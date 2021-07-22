Бывший игрок «Локомотива» завершит карьеру в 23 года

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов, скорее всего, завершит профессиональную карьеру.
Как сообщает источник, у футболиста снова начались проблемы с сосудами, из-за данной проблемы Лысов пропустил почти весь прошлый сезон. Защитник принял решение завершить карьеру. Он мог подписать контракт с «Нижним Новгородом», однако здоровье не позволяет игроку выступать на профессиональном уровне.
Ранее бывший футболист «Спартака» завершил карьеру в 29 лет.
Мише поддержки душевного! Все впереди парень!
Мише поддержки душевного! Все впереди парень!
Чемпион России: 2017/18
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19, 2019/20
Бронзовый призёр чемпионата России: 2020/21
Обладатель Кубка России: 2018/19
Обладатель Суперкубка России: 2019
Удачи Михаилу в дальнейшем и конечно же здоровья!
Чемпион России: 2017/18
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19, 2019/20
Бронзовый призёр чемпионата России: 2020/21
Обладатель Кубка России: 2018/19
Обладатель Суперкубка России: 2019
Удачи Михаилу в дальнейшем и конечно же здоровья!
Михаил Лысов является воспитанником «Локомотива». 18 июля 2017 года впервые дебютировал за первую команду. В 2016 году защитник вместе с молодежкой выиграл первенство России. В дебютном сезоне за основную команду Лысов провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. В 2019 году стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
В том же году Лысов входил в команду U21 из самых дорогих российских талантов от Transfermarkt. Футболист оценивался в 1,2 млн евро.
Михаил Лысов является воспитанником «Локомотива». 18 июля 2017 года впервые дебютировал за первую команду. В 2016 году защитник вместе с молодежкой выиграл первенство России. В дебютном сезоне за основную команду Лысов провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. В 2019 году стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
В том же году Лысов входил в команду U21 из самых дорогих российских талантов от Transfermarkt. Футболист оценивался в 1,2 млн евро.