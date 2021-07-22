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Сёмин стал амбассадором Кубка России

22 июля 2021, 17:37

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вошел в команду амбассадоров Кубка России, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Юрий Палыч чаще других тренеров завоевывал этот трофей, став настоящей легендой Кубка страны.

Сёмин станет участником жеребьевки турнира, посетит несколько матчей ранних стадий и примет участие в турах Кубка.

Недавно Сёмин ушёл от вопроса о возможной работе в сборной России.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ sbk (раскрыть)
22 июля в 17:59
подскажите, а у Вас планшет на какой ОС?
Ironigor
Ironigor
22 июля в 17:46
Сёмин один из настоящих мужчин и тренеров России !!!
Удачи и всяческих Успехов ему в жизни !!!
8u3mbxztwhg6
8u3mbxztwhg6
22 июля в 17:39
Удачной жеребьевки ему.
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