Депай: «Я перешёл в „Барселону“, чтобы выиграть много трофеев»

Нападающий Мемфис Депай прокомментировал свой переход в «Барселону». Сегодня игрок прибыл в расположение каталонского клуба.
Это особенный день. Я надеюсь выиграть много титулов, поэтому я решил перейти в «Барселону». У этой команды очень богатая история. Я с нетерпением жду встречи со всеми, кто находится в клубе.
Я люблю играть в атакующий футбол и проявлять творческий подход на поле, создавая моменты, отдавая голевые передачи и забивая голы. Стиль игры «Барсы» мне идеально подходит. Я очень счастлив.
Ранее стало известно условие, благодаря которому Депай перешёл в «Барселону».
Ждем перемен.
Всем здоровья.
Ждем перемен.
Всем здоровья.