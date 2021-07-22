Матч «Химки» — «Зенит» сможет посетить 1000 болельщиков

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, сколько болельщиков сможет посетить матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Зенитом».

На матче «Химки» — «Зенит» будет присутствовать около 1000 человек. Для входа на стадион потребуется QR-код. Гостевой сектор для болельщиков «Зенита» будет тоже открыт.