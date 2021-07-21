Червиченко: «Кунц не разбирается в российском футболе»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи, что немецкий наставник может возглавить сборную России.

А чем он так отметился, что его кандидатуру рассматривают? Он тренер немецкой молодежки, которая не выделяется и не показывает футбол мирового лидера, как это сделала молодежь Италии. Мы всегда идем каким-то странным путем. Я думаю, что выберут обязательно что-то несуразное, что не позволит нам попасть на ЧМ . Немцы второй чемпионат ничего сверхъестественного не показывают. Штефан не разбирается в нашем футболе, не знает его, поэтому он и фаворит. Логика запредельная. Я думаю, Кунц только слышал, что в России где-то есть футбол. Иногда, может, видел наши команды, но глубинных знаний о нашей сборной у него нет.