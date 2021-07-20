ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиЕвро-2020

Стало известно условие, при котором Карпин готов возглавить сборную России

20 июля 2021, 22:16

Наставник «Ростова» Валерий Карпин является одним из кандидатов на должность тренера сборной России. Знакомые с ситуацией источники сообщили условие, при котором Карпин готов возглавить национальную команду.

Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове», что не устраивает РФС.

Ранее стали известны имена ещё двух главных претендентов на должность тренера сборной России.

Все новости
Карпин — РФС: «Выдвигал ли я хоть одно условие?»
Вчера, 15:18 Комментарии38
Шмаров: «Кунцу будет очень сложно в сборной России»
Вчера, 13:29 Комментарии9
Забивал на Евро и выиграл титулы с молодыми немцами. Человек, который должен возглавить сборную России
Вчера, 11:58Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии22
Червиченко: «Кунц не разбирается в российском футболе»
Вчера, 11:47 Комментарии17
СлухиВ РФС выделили трёх претендентов на должность тренера сборной России
20 июля Комментарии49
Корниленко: «Бердыев — идеальный вариант для сборной России»
20 июля Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ Akatsuki72 (раскрыть)
сегодня в 16:16
В Европе "иностранец" понятие ООЧЕНЬ относительное. У нас же иностранцы реальные. Менталитет не тот от слова СОВСЕМ, не знают наших НАСТОЯЩИХ реалий.
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:10
Тебе нужна НЕПЛОХАЯ команда?...будешь гадать на кофейной гуще?..ты взрослый человек!...Ты понимаешь, что РАБОТАТЬ надо?!...последние тридцать лет-работу я видел только у "иваныча" Хидинка!
David Young
David Young
вчера в 14:15
Значит не возглавит.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 13:47
Всё они могут. Многое от тренера зависит.

Черчесов 5 лет разрушал нашу игру. А до этого этим занимался Капелло. Даже на ЧМ 2018 игра была убогой. Саудовская Аравия ни о чём, их на всех мундиалях почти все громят, Египет с травмированным Салахом, как команда так себе. А дальше унижение с Уругваем и полная импотенция против Испании. С Хорватией что-то было чуть-чуть, но больше за счёт характера, а так хорваты тоже были гораздо лучше по игре.

Я что хочу сказать. Наш менталитет не позволяет нам всё время обороняться. Мы далеко не греки, мы не умеем и никогда не будем уметь сидеть в обороне, чтобы всегда на 0. Мы должны атаковать. Когда пришёл Хиддинк, он сказал, что видит российский футбол атакующим. И он был абсолютно прав, это так. Мы рано или поздно допустим ошибку в обороне, так будет всегда. Не можем мы выдержать весь турнир на 0:0 и 1:0. Можем только в отдельно взятой игре. Именно поэтому Бердыев один раз обыграл Барсу, но не вышел из группы. Поэтому это надо компенсировать за счёт быстрой атаки, атаки, атаки и только атаки. Вообще постараться в будущем играть 4-3-3. Над этим надо годами работать. И начинать надо сейчас!
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 13:01
Лучше уж Валерия Карпина, чем немца.
Но должен быть Бердыев
Сп62
Сп62 ответ Баба Яга против (раскрыть)
вчера в 12:44
А почему нет? Шварц, Тедеско за короткий промежуток времени сделали неплохие команды. Здесь главное угадать, а логика не всегда хороший советчик.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:23
Дожил российский футбол до ручки. Силком заставляют тренеров тренировать сборную, а они, негодяи, не хотят, условия ставят. Почему-то пренебрегают почётной обязанностью руководить лучшими футболистами страны ! Интересно, почему ? Ответ очевиден: нутром чуют, что это гиблое дело, какое-никакое реноме раз плюнуть себе подпортить, а потом до конца жизни не отмоешься. Ушлые товарищи, на мякине не проведёшь.
Алексей 722
Алексей 722
вчера в 11:01
Он тренер что ли..
batog
batog
вчера в 10:23
И Лобановский, и Бесков, и Бышовец совмещали сборную с командой, и у них не плохо получалось!
batog
batog
вчера в 10:19, ред.
Правильно Валера ставит условие. Если что то получится на ЧМ, можно будет остаться в сборной минимум еще на 2 года, если нет продолжит работу в Ростове. Да и РФС должен согласиться, времени то нет(от слова совсем) и можно начать думать как притащить в сборную СУПЕР-КОУЧА.
Баба Яга против
Баба Яга против
вчера в 09:43
Только не немца
Palex
Palex ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 09:36
Условия ставили и Лобановский и Бышевец и Бесков. Так что не надо идеализировать патриотизм, того времени.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 08:23
Как думается, в советское время для любого тренера было бы огромной честью возглавить сборную страны, а тут каждый условия ставит
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 07:22
Неужели когда Дюкова выкинут ?
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 07:21
Я считаю, что Карпин не лучший вариант для сборной. Хотя он лучше Таракана.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:11, ред.
На мой взгляд правильное условие для Карпина, но для сборной ничего хорошего, поэтому Карпина нужно отметать.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 06:54
Валера хорош в роли гл.тренера сборной только по одной причине - при нем Артему Сергеевичу дорога в команду будет закрыта. Но это и все!
vnrjees36yjk
vnrjees36yjk
вчера в 06:30
Совмещение это плохо,мало времени на посещение и просмотр игр чемпионата,наблюдения за потенциальными кандидатами.Но.Кто даст гарантии что, тот же Кунц,переедет жить в Россию и будет посещать матчи хотя бы через тур,два.будет тупо сидеть в Германии,а вместо него здесь будут шерстить его российские помощники,которых ему назначат.Где выгода? Наверно опять выгода осядет в карманах РФС.
mars6791
mars6791
вчера в 06:20
Совмещение сейчас не пройдет, т.к. тренер этого клуба делает его базовой командой сборной, ну Ростов на это явно не тянет, да и любой другой клуб из-за наличия легионеров.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:05
Я за Бердыева только из-за того, чтобы все убедились, что и он не тянет и отстали от старика туркмена)))
Absinthe5
Absinthe5
вчера в 05:37
100% за Бердыева. Карпин супер-мотиватор, не более.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:06
До чего дожились не могут найти главного тренера сборной.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 05:02
Давайте еще Сережку Семака в пару и смеха будет на всю страну.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 03:43
Интересный натюрморт получается...))
swed27
swed27
вчера в 03:19
Карпина в сборную нельзя. Пусть пока в Ростове сидит
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 03:08
О чем вы говорите?! Наши "звезды" три паса подряд точных не могут сделать, либо мяч обработать нормально. Какая атакующая игра может быть?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 01:52
У Карпина все впереди, как и у Леонида, Семака, Черевченко, Талалаева. Сборной нужна глыба. Ум, опыт, мудрость.
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Владимир Кульгав (раскрыть)
вчера в 01:31
Бельгия, например.
протон1
протон1 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 01:23
а играли против какой команды на ноу камп? на их поле..
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 01:21
Один отскок на Камп Ноу... Первый гол, конечно же забитый явно не на шару, а потом мучения у своих ворот, великолепная тактика) Стояли у своих ворот и дико выстояли... При этом Рубин так и не вышел из группы) лично мне такая сборная неинтересна и болеть за автобус не хочется. Типа радоваться вымученному выходу на ЧМ? Да лучше вообще пропустить этот ЧМ и строить атакующую команду на будущее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100