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Бывший игрок «Локомотива» завершит карьеру в 23 года

22 июля 2021, 10:36

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов, скорее всего, завершит профессиональную карьеру.

Как сообщает источник, у футболиста снова начались проблемы с сосудами, из-за данной проблемы Лысов пропустил почти весь прошлый сезон. Защитник принял решение завершить карьеру. Он мог подписать контракт с «Нижним Новгородом», однако здоровье не позволяет игроку выступать на профессиональном уровне.

Ранее бывший футболист «Спартака» завершил карьеру в 29 лет.

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Sandr2011
Sandr2011
22 июля в 15:04
Здоровье Михаилу! Печально, что в столь подабающем возрасте приходиться уйти из футбола. Трудно, тяжело, но на этом жизнь не заканчивается!
Мише поддержки душевного! Все впереди парень!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 12:40
Держись Мишка ! Морально тяжело только в первый год будет ,а там жизнь возьмёт своё . По себе знаю . Мою мечту врачи обрубили в 17 лет . По молодости я их ненавидел ,а сейчас благодарю от всего сердца ! Всё будет путём !
Байкал-38
Байкал-38
22 июля в 11:23
Миша подавал большие надежды как для Локо, так и России, но проблемы со здоровьем не дали этому реализоваться.
Чемпион России: 2017/18
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19, 2019/20
Бронзовый призёр чемпионата России: 2020/21
Обладатель Кубка России: 2018/19
Обладатель Суперкубка России: 2019
Удачи Михаилу в дальнейшем и конечно же здоровья!
Gahi
Gahi
22 июля в 11:14
Это действительно плохо, когда в молодом возрасте приходится завершать профессиональную футбольную карьеру. Но жизнь продолжается можно будет реализовать себя в футболе как тренера команды. Удачи и крепкого здоровья.
ДСА
ДСА
22 июля в 11:12
Теперь нужно искать сидячую работу.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 10:46
Проблемы со здоровьем явились одной из причин, почему Лысов не подписал контракт с «Нижним Новгородом». Игрок принял принципиальное решение о завершении карьеры.

Михаил Лысов является воспитанником «Локомотива». 18 июля 2017 года впервые дебютировал за первую команду. В 2016 году защитник вместе с молодежкой выиграл первенство России. В дебютном сезоне за основную команду Лысов провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. В 2019 году стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

В том же году Лысов входил в команду U21 из самых дорогих российских талантов от Transfermarkt. Футболист оценивался в 1,2 млн евро.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 10:42
Жизнь на этом не заканчивается, удачи парню вне футбола.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 10:38
Здоровья. Жизни на футболе не заканчивается.
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 10:38
это печально
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