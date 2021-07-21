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В Puma объяснили, почему сразу три клуба РПЛ презентовали одинаковую форму

вчера, 17:56

Представитель компании Puma рассказал, почему «Крылья Советов», «Сочи» и «Краснодар» представили одинаковые комплекты формы на сезон-2021/2022.

В мире футбольной экипировки, к сожалению, такое случается. Для выбора игровой формы клубам в преддверии каждого футбольного сезона предоставлен экипировочный каталог. В этом году среди всего перечня игровых форм дизайн, который был выбран для «Сочи» и «Крыльев Советов», являлся наиболее привлекательным и желанным с точки зрения графики в сравнении с другими однотонными игровыми майками. В связи с этим ряд клубов выбрали себе именно его.

В начале года форму «Крыльев» выбрали сами болельщики – голосование проводилось среди владельцев абонементов. «Сочи» по ходу прошлого сезона принял решение о смене партнёра-экипировщика и самостоятельно выбирал форму на сезон-2021/2022. Вратарская форма «Краснодара» соответствует дизайну вратарской формы топовых клубов Puma — такая же у вратарей «Сити», «Серветта», «Шахтёра» и «Боруссии».

Стоит отметить, что данная форма «Сочи» заявлена на сезон как третья, кубковая, и не будет иметь пересечений с формами «Крыльев Советов» в РПЛ. Домашняя и гостевая форма «Сочи» имеет отличный от других клубов дизайн.

Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это «Краснодар». Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен. Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета.

Также недавно необычное решение касательно игровой формы приняли в итальянской Серии А.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 10:55
Чего пристали? Что было на складе,то и выбрали!😁
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:08
Удобно для глоров, только шильдики меняй, а форма одинаковая )))
протон1
протон1
вчера в 21:56, ред.
как дизайнер сам . скажу как это сделано. просто создается форма эскизы пару штук и предлагают заказчику. тот выбирает вариант один и изготавливают... а ведь еще остаются эскизы готовые. они протсо предлагают их уже другим лепя туда логотипчики вот и все. и заработали не плохо. а можно и спросить за это юридически.. лично бывало когда загружен я сам так делал . просто менял линии на месте и все. и продавал работы. но эти то куда это ведь почти как лицо клуба эта форма.
протон1
протон1
вчера в 21:39
Puma: мы просто зарабатываем легкие бабки, спокуха...Вчера и в Динамо форму презентовали, редкое Пумовское уавно...
протон1
протон1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:38
это ужас. протсо . кошмар))) дизайнер бездельник у них. легкие деньги они берут
Поц
Поц
вчера в 21:05
Оптом дешевле.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:03
Я чет прифигел от такого пофигизма Риты. Если уж впадлу индивидуальный рисунок сделать, то хотя бы сообщайте, что такой дизайн уже выбрала другая команда. Или как это понимать? Может клубы просто скинулись на форму, чтобы повыгоднее получилось?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:36
Заелись производители. Малой кровью хотят отделаться от своей работы, а денюжки получать в полном объёме. Нужно просто клубам начать сотрудничать с теми компаниями, кто для каждой отдельной команды разрабатывает эксклюзивный дизайн, а не пользуется шаблонами.
И я уверен, что как только ряд известных клубов перейдёт к таким спонсорам, то тут же и Найк, и Адидас, и Пума с прочими сразу же начнут как в старые добрые времена разрабатывать свой дизайн каждому отдельному клубу.
n272nm
n272nm ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:31
Интересно, чем эта форма кому-то могла понравится?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:48
Спасибо, что эмблемы отличаются:
YVG
YVG
вчера в 18:49
Хорошо, что она не красная.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:04, ред.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:59, ред.
    Странная отмазка особенно с пересечениями или денег мало для нового дизайна.
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