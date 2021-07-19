Почеттино — о состоявшихся трансферах: «ПСЖ заслуживает лучших игроков»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о трансферах парижан. Этим летом клуб подписал Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Джорджиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими.
Мы шесть месяцев работали с президентом Насером и спортивным директором Леонардо, чтобы приобрести отличных игроков. Мы хотели принимать совместные решения, и в этих совместных решениях мы стараемся сделать лучший выбор для нашего клуба, для наших болельщиков и для людей, которые работают в клубе, чтобы придерживаться целей, поставленных на этот сезон.
Такой клуб, как «Пари Сен-Жермен», заслуживает лучших игроков. И когда мы говорим о таких игроках, как Вейналдум, Рамос, Хакими или Доннарумма — это игроки, показавшие свой уровень в других командах. Наши новобранцы доказали, что у них есть всё, чтобы оказаться в ПСЖ.
Доннарумма может стать не единственным игроком «Милана», который перешёл в ПСЖ этим летом. Парижане претендуют на ещё одного футболиста «россонери».
Такого не планируется.
Такого не планируется.