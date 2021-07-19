ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино — о состоявшихся трансферах: «ПСЖ заслуживает лучших игроков»

вчера, 22:18

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о трансферах парижан. Этим летом клуб подписал Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Джорджиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими.

Мы шесть месяцев работали с президентом Насером и спортивным директором Леонардо, чтобы приобрести отличных игроков. Мы хотели принимать совместные решения, и в этих совместных решениях мы стараемся сделать лучший выбор для нашего клуба, для наших болельщиков и для людей, которые работают в клубе, чтобы придерживаться целей, поставленных на этот сезон.

Такой клуб, как «Пари Сен-Жермен», заслуживает лучших игроков. И когда мы говорим о таких игроках, как Вейналдум, Рамос, Хакими или Доннарумма — это игроки, показавшие свой уровень в других командах. Наши новобранцы доказали, что у них есть всё, чтобы оказаться в ПСЖ.

Доннарумма может стать не единственным игроком «Милана», который перешёл в ПСЖ этим летом. Парижане претендуют на ещё одного футболиста «россонери».

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 23:56
Надеюсь что Пари Сен-Жермен удастся выиграть Лигу Чемпионов.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:22
А чем заслуживает то? Наличием богатых владельцев? Так это не заслуга, а удача. Своей школой? Тоже вряд ли? Может быть историей? Далеко не самый выдающийся даже по французским меркам клуб.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 22:42
Скорее Милан выиграет ЛЧ чем ПСЖ в ближащее годы
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:37
Вот будет ржачно если они и в этом сезоне Лигу 1 сольют)))Конечно это из области фантастики но желаю этого мешку!
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:33
Добрый вечер.
Такого не планируется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:30
Здравствуйте, а вы не планируете увеличить репост в соц сети с трёх до 4,5,6 ? Спасибо!
протон1
протон1
вчера в 22:29
отличное усиление . учитывая трудные времена
beefs
beefs
вчера в 22:19
ПСЖ хорошо усилился...
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