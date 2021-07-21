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«Аталанта» хочет подписать Бога. «Сассуоло» требует 20 млн евро

вчера, 22:27

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может перейти в другой клуб Серии А.

Журналист Николо Шира сообщает, что «Сассуоло» хочет выручить с продажи игрока 20 миллионов евро.

Переговоры по трансферу Бога ведет «Аталанта», в переходе Жереми заинтересован главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

Ранее появлялась информация об интересе к Бога со стороны одного из клубов Лиги 1.

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Все комментарии
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 04:24
Мало.
Но прошлый сезон у него в принципе не получился.
drug01
drug01
вчера в 23:15
В заявке будет звучать клёво
протон1
протон1
вчера в 22:58, ред.
Мы флорентийцы, с нами Бог! Конкурс юмористов открыт
протон1
протон1
вчера в 22:57
Побойтесь Бога писать такое
allemz
allemz
вчера в 22:49
Не там ищут Бога.

Бергамо — Милан — маршрут на карте. Расстояние между Бергамо и Миланом составляет 28 километров или 17 миль по прямой и 59 километров или 37 миль по автодорогам.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:33
Если хочешь Бога придётся раскошелиться.
beefs
beefs
вчера в 22:32
Трансферная политика в действии...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:32
Фамилия у него классная!
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