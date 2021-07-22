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Матч «Химки» — «Зенит» сможет посетить 1000 болельщиков

22 июля 2021, 11:21
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, сколько болельщиков сможет посетить матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Зенитом».

На матче «Химки» — «Зенит» будет присутствовать около 1000 человек. Для входа на стадион потребуется QR-код. Гостевой сектор для болельщиков «Зенита» будет тоже открыт.

Ранее стало известно, что матч «Рубин» — «Спартак» пройдёт со зрителями.

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протон1
протон1
22 июля в 20:05
Природа не могла создать такой универсальный вирус без вмешательства разума. она мутирует прогрессирует, если все было к зиме, то бомбит в жару всех.
протон1
протон1
22 июля в 20:04
Как хорошо, что на Евро и Алых парусах ковид дремал, а к началу РПЛ неистово активизировался.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 14:58
Загадочное слово "около" в предложении "На матче «Химки» — «Зенит» будет присутствовать около 1000 человек."
Заставляет с горечью подумать что более 999-ти болельщиков Зенита на матче присутствовать не смогут....
Странное решение очень спортивного министерства....
makkie
makkie
22 июля в 12:37
А в 3 туре на матче Зенит-Краснодар разрешат забить арену до отказа?
Не удивлюсь такому решению.
112910415
112910415
22 июля в 12:27
так себе решение
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 12:12
Будут пускать только богатых.
swed27
swed27
22 июля в 12:10
Тысяча - это ещё хорошо Могли вообще не допустить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 12:02
И из этой тысячи около 5 тысяч будут из Питера. Газпром рулит!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Стасодзюб (раскрыть)
22 июля в 11:45
Министр спорта МО (гордо звучит - Министр!) так решил. Дюков то причём?
Да и тыща человек на стадион - это просто децл...
stanichnik
stanichnik
22 июля в 11:43
Не пойму логику спортивных чиновников и роспотребнадзора. Почему такое численное ограничение, если все желающие будут привиты и иметь QR-код?
ОПС
ОПС
22 июля в 11:41
Нормально так.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 11:38
Это просто мизер. Очень странное решение.
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 11:33
Что это за решение? Значит те кто привился и получил кьюар код всё-равно не смогут попасть на матч?
В кафе, рестораны, кинотеатры, спорт залы можно ходить, а на футбол нельзя. Тысяча человек это же просто смешно
sv_1969
sv_1969
22 июля в 11:28
Ну хоть столько
Стасодзюб
Стасодзюб
22 июля в 11:24
Дюков так решил,все для газпрома.
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