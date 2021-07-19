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Депай: «Я перешёл в „Барселону“, чтобы выиграть много трофеев»

вчера, 22:33

Нападающий Мемфис Депай прокомментировал свой переход в «Барселону». Сегодня игрок прибыл в расположение каталонского клуба.

Это особенный день. Я надеюсь выиграть много титулов, поэтому я решил перейти в «Барселону». У этой команды очень богатая история. Я с нетерпением жду встречи со всеми, кто находится в клубе.

Я люблю играть в атакующий футбол и проявлять творческий подход на поле, создавая моменты, отдавая голевые передачи и забивая голы. Стиль игры «Барсы» мне идеально подходит. Я очень счастлив.

Ранее стало известно условие, благодаря которому Депай перешёл в «Барселону».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:28
выиграть много трофеев? тогда не туда попал
4RT
4RT
сегодня в 01:05
Это тебе в Зенит нужно,за "трофеями"😁
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:21
Много уже не выиграешь!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:44
Тяжеловат Депай для Барселоны !
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 23:31
Ахаха)))) Так говорил Коутиньо,Дембеле,Бретуэйт,Де Йонг-а в итоге дошло и до 2-8))))))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Мечтать не вредно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01, ред.
Будем надеяться , что дела у Барселоны потихонечку пойдут на лад. Команда начинает избавляться от балласта, приходят новые амбициозные игроки, мужает молодежь, что вселяет надежду на лучшее. Как скоро Барселона вернет свои прежние позиции - это пока вопрос вопросов. Но главное - начать.
Ждем перемен.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:00
Так фсе так говорят...
протон1
протон1
вчера в 22:51
Тот случай, когда человек ещё ни одного матча не сыграл, а уже успел заработать уважение у болельщиков Барсы.
beefs
beefs
вчера в 22:44
А вот это спорное мнение...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:35
Не в то время перешел))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:34
А вот это спорно . С Куманом это будет не скоро.
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