конкретному сопернику, разбирает всё до мелочей, много работает с каждым футболистом индивидуально. К каждому — свой подход. Если он возглавит сборную России, это будет здорово.
Ранее также появилась информация о том, что РФС близок к подписанию контракта с иностранным специалистом.
Кто, если не Бердыев... И кто тот, кто, и почему, если не Бердыев....
Кто, если не Бердыев... И кто тот, кто, и почему, если не Бердыев....