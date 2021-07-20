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Луизао: «„Спартак“ — непростой соперник»

20 июля 2021, 04:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика04.08.2021 в 20:00 Не начался

Бывший игрок и нынешний спортивный директор «Бенфики» Луизао поделился ожиданиями от предстоящих матчей со «Спартаком» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Это непростой соперник. Мы должны учитывать тот факт, что поездка [в Москву] будет долгой. Но «Бенфика» всегда готова, даже при таких условиях.

Команда Руя Витории обладает небольшим южноамериканским колоритом. Например, у них есть нападающий [Эсекель Понсе] и Виктор Мозес. «Спартак» провёл хорошие матчи в предсезонке, но мы будем готовы.

С нашим тренером у нас всё продумано до мелочей. Мы знаем команду соперника, которую возглавляет португальский специалист, хорошо знающий «Бенфику», как и мы его.

Соперник начнёт сезон на две недели раньше, но наш тренер тоже начинает готовить игроков в соревновательном режиме, чтобы подойти к матчам на высоком уровне.

Португальский аналитик Жил Нуньеш рассказал о конфликте между наставником «Спартака» Руем Виторией и главным тренером «Бенфики» Жорже Жезушем.

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 14:12
Понятное дело мандраж у португальцев - Спартак то меньше 4 не забивает нынче))))...Ну а так... Руй знает вас. Будет интересно.
112910415
112910415
20 июля в 10:30
рассчитывают пройти легко, что бы он ни говорил ...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Байкал-38 (раскрыть)
20 июля в 09:10
география не их конек
drug01
drug01
20 июля в 06:50
Сейчас Спартак очень силен
ABir
ABir ответ ДАША Д (раскрыть)
20 июля в 06:15
Как пить дать
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 06:11
В тайне наверное радуются.
swed27
swed27
20 июля в 05:57
Все рассудит игра
sv_1969
sv_1969
20 июля в 05:12
Время покажет кто и как готов будет
Байкал-38
Байкал-38
20 июля в 04:58
С каких пор Нигерия стала южноамериканской страной? Виктор Мозес нигериец, африканец.
Географ блин...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 04:42
Очень интересное противостояние ожидается. Учитывая прошлые неудачи в квалификациях , Спартаку необходимо ну очень серьезно готовиться к матчам с Бенфикой.
Ждемс.
Strashniy
Strashniy
20 июля в 04:37
Все так говорят о слабых соперниках.
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