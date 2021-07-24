Балахнин: «В назначении Карпина нет смысла»

Российский тренер Сергей Балахнин считает, что РФС наступает на старые грабли, назначив на пост главного тренера сборной России в качестве совместителя наставника «Ростова» Валерия Карпина.
Меня не удивило назначение Карпина — в принципе, он всегда назывался в числе претендентов. Мы уже проходили это [совмещение тренерами работы в сборной России и клубе]. Думаю, они все время наступают на одни и те же грабли, а в этом нет смысла. Я не понимаю этого решения, но если его разъяснят, тогда ради бога.
Уже сколько раз это было и буквально все твердили, что это неправильно — нельзя работать на два фронта, сидеть на двух стульях. По-моему, это очевидная вещь для всех. Тем более что мы были в такой шкуре, когда работали в сборной со Слуцким.
Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.
Ситуация 1 в 1. В обоих случаях требовалось дать результат (сейчас чуть получше, в плане таблицы)..
Экстренно назначали тренера-совмещенца.
Срочно требовалось обновление состава.
А ведь прошло больше 5 лет. И почти ничего не изменилось. Ходим по полю с раскиданными граблями. Молодёжи почти не прибавилось. Азартной, осмысленной игры тоже.
Хочется верить, что у Карпина получится, у Слуцкого же получилось.
Только вот выйдем мы из европейской группы на мир. А дальше?
Дальше команды мирового уровня, и потянет ли сборную Карпин - большой вопрос...
Ситуация 1 в 1. В обоих случаях требовалось дать результат (сейчас чуть получше, в плане таблицы)..
Экстренно назначали тренера-совмещенца.
Срочно требовалось обновление состава.
А ведь прошло больше 5 лет. И почти ничего не изменилось. Ходим по полю с раскиданными граблями. Молодёжи почти не прибавилось. Азартной, осмысленной игры тоже.
Хочется верить, что у Карпина получится, у Слуцкого же получилось.
Только вот выйдем мы из европейской группы на мир. А дальше?
Дальше команды мирового уровня, и потянет ли сборную Карпин - большой вопрос...