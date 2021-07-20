Стало известно условие, при котором Карпин готов возглавить сборную России

Наставник «Ростова» Валерий Карпин является одним из кандидатов на должность тренера сборной России. Знакомые с ситуацией источники сообщили условие, при котором Карпин готов возглавить национальную команду.
Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове», что не устраивает РФС.
Ранее стали известны имена ещё двух главных претендентов на должность тренера сборной России.
Черчесов 5 лет разрушал нашу игру. А до этого этим занимался Капелло. Даже на ЧМ 2018 игра была убогой. Саудовская Аравия ни о чём, их на всех мундиалях почти все громят, Египет с травмированным Салахом, как команда так себе. А дальше унижение с Уругваем и полная импотенция против Испании. С Хорватией что-то было чуть-чуть, но больше за счёт характера, а так хорваты тоже были гораздо лучше по игре.
Я что хочу сказать. Наш менталитет не позволяет нам всё время обороняться. Мы далеко не греки, мы не умеем и никогда не будем уметь сидеть в обороне, чтобы всегда на 0. Мы должны атаковать. Когда пришёл Хиддинк, он сказал, что видит российский футбол атакующим. И он был абсолютно прав, это так. Мы рано или поздно допустим ошибку в обороне, так будет всегда. Не можем мы выдержать весь турнир на 0:0 и 1:0. Можем только в отдельно взятой игре. Именно поэтому Бердыев один раз обыграл Барсу, но не вышел из группы. Поэтому это надо компенсировать за счёт быстрой атаки, атаки, атаки и только атаки. Вообще постараться в будущем играть 4-3-3. Над этим надо годами работать. И начинать надо сейчас!
Черчесов 5 лет разрушал нашу игру. А до этого этим занимался Капелло. Даже на ЧМ 2018 игра была убогой. Саудовская Аравия ни о чём, их на всех мундиалях почти все громят, Египет с травмированным Салахом, как команда так себе. А дальше унижение с Уругваем и полная импотенция против Испании. С Хорватией что-то было чуть-чуть, но больше за счёт характера, а так хорваты тоже были гораздо лучше по игре.
Я что хочу сказать. Наш менталитет не позволяет нам всё время обороняться. Мы далеко не греки, мы не умеем и никогда не будем уметь сидеть в обороне, чтобы всегда на 0. Мы должны атаковать. Когда пришёл Хиддинк, он сказал, что видит российский футбол атакующим. И он был абсолютно прав, это так. Мы рано или поздно допустим ошибку в обороне, так будет всегда. Не можем мы выдержать весь турнир на 0:0 и 1:0. Можем только в отдельно взятой игре. Именно поэтому Бердыев один раз обыграл Барсу, но не вышел из группы. Поэтому это надо компенсировать за счёт быстрой атаки, атаки, атаки и только атаки. Вообще постараться в будущем играть 4-3-3. Над этим надо годами работать. И начинать надо сейчас!
Но должен быть Бердыев
Но должен быть Бердыев