В РФС выделили трёх претендентов на должность тренера сборной России

РФС обозначил трёх главных кандидатов на должность тренера сборной России.
Как сообщается, в список входят наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и Курбан Бердыев, ранее работавший в «Ростове» и «Рубине». Фаворитом является Кунц, а запасным вариантом — Бердыев.
Ранее Бердыев ответил на вопрос о переговорах с РФС.
Фаворитом является Кунц, а запасным вариантом — Бердыев.
А о Карпине ни слова...
Валерий Карпин включён в список для мнимой альтернативы...
Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове», что не устраивает РФС.
И зачем тогда включать в список....
Реально два кандидата, а ещё реальней один, Штефан Кунц, шансы у Бердыева только в том случае, если откажется Кунц...
Фаворитом является Кунц, а запасным вариантом — Бердыев.
А о Карпине ни слова...
Валерий Карпин включён в список для мнимой альтернативы...
Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове», что не устраивает РФС.
И зачем тогда включать в список....
Реально два кандидата, а ещё реальней один, Штефан Кунц, шансы у Бердыева только в том случае, если откажется Кунц...