Матч «Химки» — «Зенит» сможет посетить 1000 болельщиков

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, сколько болельщиков сможет посетить матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Зенитом».
На матче «Химки» — «Зенит» будет присутствовать около 1000 человек. Для входа на стадион потребуется QR-код. Гостевой сектор для болельщиков «Зенита» будет тоже открыт.
Ранее стало известно, что матч «Рубин» — «Спартак» пройдёт со зрителями.
Заставляет с горечью подумать что более 999-ти болельщиков Зенита на матче присутствовать не смогут....
Странное решение очень спортивного министерства....
Заставляет с горечью подумать что более 999-ти болельщиков Зенита на матче присутствовать не смогут....
Странное решение очень спортивного министерства....
Не удивлюсь такому решению.
Не удивлюсь такому решению.
Да и тыща человек на стадион - это просто децл...
Да и тыща человек на стадион - это просто децл...
В кафе, рестораны, кинотеатры, спорт залы можно ходить, а на футбол нельзя. Тысяча человек это же просто смешно
В кафе, рестораны, кинотеатры, спорт залы можно ходить, а на футбол нельзя. Тысяча человек это же просто смешно