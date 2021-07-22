Бывший игрок «Локомотива» завершит карьеру в 23 года

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22 июля 2021, 10:36

Бывший защитник «Локомотива» , скорее всего, завершит профессиональную карьеру.

Как сообщает источник, у футболиста снова начались проблемы с сосудами, из-за данной проблемы Лысов пропустил почти весь прошлый сезон. Защитник принял решение завершить карьеру. Он мог подписать контракт с «Нижним Новгородом», однако здоровье не позволяет игроку выступать на профессиональном уровне.

Ранее бывший футболист «Спартака» завершил карьеру в 29 лет.