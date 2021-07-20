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В РФС выделили трёх претендентов на должность тренера сборной России

20 июля 2021, 22:02

РФС обозначил трёх главных кандидатов на должность тренера сборной России.

Как сообщается, в список входят наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и Курбан Бердыев, ранее работавший в «Ростове» и «Рубине». Фаворитом является Кунц, а запасным вариантом — Бердыев.

Ранее Бердыев ответил на вопрос о переговорах с РФС.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 06:19
Понятно, бригада тренеров, главный Кунц, помощник Бердыев, резервный Карпин.
pomor45
pomor45
вчера в 22:28
Бердыев нужен, чтобы закончить дело, начатое Черчесовым. Лучшего преемника не найти.
альсато
альсато ответ Renton36 (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
ты понимаешь, что НИКТО, НИЧЕГО не сделает!...хоть самого Лобановского от туда изымай(да простит меня Господь)...без плана (хотя бы пятилетнего)...
альсато
альсато
вчера в 17:22
Запасной вариант!)))))))...Сульфат натрия!..что общего у кУНЦА_,БЕРДЫЕВА и КАРПИНА?.....ГЛОБАЛЬНОЕ наяб...ство!...ГЛОБАЛЬНОЕ!
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 16:15
Судя по составу , Бердыев сможет собрать хороший автобус ,с хорошей контратакой и результат думаю будет !
mat73
mat73 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:36
Вот как раз на примере Шварца и Тедеско так и говорю. Что того что этого - у нас в нашем футбольном сообществе особо не приняли, что болельщики, что специалисты, что журналисты. Всегда был повод покопаться в ....
Сп62
Сп62 ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 12:52
А Шварца, Тедеско ты раньше знал?
Renton36
Renton36
вчера в 12:01
Только Бердыев,остальные ниочем.
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 11:02
Очень хотелось бы посмотреть на Бердыева, в остальных слабо вериться, может Хотабыч даст жару толерантам европейским, а то как то за державу обидно. Четвёртое место это уже достижение для России.
galem72
galem72 ответ ykcyc77 (раскрыть)
вчера в 10:43
"...а кто такой Кунц?.."

Вообще-то, Стефан взял с своими пацанами европейскую чашку на чемпионате U21 в 21г, не проиграв при этом ни одной игры в группе и плей-офф. А Бердыев или Карпин работали хоть раз со сборками?
Legend 6
Legend 6
вчера в 10:41
Всё ясно, один кандидат, Бердыев. Других вариантов у РФС нет.
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:11
Кунц или Бердыев, но только не Карпин. Пожалуйста
chromage
chromage
вчера в 08:48
Только у Бердыева наверное получится из поленьев сделать хорошую команду.
kts99
kts99
вчера в 07:39
Что русскому хорошо то немцу смерть. Бердыев.
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 07:25
Не знаю как кому кто, а я склоняюсь к Бердыеву. Он один из немногих чего-то стоит. Как тренер добился удивительных успехов. А кто такой Кунц?? Очередной гастролер??
mat73
mat73
вчера в 07:22
Какой Кунц, практически в России никто не знает, кто его вытащил? Опять ктото тупо навариться хотят?
Absinthe5
Absinthe5
вчера в 05:31
Назначьте Бердыева! Он всем всё доказал!
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 01:37
На работу Кунца было бы интересно посмотреть.
Хотя игроки сборной заслуживают Магата, вот он бы их погонял... И он по-моему свободен))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 01:37
Не поставите КББ сейчас потом поздно будет. Не повторяйте ошибку Мутко! Годы уходят! Есть реальный шанс начать перестройку в футболе о чем Бердыев всегда отмечал в своих интервью.
Гинер, Дюков и иже с ними.. Вы свое слово сказали, говорили десятилетиями, о благе росфутбола. Где оно развитие? Где оно благо?
Журналисты? Вам нужен балабол красиво 3.14 "пресс-хатах"? Матч ТВ? Вам нужно шоу?
Ну так берите тогда артиста Леонида. Сборная смотришь будет играть, как он мелет языком.
Про "зверька"немецкого ничего сказать не могу, ибо кот в мешке. Чел работает в системе, где все отлажено и работает, как часы. Попадет в нашу действительность оку**т. Завоняет так, аж слезы потекут.Не буду перечислять, эту "гордость", " движущую силу"
росфутбола. Они и так на слуху у болел.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 01:00
Романцев !Ё Или Бышовецм! Или Газзаев !
makkie
makkie
вчера в 00:30
Карпин, серьезно? 😂
Пик
Пик
вчера в 00:18
С Бердыевым распила не получится и будет немец.
RamonCSKA
RamonCSKA
20 июля в 23:23
Надеюсь , что пригласят кунца
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
20 июля в 23:19
Пусть Лорана Блана пригласят
Брулин
Брулин
20 июля в 23:16
Немец 100% но только со своим тренерским штабом. Гарантия работы 2 года хотя бы. Оживит состав и даст игру, простим если что непопадание на ЧМ.
Q-J-G
Q-J-G ответ Gahi (раскрыть)
20 июля в 23:14
Будем надеяться, что откажется Штефан Кунц, а он вполне может отказаться, хотя и кандидат №1....
Gahi
Gahi
20 июля в 23:09
Исходя из списка кандидатов на пост тренера сборной России и того что сегодня объявили что 8 октября состоится матч со Словакией в Казани, а 11 ноября в Санкт-Петербурге с Кипром то скорее всего пост тренера сборной займёт Курбан Бекиевич Бердыев. Удачи
Обезжиренный
Обезжиренный
20 июля в 22:55
Черчесову перед ЧМ давали полный карт-бланш, а теперешних кандидатов кастрируют рядом требований и ограничений. Кому это надо
За адекватность
За адекватность
20 июля в 22:55
"Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией." Вопросов больше не имею.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Comentarios (раскрыть)
20 июля в 22:43
Из трех зол надо выбрать меньшее. Мельчает наш футбол судя по списку претендентов. А этот список, мягко говоря не длинный, да и состоит из......
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