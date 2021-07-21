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Донецкий «Шахтёр» вакцинировался от COVID-19

вчера, 16:02

Футболисты и персонал донецкого «Шахтёра» вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Недавно стало известно, что некоторые футболисты российского клуба отказались от вакцинации.

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Triem
Triem
вчера в 22:34
Молодцы! Умные!
dzvinka
dzvinka ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
pfizer'ом вакцинировались они
Futurista
Futurista ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 19:05
Главное верить...без веры никуда...
dimagas2
dimagas2 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:03
Если бы)))
Futurista
Futurista ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 18:33
Святой водой...тоже хорошо)...
romario 94
romario 94
вчера в 18:12
    dimagas2
    dimagas2 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:01
    Ну не водой же как у вас)))
    beefs
    beefs
    вчера в 17:02
    Вот это правильно, так безопаснее...
    Futurista
    Futurista ответ mihaluch (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Украинской)..."Укразенека"...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:13
    Какой вакциной вакцинировалась команда?
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