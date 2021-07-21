Забивал на Евро и выиграл титулы с молодыми немцами. Человек, который должен возглавить сборную России

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вчера, 11:58

Опережает Бердыева и Карпина.

Трио кандидатов

Президент РФС Александр Дюков обещал объявить имя нового главного тренера сборной России до старта РПЛ , а это знаменательное событие запланировано на послезавтра. Даже если не уложатся за оставшиеся три дня, переговоры с кандидатами должны быть на финишной прямой. Стало известно, что в шорт-листе РФС три специалиста: Карпин, Бердыев и наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц, который для российской стороны является приоритетным вариантом.

Карпин выставил условие, которое не устраивает РФС , а плюсы и минусы Курбана Бердыева мы подробно разбирали. По правде говоря, немного смущает отсутствие единого вектора при выборе кандидатов: имеем двух стилистически противоположных отечественных специалистов из разных поколений и зарубежного тренера из системы Немецкого футбольного союза, который в случае назначения сможет приступить к своим обязанностям не раньше августа. Так или иначе, давайте познакомимся с основным кандидатом.

Портрет Штефана Кунца

Возраст: 58 лет; Гражданство: Германия.

Клубная карьера (1981-1999): «Боруссия» (Нойнкирхен), «Бохум», «Байер» (Юрдинген), «Кайзерслаутерн», «Бешикташ», «Арминия».

- Штефан Кунц играл на позиции центрального нападающего, за 16 сезонов на профессиональном уровне забил 224 гола.

- Кунц дважды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги: в сезоне 1985/86 в составе «Бохума» (22 гола) и в сезоне 1993/94 в составе «Кайзерслаутерна» (18 голов).

- 179 голов в матчах Бундеслиги — восьмой показатель результативности в истории турнира. Только 7 форвардов наколотили в Бундеслиге больше голов, чем кандидат в тренеры сборной России: Герд Мюллер, Роберт Левандовски, Клаус Фишер, Юпп Хайнкес, Манфред Бургсмиллер, Клаудио Писарро и Ульф Кирстен.

- Наиболее продуктивно выступал за «Кайзерслаутерн» (1989-1995): 93 гола и 22 ассиста в 205 матчах.

- В 1991-м Штефан Кунц был признан футболистом года в Германии.

- Трофеи на клубном уровне Кунц завоевывал только с «Кайзерслаутерном»: чемпионство в сезоне 1990/91, Кубок Германии 1989/90 и Суперкубок 1991.

Международная карьера (1993-1997): сборная Германии = 25 матчей, 6 голов.

- Кунц дебютировал за сборную Германии только в 31 год, через 7 лет после завоевания первой «Золотой бутсы» Бундеслиги и через 2 года после признания лучшим футболистом страны.

- В 1994 году Штефан забил единственный гол в товарищеском матче Россия — Германия в «Лужниках»: поразил ворота Станислава Черчесова на 7-й минуте с передачи Юргена Клинсманна. Если Кунц возглавит сборную России после Черчесова этот эпизод приобретет дополнительный символизм.

- Участие Кунца в ЧМ -1994 ограничилось четырьмя минутами в матче 1/8 финала против Бельгии, зато вклад в победу сборной Германии на Евро-1996 ощутим: принял участие в 5 матчах из 6, сделал ассист в матче против России на групповой стадии (3:0), а в полуфинале против Англии оперативно ответил на супербыстрый гол Ширера и сделал счет 6:6 в серии пенальти. Сразу после Кунца бил Гарет Саутгейт и поверг Англию в отчаяние.

- Кунц — уникальный футболист для Бундесманафшт. Сборная Германии ни разу не проиграла в 25 матчах со Штефаном на поле: 20 побед и 5 ничьих.

Тренерская карьера (1999-…): «Боруссия» (Нойнкирхен), «Карлсруэ», «Вальдхоф» (Мангейм), «Рот-Вайсс» (Ален), Германия U21.

- С 2005-го по 2008-й год Кунц работал спортивным директором в «Кобленце» и «Бохуме».

- С 2008-го по 2016-й Штефан Кунц занимал пост председателя правления ФК «Кайзерслаутерн».

- Таким образом, фактически на позиции тренера Кунц не проработал и 10 лет: на клубном уровне Штефан ограничился клубами из низших лиг, после чего в 2003 году ушел в функционеры. Зато оказался весьма эффективным у руля молодежной сборной Германии, которую возглавляет с 2016 года.

- Приглашение на тренерский мостик молодежной сборной Германии Штефан Кунц получил в результате того, что в «Кайзерслаутерне» проделал большую работу по части развития юных футболистов в академии. Есть надежда, что в случае прихода в сборную России не станет мучить дедов и найдет ключи активации для наших «Золотых резервов».

- Под руководством Штефана Кунца Бундестим U21 выиграла Евро-2017 и Евро-2021, а на турнире 2019 года немцы дошли до финала, где уступили Испании (1:2).

- За немецкую «молодежку» при Кунце выступали Серж Гнабри, Тило Керер, Надим Амири, Махмуд Дахуд, Александер Нюбель, Беньямин Хенрикс, Лукас Клостерманн, Джонатан Та, Флориан Вирц и другие известные ребята.

Что еще нужно знать о Штефане Кунце здесь и сейчас:

1. Кунц входил в число потенциальных преемников Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии и на каком-то этапе считался даже фаворитом, но работа досталась Ханси Флику, который уже работал в штабе Бундесманшафт и предъявил увесистые титулы, завоеванные с «Баварией».

2. Штефан — последовательный сторонник схемы с 4 защитниками, после вылета сборной Германии с Евро-2020 он говорил о неудачном выборе тактики и объяснял, почему Йоахиму Лёву не стоило играть по схеме 3-4-3.