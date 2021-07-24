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Балахнин: «В назначении Карпина нет смысла»

24 июля 2021, 13:59

Российский тренер Сергей Балахнин считает, что РФС наступает на старые грабли, назначив на пост главного тренера сборной России в качестве совместителя наставника «Ростова» Валерия Карпина.

Меня не удивило назначение Карпина — в принципе, он всегда назывался в числе претендентов. Мы уже проходили это [совмещение тренерами работы в сборной России и клубе]. Думаю, они все время наступают на одни и те же грабли, а в этом нет смысла. Я не понимаю этого решения, но если его разъяснят, тогда ради бога.

Уже сколько раз это было и буквально все твердили, что это неправильно — нельзя работать на два фронта, сидеть на двух стульях. По-моему, это очевидная вещь для всех. Тем более что мы были в такой шкуре, когда работали в сборной со Слуцким.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

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Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 23:02
"Надо было пригласить иностранного специалиста"
Землянин
Землянин
24 июля в 18:48
Так Слуцкий справился, и сборную вывел на Чемпионат Европы и с ЦСКА чемпионат России выиграл.
berda2003
berda2003
24 июля в 18:10
Говорят, что футболисты тупые, теперь понятно почему. Ведь, их тренируют вообще 56ы...
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 15:38
Значит, никто другой не согласился.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 июля в 14:56
Причём тут Онопко и Писарев? Я писал что Карпин пригласил в тренерский штаб сборной двух тренеров Ростова Виталия Кафанова и Луиса Мартинеса. В связи с этим я и спрашиваю, что будет с командой Ростов когда 3 тренера уедут в сборную на неделю-две?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
24 июля в 14:48
А какое отношение к штабу Ростова имеют Онопко и Писарев? Поясни.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Трезвый повар (раскрыть)
24 июля в 14:26, ред.
Всем известно, что бывает когда родители уезжают на дачу!
mihaluch
mihaluch
24 июля в 14:20
Смысл в том получится не получится.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 июля в 14:19
Совмещение на 5 месяцев. В январе Карпин будет руководить только одной из команд
Проблема в том что Карпин позвал в сборную весь тренерский штаб Ростова. И в связи с этим у меня вопрос. Когда весь тренерский штаб уедет в сборную, кто будет тренировать Ростов и следить за состоянием игроков в их отсутствие?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 14:16
...мы были в такой шкуре, когда работали в сборной со Слуцким...

Ситуация 1 в 1. В обоих случаях требовалось дать результат (сейчас чуть получше, в плане таблицы)..
Экстренно назначали тренера-совмещенца.
Срочно требовалось обновление состава.
А ведь прошло больше 5 лет. И почти ничего не изменилось. Ходим по полю с раскиданными граблями. Молодёжи почти не прибавилось. Азартной, осмысленной игры тоже.
Хочется верить, что у Карпина получится, у Слуцкого же получилось.
Только вот выйдем мы из европейской группы на мир. А дальше?
Дальше команды мирового уровня, и потянет ли сборную Карпин - большой вопрос...
YVG
YVG
24 июля в 14:13
Не только нет смысла, а это просто безумие.
Cat01
Cat01
24 июля в 14:02
Все может быть
Брулин
Брулин
24 июля в 14:02
Весь смысл будет виден в конце тунеля
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