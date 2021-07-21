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Червиченко: «Кунц не разбирается в российском футболе»

вчера, 11:47

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи, что немецкий наставник Штефан Кунц может возглавить сборную России.

А чем он так отметился, что его кандидатуру рассматривают? Он тренер немецкой молодежки, которая не выделяется и не показывает футбол мирового лидера, как это сделала молодежь Италии. Мы всегда идем каким-то странным путем. Я думаю, что выберут обязательно что-то несуразное, что не позволит нам попасть на ЧМ. Немцы второй чемпионат ничего сверхъестественного не показывают. Штефан не разбирается в нашем футболе, не знает его, поэтому он и фаворит. Логика запредельная. Я думаю, Кунц только слышал, что в России где-то есть футбол. Иногда, может, видел наши команды, но глубинных знаний о нашей сборной у него нет.

На должность главного тренера сборной России также претендуют и два других специалиста.

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альсато
альсато
вчера в 17:02
да у нас так везде!)))))...в медицине не разбираешься-будешь руководить!..в Армии не служил-вот тебе пост!))))....и т.д. и т.п.......ВРЕМЕНА. однако))))))..умом Россию не понять!)))))....ее ЛЮБИТЬ надо!
протон1
протон1
вчера в 16:25, ред.
не совсем согласен с мнением червиченко.. а что черчесов разбирался? развалил сборную до плинтуса. вот наша зарема владелица федуна лучше разбирается. вот её пусть и ставят
xysan_8181
xysan_8181
вчера в 15:15
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 14:52
    Какое отношение Кунц имеет к сборной России? Он ее обыгрывал на Евро-96 в составе сборной Германии)
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:31
    Червиченко: «Кунц, как и я, не разбирается в российском футболе».
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 14:04
    Не разбирается в российском футболе - это огромный плюс. Те, которые разбираются, даром не нужны.
    112910415
    112910415
    вчера в 13:58
    глубоко знать именно российский футбол ... это только повредило бы делу
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:30, ред.
    Что сие означает - не разбирается в российском футболе ? Г-н Червиченко, довожу до вашего сведения, что футбол един во всём мире, различие только одно: кто-то играет лучше, кто-то хуже. Нет отдельно российского, английского, немецкого, итальянского футбола; он, повторяю, един. Задача у тренера любой сборной, в том числе и нашей, одна - просмотреть как можно больше матчей внутреннего первенства, выбрать лучших футболистов и попробовать научить их играть в современный футбол. А вот получится у него или нет, зависит от многих факторов, главный из которых - уровень технической подготовленности игрока. Научить футболистов разным тактическим схемам - раз плюнуть, но только при условии, которое я назвал. А так как наших ребят надо ещё обучать "начальной военной подготовке", никакой выдающийся тренер даже с новомодными схемами игры не поможет.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 12:19
    "Он тренер немецкой молодежки, которая не выделяется и не показывает футбол мирового лидера, как это сделала молодежь Италии." Да что Вы говорите. Молодежная сборная Германии под его руководством приняла участие в трех ЧЕ. Два из них выиграла , в одном в финале уступила итальянцам. Вообще "не выделяется" сборная под его руководством, лузеры одним словом. Мне вот больше интересно Кунц то сам в курсе, что его сватают на пост главного тренера сборной России, а то как-то вожди РФС фамилии кандидатов не озвучивают.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:19, ред.
    Видно было как разбирается в нём сам Червиченко , когда руководил Спартаком, будучи россиянином !!!)))
    Зато склонять кого-то и высказывать своё недовольство он делает мастерски !!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:09
    Это точно только слухи.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:08
    Разберётся по ходу
    bratskij
    bratskij
    вчера в 12:08
    В наших бревнах и дубинах должен разбираться лесник, а в футболе тренер. Хорошо что он незнаком с нашей тайгой.
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 12:06
    .
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:03
    Иногда и Червяк выдаёт логичные рассуждения. Здесь с ним согласен.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 11:59
    Если бы тренера были автомобилями и мы могли выбирать - судя по картинке Кунц - наиболее приемлемый вариант, жаль Бердыева я здесь не нашел ( да и Газзаев - просто огонь!):
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:50
    Поставьте Червя!Он все знает((
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