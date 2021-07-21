Английский клуб удивил общественность дизайном новой формы. Она прозрачная

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вчера, 12:16

Клуб одного из низших английских дивизионов «Бедейл Таун» вновь презентовал оригинальную форму.

Есть сомнения, что команде разрешат играть в таком виде, но зато каждые 5 фунтов от продажи клуб направит на борьбу с раком простаты.

Недавно «Бедейл Таун» выступал в такой экипировке:

Ранее в Бразилии за сутки раскупили 35 тыс. футболок новой формы «Атлетико Минейро», которая выполнена в необычном стиле.