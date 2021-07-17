"Гильерме готов завершить карьеру в сборной России"

Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что может завершить карьеру в сборной России.
Есть ли ощущение, что все подходит к концу? Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.
Поеду ли в сборную, если позовут? Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен.
Гильерме не попал в список сборной России на Евро-2020, как и другой топ-игрок «Локомотива».
- А разве она начиналась???
- Карьера - это рост.... А ты сыграл несколько матчей, и это, по-твоему, карьера???
- А разве она начиналась???
- Карьера - это рост.... А ты сыграл несколько матчей, и это, по-твоему, карьера???
Дать шанс Матвею и сделать его основным голкипером. И никакие бразильцы не нужны в раме.
Дать шанс Матвею и сделать его основным голкипером. И никакие бразильцы не нужны в раме.