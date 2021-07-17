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Гильерме готов завершить карьеру в сборной России

17 июля 2021, 16:10

Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что может завершить карьеру в сборной России.

Есть ли ощущение, что все подходит к концу? Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.

Поеду ли в сборную, если позовут? Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен.

Гильерме не попал в список сборной России на Евро-2020, как и другой топ-игрок «Локомотива».

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 14:54
время пришло, безусловно
протон1
протон1
17 июля в 23:28
Все бегут из сборной России. Почему - то именно после Евро. Совпадение? Не думаю.
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
17 июля в 23:18
Надо завершить карьеру вообще , идти на работу где просто головой вертеть надо и стоять на месте , это умеет на 100 балов , что-то типа симофора или что-то типа такого
Хиромант
Хиромант
17 июля в 23:01
"Гильерме готов завершить карьеру в сборной России"

- А разве она начиналась???

- Карьера - это рост.... А ты сыграл несколько матчей, и это, по-твоему, карьера???
edubokom
edubokom
17 июля в 21:57
Вполне адекватное интервью
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 21:35
Похоже он уже завершил
протон1
протон1
17 июля в 21:29
Не заслуживает он хамских нападок, натурализовался он на общих основаниях, много лет вполне достойно играет за один клуб, жена - россиянка. А в сборную приглашать или нет решают тренеры.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 июля в 20:28
Пора на пенсию!
антон михайловский
антон михайловский ответ David Young (раскрыть)
17 июля в 19:44
вратарская линия у нас самая бспроблемная ,поэтому нерусь-вратарь в сборной вызывает отторжение
антон михайловский
антон михайловский
17 июля в 19:43
кажется я по-тихоньку начинаю снова болеть за сборную
Санчо Панса
Санчо Панса
17 июля в 18:57
Ну и правильно! Вообще нужно дать дорогу молодым российским вратарям. Сафонов, Максименко...У нас есть свои российские таланты!
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 17:22
Ну нерусь он.
dok66
dok66
17 июля в 17:13
Локомотиву он сейчас занчительно важней . Тем более , что со сборной сейчас полная непонятка
88_DEIVID
88_DEIVID ответ David Young (раскрыть)
17 июля в 17:11
Беленову 35 будет, Дюпину 33 есть. А какой у них опыт международный? Никакого.
Dima salev
Dima salev
17 июля в 17:11, ред.
Составе Италии были натурилизование бразилци и они выграли чемпионат европа а у нас не хотять так
David Young
David Young ответ pomor45 (раскрыть)
17 июля в 17:03
Не знаю насчёт десятой части, но они все в любом случае не легенды мирового футбола и не в числе лучших вратарей и лучших футболистов в истории футбола, так что неудивительно что Джанлуиджи Буффон их сильнее по многим показателям.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ David Young (раскрыть)
17 июля в 17:03
Максименко? У которого очень слабая техника отражения мяча, поэтому он часто пропускает курьёзные мячи. Плохо играет на выходах. Однозначно не вариант. Дюпин и Беленов местечковые игроки.
David Young
David Young ответ 88_DEIVID (раскрыть)
17 июля в 17:01
Беленов, Дюпин, Сафонов, Максименко.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ David Young (раскрыть)
17 июля в 17:00
Кто это?
David Young
David Young ответ 88_DEIVID (раскрыть)
17 июля в 16:57
В сборной России и без Гильерме с Шуниным есть кому играть на вратарской позиции.
pomor45
pomor45
17 июля в 16:56, ред.
Не так он стар, как характером жидковат. Короче - не Буффон, даже на его десятую часть не тянет. Впрочем, и Акинфеев тоже. Сафонов, Максименко и прочие молодые ещё жиже будут, т.к. избалованы лёгкими деньгами и потеть за Родину в трудное время не станут.
berda2003
berda2003
17 июля в 16:44
ты и раньше не нужен был в сборной...
Ironigor
Ironigor
17 июля в 16:39
Всему своё время. Правильное решение.
Константин Белых
Константин Белых
17 июля в 16:35
Cафонов показал как он будет вратарем сборной 10-12 лет.. Особенно в ЛЧ и на ЧЕ.. Все что от Дании летело все пустил в свою дырявую авоську.. Нашли наследника Яшина и Дасаева.. Чтоб он сгнил в Краснодаре навсегда..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 16:32
Очень хорошая новость...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 июля в 16:29
Натурализованные бразильцы понимают что ввиду их возраста и ситуации в сборной России стоит хорошо подумать над тем чтобы завершить карьеру в сборной России.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 16:26
хорошо что понимаешь))) уходи
makkie
makkie
17 июля в 16:26
Зачем сборной России Гильерме при наличии Сафонова?
Дать шанс Матвею и сделать его основным голкипером. И никакие бразильцы не нужны в раме.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июля в 16:25
Сложно заставить себя играть в команде, где тебя пытались сделать крайним за разгромное поражение. Гильерме достаточно "Локомотива", чтобы полностью реализовать свои амбиции. А в сборной надо ожидать успехов от Сафонова и Максименко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 16:19
Надо было ещё до Акинфеева сваливать!
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