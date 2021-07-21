«Аталанта» хочет подписать Бога. «Сассуоло» требует 20 млн евро

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может перейти в другой клуб Серии А.
Журналист Николо Шира сообщает, что «Сассуоло» хочет выручить с продажи игрока 20 миллионов евро.
Переговоры по трансферу Бога ведет «Аталанта», в переходе Жереми заинтересован главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
Ранее появлялась информация об интересе к Бога со стороны одного из клубов Лиги 1.
Но прошлый сезон у него в принципе не получился.
Но прошлый сезон у него в принципе не получился.
Бергамо — Милан — маршрут на карте. Расстояние между Бергамо и Миланом составляет 28 километров или 17 миль по прямой и 59 километров или 37 миль по автодорогам.
Бергамо — Милан — маршрут на карте. Расстояние между Бергамо и Миланом составляет 28 километров или 17 миль по прямой и 59 километров или 37 миль по автодорогам.