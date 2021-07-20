В РФС выделили трёх претендентов на должность тренера сборной России

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20 июля 2021, 22:02

РФС обозначил трёх главных кандидатов на должность тренера сборной России.

Как сообщается, в список входят наставник молодёжной сборной Германии , главный тренер «Ростова» и , ранее работавший в «Ростове» и «Рубине». Фаворитом является Кунц, а запасным вариантом — Бердыев.