Балахнин: «В назначении Карпина нет смысла»

Российский тренер считает, что РФС наступает на старые грабли, назначив на пост главного тренера сборной России в качестве совместителя наставника «Ростова» .

Меня не удивило назначение Карпина — в принципе, он всегда назывался в числе претендентов. Мы уже проходили это [совмещение тренерами работы в сборной России и клубе]. Думаю, они все время наступают на одни и те же грабли, а в этом нет смысла. Я не понимаю этого решения, но если его разъяснят, тогда ради бога.

Уже сколько раз это было и буквально все твердили, что это неправильно — нельзя работать на два фронта, сидеть на двух стульях. По-моему, это очевидная вещь для всех. Тем более что мы были в такой шкуре, когда работали в сборной со Слуцким.