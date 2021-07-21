Донецкий «Шахтёр» вакцинировался от COVID-19

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вчера, 16:02

Футболисты и персонал донецкого «Шахтёра» вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

⚒ «Шахтер» вакцинировался от COVID-19.



Футболисты и персонал команды были вакцинированы на территории компании «Метинвест», которая организовала процесс и предоставила такую возможность.



Смотрите, как это было: https://t.co/1FneFJQDDr.#МетинвестШахтер_VS_COVID19 pic.twitter.com/vg8cQjxnVW — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2021

Недавно стало известно, что некоторые футболисты российского клуба отказались от вакцинации.