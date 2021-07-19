Депай: «Я перешёл в „Барселону“, чтобы выиграть много трофеев»

Нападающий прокомментировал свой переход в «Барселону». Сегодня игрок прибыл в расположение каталонского клуба.

Это особенный день. Я надеюсь выиграть много титулов, поэтому я решил перейти в «Барселону». У этой команды очень богатая история. Я с нетерпением жду встречи со всеми, кто находится в клубе.

Я люблю играть в атакующий футбол и проявлять творческий подход на поле, создавая моменты, отдавая голевые передачи и забивая голы. Стиль игры «Барсы» мне идеально подходит. Я очень счастлив.