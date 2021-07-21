Английский клуб удивил общественность дизайном новой формы. Она прозрачная

Клуб одного из низших английских дивизионов «Бедейл Таун» вновь презентовал оригинальную форму.
Есть сомнения, что команде разрешат играть в таком виде, но зато каждые 5 фунтов от продажи клуб направит на борьбу с раком простаты.
Недавно «Бедейл Таун» выступал в такой экипировке:
Ранее в Бразилии за сутки раскупили 35 тыс. футболок новой формы «Атлетико Минейро», которая выполнена в необычном стиле.
Пи...р он и в Африке пи..р и даже в Европе !!!
Пи...р он и в Африке пи..р и даже в Европе !!!
А вообще идея оригинальная. Вроде и в форме, а торс голый. И судья не заметит, когда после гола футболку снимут ;)
А вообще идея оригинальная. Вроде и в форме, а торс голый. И судья не заметит, когда после гола футболку снимут ;)