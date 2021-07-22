Сёмин стал амбассадором Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вошел в команду амбассадоров Кубка России, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.
Юрий Палыч чаще других тренеров завоевывал этот трофей, став настоящей легендой Кубка страны.
Сёмин станет участником жеребьевки турнира, посетит несколько матчей ранних стадий и примет участие в турах Кубка.
Недавно Сёмин ушёл от вопроса о возможной работе в сборной России.
Удачи и всяческих Успехов ему в жизни !!!
Удачи и всяческих Успехов ему в жизни !!!