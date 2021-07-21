ГлавнаяНовостиФутбольная модаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Английский клуб удивил общественность дизайном новой формы. Она прозрачная

вчера, 12:16

Клуб одного из низших английских дивизионов «Бедейл Таун» вновь презентовал оригинальную форму.

Английский клуб удивил общественность дизайном новой формы. Она прозрачная

Есть сомнения, что команде разрешат играть в таком виде, но зато каждые 5 фунтов от продажи клуб направит на борьбу с раком простаты.

Недавно «Бедейл Таун» выступал в такой экипировке:

Английский клуб удивил общественность дизайном новой формы. Она прозрачная

Ранее в Бразилии за сутки раскупили 35 тыс. футболок новой формы «Атлетико Минейро», которая выполнена в необычном стиле.

Все новости
Бедейл Таун
Перевод с thesun.co.uk Фото: thesun.co.uk
ОфициальноСон представил новую гостевую форму «Тоттенхэма»
Сегодня, 12:04 ФотоВидеоКомментарии5
Браим Диас сдержал обещание и покрасил волосы в цвета «Милана»
Сегодня, 10:06 ФотоКомментарии10
В Puma объяснили, почему сразу три клуба РПЛ презентовали одинаковую форму
Вчера, 17:56 Комментарии13
ОфициальноАлаба забрал себе номер Рамоса в «Реале»
Вчера, 14:08 ФотоКомментарии11
Официально«Рома» показала фотографию нового клубного автобуса
Вчера, 12:37 ФотоКомментарии5
Официально«Милан» презентовал новую выездную форму
Вчера, 11:08 ВидеоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 15:32
Бордель-Таун
hoper
hoper ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 18:37
Братан ты сейчас рискуешь вызвать на себя гнев гомофобов со всей территории СНГ.Но я с тобой согласен
протон1
протон1
вчера в 16:07
вот как раз чего им не хватало))
Ironigor
Ironigor ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 15:04
И как теперь мне быть в этой ситуации ???)))
Пи...р он и в Африке пи..р и даже в Европе !!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:04
Какое содержание, такая и форма 😉
Любoмир
Любoмир
вчера в 14:45
Ау Бразил оригинальнее
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:44
Петухами называют только в странах СНГ, а в Европе не называют их петухами или пи.рами, там все нормально относятся к ним.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 14:42, ред.
Норма форма особенно первая да же трусы видны, Сразу видно дизайнер клуба гей
mat73
mat73
вчера в 14:25
Европа... А лгбтэшники еще вой не подняли?, о нарушении их прав и дискриминации?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:49
хорошее намерение у клуба
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:35
У меня не находится цензурных слов, чтобы описать это убожество...
berda2003
berda2003
вчера в 13:21
а трусы зачем? Не все знают где простата...
112910415
112910415
вчера в 13:04
запретят, вероятно
4RT
4RT
вчера в 12:54
Добрый доктор Айболит,лечит пальцем простатит...☝️😷
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ beefs (раскрыть)
вчера в 12:35
Тогда уж для поддержания толерантности под прозрачные футбольные трусы надевать прозрачные же стринги ;) А то какие-то семейники, кому это интересно в нынешней Европе?
А вообще идея оригинальная. Вроде и в форме, а торс голый. И судья не заметит, когда после гола футболку снимут ;)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:34, ред.
Пятушинные наклонности , толерантность и автомобиль фольксваген разукрашенный в радужные цвета ЛГБТ идёт быстрыми шагами в футбольную моду !!! Шиза хватает за горло уже ФИФА и УЕФА !!!
David Young
David Young
вчера в 12:30
Очень странный выбор.
beefs
beefs
вчера в 12:27
ну это подходящая форма, отражает современные европейские ценности...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100