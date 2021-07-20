Стало известно условие, при котором Карпин готов возглавить сборную России

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20 июля 2021, 22:16

Наставник «Ростова» является одним из кандидатов на должность тренера сборной России. Знакомые с ситуацией источники сообщили условие, при котором Карпин готов возглавить национальную команду.

Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове», что не устраивает РФС .

Ранее стали известны имена ещё двух главных претендентов на должность тренера сборной России.