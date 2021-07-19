Почеттино — о состоявшихся трансферах: «ПСЖ заслуживает лучших игроков»

Главный тренер ПСЖ высказался о трансферах парижан. Этим летом клуб подписал , , и .

Мы шесть месяцев работали с президентом Насером и спортивным директором Леонардо, чтобы приобрести отличных игроков. Мы хотели принимать совместные решения, и в этих совместных решениях мы стараемся сделать лучший выбор для нашего клуба, для наших болельщиков и для людей, которые работают в клубе, чтобы придерживаться целей, поставленных на этот сезон.