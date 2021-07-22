Сёмин стал амбассадором Кубка России

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22 июля 2021, 17:37

Бывший главный тренер «Локомотива» вошел в команду амбассадоров Кубка России, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Юрий Палыч чаще других тренеров завоевывал этот трофей, став настоящей легендой Кубка страны. Сёмин станет участником жеребьевки турнира, посетит несколько матчей ранних стадий и примет участие в турах Кубка.

Недавно Сёмин ушёл от вопроса о возможной работе в сборной России.