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Забивал на Евро и выиграл титулы с молодыми немцами. Человек, который должен возглавить сборную России

вчера, 11:58
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Опережает Бердыева и Карпина.

Трио кандидатов

Президент РФС Александр Дюков обещал объявить имя нового главного тренера сборной России до старта РПЛ, а это знаменательное событие запланировано на послезавтра. Даже если не уложатся за оставшиеся три дня, переговоры с кандидатами должны быть на финишной прямой. Стало известно, что в шорт-листе РФС три специалиста: Карпин, Бердыев и наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц, который для российской стороны является приоритетным вариантом.

Карпин выставил условие, которое не устраивает РФС, а плюсы и минусы Курбана Бердыева мы подробно разбирали. По правде говоря, немного смущает отсутствие единого вектора при выборе кандидатов: имеем двух стилистически противоположных отечественных специалистов из разных поколений и зарубежного тренера из системы Немецкого футбольного союза, который в случае назначения сможет приступить к своим обязанностям не раньше августа. Так или иначе, давайте познакомимся с основным кандидатом.

Портрет Штефана Кунца

Возраст: 58 лет; Гражданство: Германия.

Клубная карьера (1981-1999): «Боруссия» (Нойнкирхен), «Бохум», «Байер» (Юрдинген), «Кайзерслаутерн», «Бешикташ», «Арминия».

- Штефан Кунц играл на позиции центрального нападающего, за 16 сезонов на профессиональном уровне забил 224 гола.

- Кунц дважды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги: в сезоне 1985/86 в составе «Бохума» (22 гола) и в сезоне 1993/94 в составе «Кайзерслаутерна» (18 голов).

- 179 голов в матчах Бундеслиги — восьмой показатель результативности в истории турнира. Только 7 форвардов наколотили в Бундеслиге больше голов, чем кандидат в тренеры сборной России: Герд Мюллер, Роберт Левандовски, Клаус Фишер, Юпп Хайнкес, Манфред Бургсмиллер, Клаудио Писарро и Ульф Кирстен.

- Наиболее продуктивно выступал за «Кайзерслаутерн» (1989-1995): 93 гола и 22 ассиста в 205 матчах.

- В 1991-м Штефан Кунц был признан футболистом года в Германии.

- Трофеи на клубном уровне Кунц завоевывал только с «Кайзерслаутерном»: чемпионство в сезоне 1990/91, Кубок Германии 1989/90 и Суперкубок 1991.

Международная карьера (1993-1997): сборная Германии = 25 матчей, 6 голов.

- Кунц дебютировал за сборную Германии только в 31 год, через 7 лет после завоевания первой «Золотой бутсы» Бундеслиги и через 2 года после признания лучшим футболистом страны.

- В 1994 году Штефан забил единственный гол в товарищеском матче Россия — Германия в «Лужниках»: поразил ворота Станислава Черчесова на 7-й минуте с передачи Юргена Клинсманна. Если Кунц возглавит сборную России после Черчесова этот эпизод приобретет дополнительный символизм.

- Участие Кунца в ЧМ-1994 ограничилось четырьмя минутами в матче 1/8 финала против Бельгии, зато вклад в победу сборной Германии на Евро-1996 ощутим: принял участие в 5 матчах из 6, сделал ассист в матче против России на групповой стадии (3:0), а в полуфинале против Англии оперативно ответил на супербыстрый гол Ширера и сделал счет 6:6 в серии пенальти. Сразу после Кунца бил Гарет Саутгейт и поверг Англию в отчаяние.

- Кунц — уникальный футболист для Бундесманафшт. Сборная Германии ни разу не проиграла в 25 матчах со Штефаном на поле: 20 побед и 5 ничьих.

Тренерская карьера (1999-…): «Боруссия» (Нойнкирхен), «Карлсруэ», «Вальдхоф» (Мангейм), «Рот-Вайсс» (Ален), Германия U21.

- С 2005-го по 2008-й год Кунц работал спортивным директором в «Кобленце» и «Бохуме».

- С 2008-го по 2016-й Штефан Кунц занимал пост председателя правления ФК «Кайзерслаутерн».

- Таким образом, фактически на позиции тренера Кунц не проработал и 10 лет: на клубном уровне Штефан ограничился клубами из низших лиг, после чего в 2003 году ушел в функционеры. Зато оказался весьма эффективным у руля молодежной сборной Германии, которую возглавляет с 2016 года.

- Приглашение на тренерский мостик молодежной сборной Германии Штефан Кунц получил в результате того, что в «Кайзерслаутерне» проделал большую работу по части развития юных футболистов в академии. Есть надежда, что в случае прихода в сборную России не станет мучить дедов и найдет ключи активации для наших «Золотых резервов».

- Под руководством Штефана Кунца Бундестим U21 выиграла Евро-2017 и Евро-2021, а на турнире 2019 года немцы дошли до финала, где уступили Испании (1:2).

- За немецкую «молодежку» при Кунце выступали Серж Гнабри, Тило Керер, Надим Амири, Махмуд Дахуд, Александер Нюбель, Беньямин Хенрикс, Лукас Клостерманн, Джонатан Та, Флориан Вирц и другие известные ребята.

Что еще нужно знать о Штефане Кунце здесь и сейчас:

1. Кунц входил в число потенциальных преемников Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии и на каком-то этапе считался даже фаворитом, но работа досталась Ханси Флику, который уже работал в штабе Бундесманшафт и предъявил увесистые титулы, завоеванные с «Баварией».

2. Штефан — последовательный сторонник схемы с 4 защитниками, после вылета сборной Германии с Евро-2020 он говорил о неудачном выборе тактики и объяснял, почему Йоахиму Лёву не стоило играть по схеме 3-4-3.

3. Кунц может освободиться только к середине августа, ведь сейчас он готовится к старту в футбольном турнире Олимпиады (завтра у Германии первый матч с Бразилией). Финал запланирован на 7 августа, и немцы имеют все шансы забраться так далеко. Если РФС уговорит Штефана, то к матчу с Хорватией в отборе ЧМ-2022 новый тренерский штаб будет готовиться «на коленках».

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Absinthe5
Absinthe5 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 13:27
Абсолютно лучший тренер! В России просто нет равных!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Absinthe5 (раскрыть)
сегодня в 06:22
Надоели вы со своим пенсионером уже, чесслово. Бердыев, Бердыев... Ну и что Бердыев? А ничего Бердыев)) морально устаревший тренер...
Absinthe5
Absinthe5
вчера в 19:45
Бердыев абсолютно лучший кандидат, харэ тупить!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:55, ред.
Мне очень нравится. Надеюсь что возьмут его.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Anton Hohlov (раскрыть)
вчера в 16:40
А по любому пролетят. Играть же на поле не тренер будет, а кривоногие буратины. Если их в детстве не научили основам работы с мячом и тактики, то сейчас переучивать поздно.
Absinthe5
Absinthe5
вчера в 16:16, ред.
Что будет в случае назначения Кунца? То же самое, что было при других иностранцах. "Внёс нечто своё, но не выстроил команду"(причём, это нечто сразу забывается при следующем тренере. Вспомните Гууса). Эксперементируйте дальше, клоуны
Absinthe5
Absinthe5 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:11
В Ростове Бекиича был автобус? 2016 г. Ростов Зенит 3:0
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
Поможет, если будет т.н. "эффективный контракт" с оплатой по результатам. А то как дикие деньги получать, пить и морду бить мирным гражданам - они орлы, а как выиграть у сильной команды - им класса и правильной школы не хватает.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
вчера в 15:08
Я бы не возражал против Кунца (болельщиков, понятно, никто не спрашивает; и начальство наше любое хочет никогда и ни за что не отвечать), но, если Кунц приступит к своим обязанностям только в середине августа и не сможет вывести сборную на ЧМ в Катаре - хотелось бы, чтобы вместе с Кунцем сняли бы и тех, кто его пригласил и утвердил...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:08
Ну, вы сравнили нашу молодёжь с немецкой! Тут ни какой тренер не поможет!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:19
на клубном уровне Штефан ограничился клубами из низших лиг!!!

после чего в 2003 году ушел в функционеры. Зато оказался весьма эффективным у руля молодежной сборной Германии, которую возглавляет с 2016 года.

Кунц может освободиться только к середине августа, ведь сейчас он готовится к старту в футбольном турнире Олимпиады (завтра у Германии первый матч с Бразилией). Финал запланирован на 7 августа, и немцы имеют все шансы забраться так далеко. Если РФС уговорит Штефана, то к матчу с Хорватией в отборе ЧМ-2022 новый тренерский штаб будет готовиться «на коленках».

Что общего между нынешней сборной России и молодёжными сборными Германии?!
Работать с талантливой молодёжью Германии и работать со сборной России, которая в глубокой игровой "яме", куда её завёл С.Черчесов... И где та молодая перспективная футбольная молодёжь России , с которой привык работать Штефан Кунц в Германии с 2016г. по 2021г. - август включительно...

Тренер, который оторван от реалий, от реального положения, от реальных событий, происходящих в сборной России, который не знает никого из тех, кто играет, и из тех, кто может играть в перспективе...
Тренер, который готовит молодёжную сборную Германии, с перспективой играть в финале 7 августа.... А уже 1-го сентября матч Россия-Хорватия....отбор ЧМ...

Позиция РФС такова, кто угодно, но только не Бердыев, так было, когда в 2016г. утвердили С.Черчесова, так и сейчас, среди своих нет кандидатов, которые бы дали согласия и, которые бы более-менее могли быть кандидатами, в конкуренции с Бердыевым, приглашают тренера из Германии, который на клубном уровне ограничился клубами из низших лиг!!!
112910415
112910415
вчера в 14:10
да сентября ничего не успеет ...
на перспективу хорошо поработает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 13:36
Или Черевченко , он тоже неплохой вариант.
mars6791
mars6791
вчера в 13:30
Умеет работать с молодежью. Как будто у нас молодёжка пышет талантами. Потом посмотрит на перспективу, в ближайшие 2-3 года особого прорыва не будет.
Здесь предстоит работа кропотливая, и возможно без быстрого результата . Многие пеняют последние 1,5-2года работы Бердыева с Рубином, но ведь там не было практически денег на игроков, не было и самих раскрытых и квалифицированных игроков, кто там Сорокин, сейчас не особо блещет.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 13:25
Если назначат этого нонейма - пролетят мимо чм 100%. На перспективу если только.
Пепс
Пепс
вчера в 13:25
Я за Бердыева, ещё Федотова бы посмотрел
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:24
Кунц не плохая кандидатура , но времени у Сборной нет , что бы он полностью во все вник.
ОПС
ОПС
вчера в 12:49
Согласится ли на нашу сборную, неизвестно. Подождем немного.
shlomo
shlomo
вчера в 12:38
Спасибо за статью....ну что, по мне так Кунц это самая лучшая кандидатура.... тренер с ещё не очень громким именем, прогрессивным взглядом, свежими идеями и тактиками - отличный кандидат во многих странах..... а Кунц один из таких.... плюс опыт работы с перспективной молодежью, неискушенность славой и большими победами и стремление показать себя.... добавлю ещё, что начинал он с низших лиг - и это характеризует его положительно.... для нас думаю, что очень неплохой вариант..... другой вопрос, захочет ли он сам портить себе репутацию в нашем .........
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:37, ред.
Кого бы ни назначили, ему можно только посочувствовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:29
Из плюсов вижу то, что умеет работать с молодёжью. Нашей сборной нужно омоложение.
Посидит, посмотрит матчи РПЛ, живьём и в записи. Помощники подскажут, наших клубных тренеров можно привлечь - рекомендовать своих молодых игроков на ту или иную позицию.
Кунтц сам был добротным форвардом, может, научит забивать.
Минусом только то, что не знает наш футбол.
Бердыев же в годах, тактику "афтобуса" он менять не будет, везде гнёт свою линию.
Плюсом пойдёт знание нашей футбольной кухни и разговорный русский (возможно, даже матерный). Так что оба варианта с изъянами, но времени в зубах ковыряться просто нет...
vzusy5bdxswp
vzusy5bdxswp
вчера в 12:07
Не долго осталось ждать когда объявят имя нового тренера.
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