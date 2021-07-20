Луизао: «„Спартак“ — непростой соперник»

Бывший игрок и нынешний спортивный директор «Бенфики» Луизао поделился ожиданиями от предстоящих матчей со «Спартаком» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Это непростой соперник. Мы должны учитывать тот факт, что поездка [в Москву] будет долгой. Но «Бенфика» всегда готова, даже при таких условиях.

Команда Руя Витории обладает небольшим южноамериканским колоритом. Например, у них есть нападающий [Эсекель Понсе] и Виктор Мозес. «Спартак» провёл хорошие матчи в предсезонке, но мы будем готовы.

С нашим тренером у нас всё продумано до мелочей. Мы знаем команду соперника, которую возглавляет португальский специалист, хорошо знающий «Бенфику», как и мы его.

Соперник начнёт сезон на две недели раньше, но наш тренер тоже начинает готовить игроков в соревновательном режиме, чтобы подойти к матчам на высоком уровне.