В Puma объяснили, почему сразу три клуба РПЛ презентовали одинаковую форму

Представитель компании Puma рассказал, почему «Крылья Советов», «Сочи» и «Краснодар» представили одинаковые комплекты формы на сезон-2021/2022.

В мире футбольной экипировки, к сожалению, такое случается. Для выбора игровой формы клубам в преддверии каждого футбольного сезона предоставлен экипировочный каталог. В этом году среди всего перечня игровых форм дизайн, который был выбран для «Сочи» и «Крыльев Советов», являлся наиболее привлекательным и желанным с точки зрения графики в сравнении с другими однотонными игровыми майками. В связи с этим ряд клубов выбрали себе именно его.

В начале года форму «Крыльев» выбрали сами болельщики – голосование проводилось среди владельцев абонементов. «Сочи» по ходу прошлого сезона принял решение о смене партнёра-экипировщика и самостоятельно выбирал форму на сезон-2021/2022. Вратарская форма «Краснодара» соответствует дизайну вратарской формы топовых клубов Puma — такая же у вратарей «Сити», «Серветта», «Шахтёра» и «Боруссии».

Стоит отметить, что данная форма «Сочи» заявлена на сезон как третья, кубковая, и не будет иметь пересечений с формами «Крыльев Советов» в РПЛ . Домашняя и гостевая форма «Сочи» имеет отличный от других клубов дизайн.