«Аталанта» хочет подписать Бога. «Сассуоло» требует 20 млн евро

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вчера, 22:27

Полузащитник «Сассуоло» может перейти в другой клуб Серии А.

Журналист Николо Шира сообщает, что «Сассуоло» хочет выручить с продажи игрока 20 миллионов евро.

Переговоры по трансферу Бога ведет «Аталанта», в переходе Жереми заинтересован главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

Ранее появлялась информация об интересе к Бога со стороны одного из клубов Лиги 1.