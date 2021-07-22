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Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года

22 июля 2021, 14:56

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов подтвердил, что завершает карьеру.

Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаётся. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается.

Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру.

Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть.

Всегда старался на тренировках всё делать на максимум. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено.

Ранее бывший футболист «Спартака» завершил карьеру в 29 лет.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 19:55
спорт хорошо. но здоровье дороже.
6ry9g7c3r98n
6ry9g7c3r98n
22 июля в 18:57
Правильное решения. Здоровья!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 18:05
Наверное матор стал барахлить!
Сп62
Сп62
22 июля в 17:52
"В жизни всегда есть место подвигу". Вовремя остановиться и свернуть на новую стезю это тоже подвиг. Пусть всё у тебя получится, Миша!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 16:26
Здоровье важней, удачи парню
beefs
beefs
22 июля в 15:33
Молодец, подскажи Дзагоеву, а то у него своего ума не хватает...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 15:18
Правильный выбор. Больной и дряхлый ты никому не нужен будешь, как и здоровый, но без денег.
А мертвый только на прокорм червям.
Живи и радуйся жизни, детям.
mihaluch
mihaluch
22 июля в 15:18
Если нет здоровья то лучше вовремя уйти.
нечитайло
нечитайло
22 июля в 15:14
Главное чтобы не опустились руки
STVA 1
STVA 1
22 июля в 15:14
Жаль конечно!Но жизнь не останавливается!Здоровья и успехов на новом поприще!
Futurista
Futurista
22 июля в 15:13
У каждого свой путь...
Брулин
Брулин
22 июля в 14:59
Здоровья! И удачи в тренерской карьере. Может, вырастет молодой и интересный тренер.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 14:58
решил значит решил)))
Ironigor
Ironigor
22 июля в 14:57
Будь здоров и Удачи тебе на гражданке !!!
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